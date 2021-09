L'horoscope du lundi 27 septembre 2021

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Face à votre 3e décan, Mercure rétrograde et peut gêner votre entente avec un proche, un frère ou une soeur par exemple. Essayez d'être plus indulgent. 2e décan, c'est Mars qui sera face à vous à partir de jeudi, vous aurez affaire à des personnes qui sont soit agressives, soit qui veulent obtenir quelque chose de vous. 1er décan, les relations avec un partenaire sont conflictuelles mais ça se termine jeudi.

Taureau

Vénus sera face à vous à partir de demain, 3e décan, et vous incitera à trop vouloir le bien de l'autre, au point d'être un peu étouffant. Il faudrait vous modérer. 2e décan, Il va falloir donner un coup de collier dans votre travail quotidien à partir de jeudi, Mars arrive dans ce secteur, mais vous pouvez aussi être fiévreux. 1er décan, courage, vous serez moins débordé à partir de jeudi, Mars sera partie...

Gémeaux

Mercure est en phase avec vous 3e décan mais ses états ne sont pas très favorables à votre communication. Canalisez vos propos et surtout filtrez ce qu'on vous dit. 2e décan, Mars entame un bon aspect jeudi, l'énergie vous revient et vous aurez envie de casser la baraque. D'ailleurs, ce que vous entreprendrez marchera. 1er décan, soyez proactif jusqu'à jeudi, relevez les défis, vous serez gagnant sur toute la ligne.

Cancer

Il est vrai que Mercure ne vous facilite pas la tâche, vos contacts tournent court, rien ne va. Mais dites-vous que ce sera pour mieux rebondir d'ici quelque temps (3e décan). 2e décan, Mars arrive dans votre secteur intime ce jeudi, il est à craindre qu'il y ait de la dispute en famille, n'allumez pas le feu, éteignez-le ! 1er décan, vous êtes facilement remué en ce moment, mais ça vous passera à partir de jeudi.

Lion

Votre désir de vous exprimer, votre pouvoir de conviction se heurteront à l'humeur négative de votre entourage, 3e décan, n'y faites pas trop attention. 2e décan, Mars entame un bon aspect ce jeudi, et si vous avez quelqu'un à convaincre, il ou elle ne pourra qu'être d'accord avec vous ! 1er décan, si vous avez eu une petite dispute avec l'un de vos proches, les choses vont s'arranger à partir de jeudi.

Vierge

Près de chez vous, en Balance, Mercure entame une rétrogradation jusqu'au 23/10. Une question d'argent risque de vous prendre la tête pendant tout ce temps. Peut-être que vous allez hésiter sur un achat à faire, un achat utile mais qui demande des fonds, 3e décan. 1e décan, Mars cessera de vous regarder et de vous énerver après jeudi. 2e décan, plus de planète pour vous regarder entre demain et jeudi.

Balance

Dans votre 3e décan, Mercure rétrograde et gêne vos mouvements et échanges, aussi vous allez devoir réfléchir à une autre façon de bouger ou de communiquer. 2e décan, Mars sera chez vous après jeudi, attendez-vous à avoir de l'énergie en trop et à être gêné par votre agressivité ou celle de l'autre. 1e décan, Soleil-Mars vous donnent encore la fièvre jusqu'à jeudi, dans tous les sens du terme. Plus de 38 ?

Scorpion

3e décan, vous accueillerez Vénus à partir de demain mais elle sera en délicatesse avec Jupiter. Attention, vous serez excessif et aimerez trop ce que vous aimez. 2e décan, vous recevrez un aspect très mineur de Mars à partir de jeudi et aurez besoin d'être actif pour les autres. Quelqu'un à soigner peut-être ? 1er décan, Soleil et Mars en secteur 12 : vous êtes fatigué, vous manquez sûrement de sommeil.

Sagittaire

La rétrogradation de Mercure à partir de ce lundi (3e décan) n'aura de conséquence que sur la technique, des petits ratés, des détails étant parfois très agaçants. 2e décan, Mars va doper votre volonté et votre détermination à partir de jeudi. A utiliser pour faire avancer vos projets ou pour rallier des gens à votre cause. 1er décan, Soleil et Mars en phase jusqu'à jeudi, profitez-en pour mettre un projet à exécution.

Capricorne

Si vous avez entrepris un travail de négociation, 3e décan, il risque de traîner, de se compliquer, surtout cette semaine. Vous aurez affaire à des interlocuteurs obtus.2e décan, Mars sera très active à partir de jeudi, vous aurez certainement une contrariété à gérer, mais vous savez très bien comment faire pour apaiser les esprits ! 1er décan, rien n'est calme depuis quelque temps, mais ça se termine jeudi.

Verseau

3e décan, Mercure est top pour vous, mais sa rétrogradation et sa dissonance avec Pluton créent des petits obstacles, parfois techniques, que vous contournerez. 2e décan, c'est jeudi que Mars entame un bon aspect avec vous, vous aurez une idée ou parfois vos opinions à défendre face à des personnes agressives. 1er décan, vous avez la pêche en ce début de semaine et êtes plus rapide à réagir que les autres.

Poissons

3e décan, l'important c'est l'amour cette semaine, celui que vous donnez, celui que vous recevez. Vénus est en phase avec vous à partir de demain, soyez charmeur. 2e décan, Mars investit jeudi votre secteur d'argent, il va falloir être ferme et déterminé lors de vos négociations, ou réclamer de l'argent qu'on vous doit. 1er décan, une petite crise dans le domaine affectif ? Elle s'apaisera après jeudi.