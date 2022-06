L'horoscope du vendredi 24 juin 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Vous avez de la visite ce week-end ? En tout cas, 1er et 2e décan vous serez bien entouré, peut-être vos frères et soeurs, des proches en tout cas que vous serez content de voir. A moins que vous ne vous prépariez à partir chez l'un d'entre eux ? Dans ce cas, il semble que cela vous plongera dans une ambiance un peu nostalgique.

Taureau

Dans votre 2e décan, la Lune rencontre Uranus et cela peut donner des ambiances très différentes, selon ce que vous vivez en ce moment : une révolte intérieure chez les uns, un désir de changement, de liberté chez les autres. En tout état de cause, ce sera présent à votre esprit dans le courant de cette journée, et cela vous angoissera un peu sur le moment.

Gémeaux

Mercure vient tout juste d'effectuer son entrée dans votre 2e décan. Vous saurez faire rire les autres, mais aussi les faire parler car vous êtes un peu le champion des questions. C'est parce que vous êtes le plus curieux des signes et que la vie des autres vous semble parfois aussi, sinon plus, intéressante que la vôtre. Différente en tout cas.

Cancer

Je reviens sur Vénus qui est entrée hier en Gémeaux. Votre imagination étant décuplée, veillez à ne pas vous faire des films, ou alors en étant conscient que ce que ce que vous racontez n'est pas réel. Mais il se peut aussi, si vous êtes en couple, que votre partenaire soit " ailleurs ", et même parfois indifférent, pendant quelques jours.

Lion

Mercure regarde à présent votre 2e décan jusqu'au 29 juin, elle passe rapidement mais elle sera une aide précieuse pour vos rendez-vous, prises de contacts, échanges ou encore vos déplacements. Tout sera fluide et plus facile que vous le pensez. Soyez souriant, avec une pointe d'humour, et vous obtiendrez ce que vous voulez.

Vierge

Vous qui avez parfois des difficultés à exprimer vos sentiments parce que vous êtes très pudique, surtout en amour, vous êtes un ou une amie fidèle. Vous êtes capable de vous couper en quatre pour quelqu'un avec qui vous avez noué des liens amicaux et c'est ce que le Cancer met en valeur en ce moment, 1er décan.

Balance

2e décan, profitez d'un bon aspect de Mercure qui vous invite à exprimer vos opinions de manière franche et directe. Parfois, vous avez peur de froisser les autres en n'étant pas d'accord avec eux, vous vous en excusez d'ailleurs un peu trop... Mais aujourd'hui, et jusqu'au 29, vous n'aurez peur de rien : d'ailleurs on vous écoutera attentivement.

Scorpion

Face à vous, 2e décan, une conjonction entre Lune et Uranus peut vous créer des émotions fortes. Cela dit, vous ne détestez pas ce qui est fort, intense, mais aujourd'hui ces émotions pourraient vous déranger car elles ne sont pas habituelles. La façon dont vous ressentirez les choses peut vous perturber, et perturber une relation.

Sagittaire

Vénus n'est pas la seule à être face à vous et à faire que vous vous sentez aimé et sur un pied d'égalité avec l'autre (1er décan). Mercure est également face à vous, mais 2e décan depuis hier et vous aussi vous serez sur un pied d'égalité, mais avec un interlocuteur, qu'il soit professionnel ou personnel. Un accord pourrait en ressortir d'ici le 29.

Capricorne

En général, en bon signe de Terre, vous n'aimez pas trop le changement, au contraire vous vous épanouissez dans ce qui reste toujours pareil. Mais certains changements sont agréables, comme celui que vous vivez depuis des mois 2e décan ! Il vous permet de vous découvrir plus audacieux et surtout moins soucieux de votre image.

Verseau

Vous cherchez à prendre ou à reprendre votre liberté 2e décan ? Cela fait plusieurs mois que vous en avez la possibilité, ou qu'on vous y oblige pour certains. Et ce sera encore le cas jusqu'en mai 2023, et ce sera alors au tour du 3e décan de vouloir ou devoir faire un break dans son ascension professionnelle. Mais cela semble être déjà difficile cette année.

Poissons

De deux choses l'une, soit vous souhaitez que votre ou vos enfants suivent le même chemin que vous, soit vous avez investi dans leurs études et vous faites tout pour qu'ils réussissent. Quoi qu'il en soit, c'est quelque chose à quoi vous pensez en ce moment si vous êtes du 2e décan et d'ailleurs, l'un de vos bambins pourrait quitter la maison d'ici quelque temps.

