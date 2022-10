L'horoscope du mardi 18 octobre 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Si vous avez une discussion-négociation à gérer cette semaine, 2e décan, vous avez toutes les chances d'obtenir ce que vous voulez ; il faut dire que vous ferez assaut de charme et que vous semblerez tellement à l'écoute et compréhensif qu'on ne pourra rien vous refuser. On sera sous le charme. 1er décan, Jupiter ne vous incite plus à être dans l'exagération ; pour le moment...

Taureau

Il se peut que vous ayez quelqu'un de la famille à soigner, ou dans un autre registre, que vous deviez faire travailler davantage l'un de vos enfants. Cela dit, celui/celle que vous soignerez sera peut-être votre enfant ! Quoi qu'il en soit, la notion de soin est importante ces temps-ci, et les astres vous disent aussi de prendre soin de vous, de ne pas vous négliger.

Gémeaux

Inutile peut-être de rappeler au 3e décan que Mars a pris ses quartiers chez vous et que la planète du conflit ne rétrogradera qu'en fin de semaine prochaine. C'est-à-dire que la semaine et celle à venir ne seront pas faciles (surtout à l'approche du week-end), soit vous souffrirez physiquement, soit vous vous torturerez la tête pour savoir comment arranger une situation conflictuelle.

Cancer

Étant donné, 2e décan, que certains proches vous pourrissent votre vie quotidienne parce qu'ils ne vous lâchent pas, vous allez pouvoir leur dire ce que vous pensez, sans vous retenir de peur d'aggraver la situation. Heureusement, avec Mercure en Balance, vous ne risquez pas d'aller trop loin ! 3e décan, n'attendez rien des autres pour le moment (jusqu'à dimanche).

Lion

La Lune traverse votre signe à partir de 7h ce matin, elle est en harmonie avec Jupiter, ce qui ne peut que rehausser votre estime de soi. Ce sera probablement dû à des compliments qu'on vous a faits ou à une récente réussite. Par ailleurs, Mercure intègre le 2ème décan de la Balance (en phase avec votre 2e décan) et votre relation avec un proche se fera plus complice que jamais.

Vierge

Faites le gros dos en ce moment si vous êtes né après le 11 septembre. Vous avez des tonnes de responsabilités et votre charge mentale est à son maximum. Aussi, de grâce, n'acceptez rien de plus et sachez dire non à ceux qui voudront vous donner davantage de boulot. Après tout, il n'y a que 24 heures dans une journée, vous ne pouvez pas étendre le temps.

Balance

2ème décan, c'est à votre tour de recevoir Mercure et son bon aspect avec Saturne en fin de semaine. Cela ne sera peut-être pas flagrant sur le moment, mais vous ferez le bon choix, votre instinct soutenu par la réflexion et la raison, ne vous trompera pas. Et si vous avez quelque chose à dire, un reproche à faire, votre délicatesse fera que l'autre ne pourra pas vous en vouloir.

Scorpion

En même temps que le Soleil et Vénus entreront chez vous dimanche (1er décan), Saturne reprendra une marche directe. Ceux qui sont nés autour du 11 novembre le sentiront peut-être (pas forcément le jour même mais d'ici la fin novembre, et vous aurez alors pu tourner une page, renoncer à quelque chose ; à moins que vous n'ayez fait le vide autour de vous !

Sagittaire

Si vous avez besoin d'un conseil venant d'un spécialiste dans le domaine de la loi, n'attendez pas pour faire votre demande, vous avez jusqu'à lundi prochain. La présence de Mercure en Balance, en bon aspect avec votre 2e décan vous aide à tomber sur la bonne personne, quel que soit votre besoin (cela dépend de votre thème). N'attendez pas, vous serez très satisfait.

Capricorne

Les discussions et négociations iront bon train pour le 2e décan surtout. Quel que soit le sujet abordé, vous serez d'accord avec votre interlocuteur ou vous obtiendrez un accord de sa part. En outre, pour ceux nés autour des 8, 9 janvier, ce sera durable, vos interlocuteurs étant sérieux et demandeurs de vos compétences. 1er décan, votre sens de l'anticipation est en train de se développer.

Verseau

Très bonne conjoncture, encore, pour le 3e décan, mais le 2ème n'est pas en reste. Mercure lui envoie de bons influx jusqu'à lundi prochain, aussi obtiendrez-vous un accord auquel vous tenez et qui sera la source d'une belle détente. Vos idées et opinions seront respectées, vous n'aurez pas de contradicteur. 1er décan, un projet est en attente depuis longtemps. Soyez encore un peu patient.

Poissons

Mercure vous envoie quelques influx (mineurs cependant) si vous êtes du 2e décan et né autour du 1er mars pour aujourd'hui. Une transaction financière pourrait être à l'ordre du jour, et la Balance préférant l'accord au désaccord, vous avez des chances d'être satisfait. Cela ne concerne pas, a priori, ceux du 3e décan qui s'exposent plus à des refus qu'à des accords.

