L'horoscope du vendredi 14 octobre 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Cette journée pourrait être encore plus top que la précédente. Face à vous, Vénus est très valorisée et vous pourriez rencontrer quelqu'un et tomber sous son charme. Il est possible aussi qu'on fasse tout pour vous séduire. Et là ça ne s'appliquera pas seulement au domaine amoureux, on peut aussi tenter de vous séduire pour acceptiez quelque chose, par exemple.

Taureau

Votre secteur du travail est occupé par trois planètes, le Soleil, Vénus, et Mercure. Si avec tout ça vous n'êtes pas content de ce que vous faites ou si vous n'avez pas de très agréables relations avec vos collègues... Mais on peut aussi penser que vous avez des sentiments tendres pour une personne que vous voyez tous les jours, au travail ou ailleurs.

Gémeaux

La lune est encore chez vous, elle forme aujourd'hui un bon aspect avec Vénus et avec le Soleil. Vous serez donc sensible à la beauté, à l'expression artistique, mais vous pouvez aussi avoir le coeur qui bat plus vite. Cela concerne surtout le premier et le deuxième décan. Pour le 3ème, la dissonance de Neptune est toujours source d'un excès de soucis ou de travail.

Cancer

Nous avons vu à plusieurs reprises que les planètes en Balance éclairaient le secteur qui représente votre intérieur, la maison, la famille. Il se trouve que les influx sont excellents et que vos affaires de famille, les petits conflits qu'il a pu y avoir sont peut-être en train de se résoudre. La Balance est toujours favorable aux accords, à la résolution des crises.

Lion

L'harmonie du jour entre la Lune, Vénus et Saturne est favorable à ceux de la fin du 2ème décan, nés autour du 11 août. Comptez 3 jours avant et après. Depuis quelque temps, vous ressentez davantage le poids de la solitude, ou alors vous avez des freins de tous les côtés. Mais ce n'est pas ce que vous ressentirez aujourd'hui, même si votre liberté est encore restreinte.

Vierge

Les planètes en Balance sont bien alignées aujourd'hui et elles confirment le fait que vous avez besoin de vous accorder plus de plaisir, plus de temps pour vous. Ne vous culpabilisez pas si cela vous prend un peu de temps sur votre travail, croyez-moi, il n'en pâtira pas. Vous faites tout bien, et souvent même vous avez de l'avance. Utilisez-la pour vous détendre.

Balance

A priori c'est une bonne journée ! Plusieurs planètes sont bien alignées avec votre signe et Vénus, votre maître, est elle-même en bon aspect avec Saturne. Soit vous êtes rassuré sur le plan financier, soit ce sont vos amours qui se révèlent stables et rassurantes. En revanche, pour certains la conjoncture risque de vous voir idéaliser un petit coup de coeur (3ème décan).

Scorpion

Les planètes qui sont bien alignées aujourd'hui, pourraient nous révéler que vous avez un coup de coeur secret, quelque chose que vous voulez garder au chaud sans le partager avec quiconque. Il n'est pas exclu que ce soit le fruit de votre imagination, la personne n'étant pas libre ou étant déjà engagée ailleurs. Mais cela ne vous dérange pas vraiment.

Sagittaire

Soyez reconnaissants à Vénus car elle va illuminer votre journée. Quelqu'un vous plaira beaucoup, vous fera rire peut-être, et vous aurez pour lui/elle des sentiments que vous trouverez étranges, parce qu'ils ne correspondront pas du tout à ceux que vous éprouvez d'habitude. Cependant il semblerait que quelque chose ou quelqu'un fasse obstacle...

Capricorne

Après le Soleil, eh bien c'est Vénus qui forme un bon aspect avec Saturne. Il n'est pas impossible que vous receviez de l'argent, le fruit d'un travail effectué il y a quelque temps. Mais Vénus gère aussi les questions affectives et il arrive qu'elle joue un rôle dans une réconciliation, ou alors dans la signature d'un accord dans le domaine privé ou professionnel.

Verseau

Vous devriez bénéficier de la jolie conjoncture de ce vendredi, vous vous sentirez au top de vos compétences et d'ailleurs il est possible que vous ayez des signes de reconnaissance. La perspective d'un petit déplacement ou d'un week-end entre amis pourrait également vous réjouir. Mais vos sentiments seront également au premier plan, avec une sensation de bien-être, d'épanouissement.

Poissons

Votre sensibilité est accentuée par la conjoncture, tout vous touchera aujourd'hui et vous avez intérêt à vous protéger, à vous mettre une sorte de carapace, afin de ne pas être trop atteint par les problèmes que les uns et les autres partageront avec vous. Vous trouverez d'ailleurs qu'ils partagent plus volontiers leurs soucis que les choses qui vont bien !

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info