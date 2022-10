L'horoscope du lundi 17 octobre 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

L'harmonie entre le Soleil, Vénus et Mars devrait vous être favorable, surtout 3e décan. On accepte l'une de vos demandes, ou on vous accepte quelque part. Vous pourriez en effet recevoir une réponse positive si vous avez passé un entretien. Et si vous devez en passer un dans la semaine, sachez que tout se passera bien. Mais ne demandez pas plus que prévu.

Taureau

Avec les vacances qui arrivent en fin de semaine, vous aurez beaucoup de boulot, de dossier à traiter, d'ordre à mettre si vous voulez prendre quelques jours. Avec ou sans les enfants ! En tout cas, vous serez très occupé jusqu'à samedi, mais il ne semble pas que cela soit désagréable car vous aurez le sentiment de faire place nette et cela vous tranquillisera.

Gémeaux

Le 2e décan est en vedette toute la semaine, né entre le 31 mai et le 10 juin, vos activités dans les relations humaines ou dans les arts feront votre joie. 3e décan, c'est à la fois agréable (Soleil/Vénus en bon aspect) et potentiellement difficile avec la station de Mars dans votre décan. Des amours qui se compliquent, peut-être ? Un problème avec l'un de vos enfants ?

Cancer

Vous en êtes arrivé à un point, dans le problème familial qui semble presque tous vous préoccuper, où vous avez envie de laisser tomber et de passer à autre chose. Il y a pourtant encore une fenêtre ouverte sur le dialogue, surtout si vous êtes du 2ème décan. 3e décan, pas de parano, mais il est vrai qu'avec Mars en 12, vous pouvez soupçonner un proche de vous vouloir du mal.

Lion

Vous aurez raison d'être fier de vous, quel que soit votre décan. Même si le contexte n'est toujours pas favorable à votre expansion, il le sera de nouveau très bientôt. D'abord la dissonance liberticide entre Saturne et Uranus commencera à se défaire à partir de dimanche prochain, et vous aurez la possibilité toute cette semaine de dire haut et fort ce que vous avez sur le coeur.

Vierge

Mars sera encore toute la semaine en dissonance avec votre 3e décan, qui a probablement un supérieur un peu trop exigeant sur le dos. Et il n'a pas de limites ! Si vous pouvez lui en poser, ce serait top ! Mais le problème c'est que vous n'osez peut-être pas, vous avez peur du pouvoir qu'il ou elle a sur vous et sur votre carrière. 2e décan, une négociation est au programme de la semaine.

Balance

Pour dernière semaine dans votre signe Vénus forme un bon aspect avec Mars, mais en dissonance avec Pluton. Vous aimez à la folie quelqu'un qui ne vous mérite pas. Cela concerne surtout votre 3e décan. Pour le 2e, tout baigne grâce à Mercure, toute la semaine chez vous et qui valorise vos moyens d'expression. Vous direz ce qui vous passe par la tête, parfois sans prendre de gants !

Scorpion

Dimanche, le Soleil abordera votre signe, en attendant, eh bien vous attendez. Vous avez peut-être un bilan à faire, ou alors vous espérez que quelqu'un se manifeste. Précisément, Vénus se trouve dans un secteur lié à la passivité, à l'attente, il est donc possible que vous ayez quelqu'un dans votre collimateur et que vous le ou la laissiez faire le premier pas.

Sagittaire

Une semaine riche en rencontres, amicales ou professionnelles, et propice aux projets que vous pouvez faire dans ces deux domaines. 3ème décan, ça grince ! Mars reste sans bouger face à vous et crée du rapport de force, de la rivalité, ou un petit souci de santé. Toutefois, le Soleil vous regarde avec amitié et vous pourriez recevoir une aide qui sera providentielle.

Capricorne

L'amour risque de vous décevoir cette semaine, principalement 3e décan. Mais il n'est pas dit que vous ne serez pas tous sensibles à une impasse sentimentale. Les uns seront très mécontents de leur relation, de leur choix, mais ne pourront rien changer pour l'instant. Les autres, les célibataires, se diront qu'ils ne rencontreront plus jamais quelqu'un ! Quel optimisme !

Verseau

C'est du gâteau pour vous, ou en tout cas ça y ressemble ! Vénus, le Soleil et Mars vous jouent du violon et vous, vous jouez sur du velours. Une bonne semaine en perspective ! Il est toujours question de développement, de discussions concernant une promotion ou une offre que vous avez reçue ; à moins que vous n'ayez fait une proposition et qu'elle soit acceptée.

Poissons

Soyez sage ! Attendez que le Soleil et Vénus entrent en Scorpion dimanche prochain, vous aborderez alors une période bien plus satisfaisante, vous serez plus enthousiaste. La dissonance qui se forme entre le Soleil/Vénus et Pluton risque de vous contrarier, votre imagination vous faisant voir une ou des situations sous leur jour le moins positif.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info