L'horoscope du dimanche 16 octobre 2022

Bélier

Vos échanges sont en première ligne aujourd'hui et tout se passera bien si vous êtes conciliant. Si vous cherchez à imposer votre point de vue, il n'y aura pas d'échange. Ce sera à sens unique ! En revanche, si vous écoutez ce que l'autre veut vous dire, que vous lui accordez de l'attention en prenant ce qu'il/elle vous dit en compte, ça ira dans le sens de l'échange.

Taureau

L'esprit critique est de sortie, mais il est difficile de savoir si c'est vous qui aurez la langue bien pendue ou si c'est un proche qui vous fera des petites remarques acides. Cela portera cependant sur un détail et la meilleure chose à faire, si vous ne voulez pas de conflit, c'est de rester totalement indifférent/e aux remarques piquantes qu'on vous fera.

Gémeaux

La dissonance du jour, très rapide, entre la Lune et Mercure vous incitera à disperser vos idées. Vous ne serez pas très facile à comprendre tant vous sauterez du coq à l'âne. Vous le ferez trop vite et on aura du mal à suivre votre pensée... La parade contre cela, c'est de construire d'abord votre discours (ce que vous avez à dire) dans votre tête et de rester concentré sur le sujet.

Cancer

Bien installée dans votre signe, la Lune se fâche avec Mercure. Vous aurez du mal à exprimer vos émotions, elles resteront coincées dans votre gorge, qui au final vous fera mal. Il en est ainsi lorsqu'on ne peut pas dire ce que l'on pense, quand on s'en empêche soi-même : le corps se venge et une douleur apparaît à l'endroit correspondant à ce qui coince.

Lion

Vous avez tout intérêt, vu la dissonance entre Lune et Mercure, à ne pas dire ce que vous pensez. A rester réservé, sans pour autant être sur la défensive. Un exercice un peu compliqué pour le signe de Feu que vous êtes et qui est, habituellement, d'une grande franchise. Mais en période Balance, il est essentiel d'avoir des échanges apaisés.

Vierge

Pas de scénario digne d'un film d'anticipation, notamment si votre création tourne autour de l'argent et de vos moyens en général. Laissez le matériel de côté aujourd'hui et concentrez-vous sur vos relations avec autrui, qui auraient peut-être besoin que vous les boostiez un peu. Vous êtes tellement concentré sur le boulot, que parfois vous oubliez vos amis.

Balance

Vous vous sentez incompris, vous avez la sensation que personne ne vous écoute dans cette maison ? C'est sûrement vrai, aussi faites-vous entendre par tout moyen à votre disposition. Au nom de quoi laisser vos proches vous traiter de cette manière ? Peut-être que vous ne voulez pas faire de vagues, mais au final c'est vous qui en payez le prix. Et votre santé aussi.

Scorpion

Avec la Lune en Cancer, que vous ayez des dissonances ou pas, vous pourrez vous évader, penser à autre chose ou vous réfugier dans votre monde, où personne ne vous contrarie. C'est un de vos atouts majeurs, cette imagination propre aux signes d'Eau et qui est une compensation très efficace quand la réalité ne se montre pas très plaisante. Même sur des détails, comme aujourd'hui.

Sagittaire

Vous avez une nature optimiste, en tout cas le vrai Sagittaire, votre confiance en vous est quasi-totale, et quand un détail vous fait douter de vous, c'est le drame ! Aujourd'hui, justement, vous aurez tendance à exagérer ce qui ne va pas et votre intérêt sera de vous canaliser et de ne pas essayez de compenser ce désagrément en jetant de l'argent par les fenêtres ou en étant trop gourmand.

Capricorne

Une rapide dissonance Lune/Mercure indique que vous aurez affaire à un proche dont le comportement vous déplaira. Mais soyez indulgent, il s'agira probablement d'une maladresse de sa part. Peut-être que vous attendez de lui/elle un comportement " parfait ", et il ou elle le sent et ne supporte pas d'avoir à vous " obéir ", surtout si c'est un adolescent.

Verseau

La Lune en Cancer, fâchée avec Mercure, indique que vous serez trop dans vos pensées pour vous occuper de vos proches. Mais vous avez peut-être du travail en retard ? De plus, vous laisserez libre-cours à vos humeurs et elles ne seront pas égales au cours de cette journée. Il y aura un moment où vous supporterez mal qu'on vous envahisse.

Poissons

Vous serez bien avec vous-même, mais vos pensées viendront soudain vous déranger et il sera difficile de les chasser car elles tourneront autour de vos problèmes d'argent. Nous les évoquons depuis quelques jours parce qu'il y a trois planètes en Balance et que c'est un des secteurs financiers de votre zodiaque. Cela dit, peut-être que ces pensées vous aideront à y trouver une solution ?

