L'horoscope du samedi 15 octobre 2022

Bélier

Vénus entre dans la danse pour le 3e décan, conjointe au Soleil et en harmonie avec Mars. Si vous faites une rencontre, surtout ne sautez pas les étapes. En effet, Mars est en dissonance avec Neptune (et ça va durer), aussi vous risquez d'être très impatient et d'oublier que l'autre a peut-être des limites ; ou en tout cas n'est pas aussi pressé/e que vous.

Taureau

Vous apprécierez ce week-end, dans la mesure où vous aurez tout votre petit monde autour de vous. Vous vous sentirez rassuré et bien connecté à vos proches. Il est possible cependant que vous vous déplaciez, justement pour retrouver ces proches, ou que ce soient eux qui viennent chez vous. Ce sera pour aujourd'hui ou pour demain, selon votre décan.

Gémeaux

La Lune regarde Neptune et Mars aujourd'hui, cela risque d'augmenter la charge mentale de certains natifs, qui peuvent à juste titre en avoir ras-le-bol. Cette situation s'est présentée à plusieurs reprises dans l'année et elle va durer un peu plus longtemps étant donné que Mars va stationner la semaine prochaine. Courage (3e décan, principalement) !

Cancer

La Lune arrive dans votre signe vers 18h... Vous avez peut-être prévu une sympathique soirée en famille ? Dans ce cas, évitez les sujets qui font polémique. Je ne dis pas qu'il va y avoir du ramdam, mais que chaque personne a ses opinions et que c'est toujours compliqué parce que chacun veut convaincre les autres qu'il ou elle a raison. Résultat : on élève la voix !

Lion

Si tout vous semble urgent aujourd'hui, sachez que votre entourage ne sera pas du tout dans le même état d'esprit que vous. Il y aura donc quelques contestations. Pas de fâcherie, cela n'ira pas si loin, sauf si vous cherchez à imposer votre rythme et que vous n'avez aucun respect pour ceux qui vous entourent. Cela dit, il peut aussi y avoir une manif dans votre région.

Vierge

La dissonance entre Mars et Neptune ne peut que provoquer du désordre et c'est quelque chose dont vous avez horreur. Toutefois, sachez-le, rien ne dépend de vous. Il s'agit probablement d'une agitation sociale, d'une manifestation peut-être... Quoi qu'il en soit, la Lune entrera en Cancer après 18h et votre soirée devrait être placée sous le signe de l'amitié.

Balance

On continue à parler de Vénus, elle entre aujourd'hui dans votre 3e décan, qui va connaître des moments plus passionnés grâce à l'harmonie de Vénus et de Mars. Cela va durer une semaine, jusqu'à samedi prochain et dimanche elle entrera en Scorpion. En outre, la conjonction de Vénus et du Soleil perdure elle aussi et vous donne un formidable charme ou une belle inspiration artistique.

Scorpion

Il y a toujours dans le ciel cette dissonance entre Saturne et Uranus que vous ressentez, plus que d'autres, comme une privation de votre liberté, une contrainte à laquelle vous ne pouvez pas échapper. Mais, si vous pouvez être très obéissant, voire trop par moments, ce n'est pas du tout dans l'air avec cette conjoncture qui vous pousse à la révolte.

Sagittaire

Mars a ralenti sa course et, face à vous, crée un rapport de force, un conflit peut-être, dont vous ne sortirez pas tout de suite car la planète va bientôt rétrograder. Elle stationnera la semaine prochaine face au 3e décan, et il n'est pas exclu aussi que vous ayez attrapé quelque chose. A moins que votre partenaire ne soit difficile à vivre ces temps-ci.

Capricorne

Une conjonction entre le Soleil et Vénus s'est installée au zénith de votre zodiaque. Cela signifie que vous êtes en train d'atteindre l'un de vos objectifs et que vous êtes content de vous - ce qui est rare ! Mais vous avez la sensation d'avoir fait ce qu'il fallait, c'est-à-dire que vous vous êtes investi à fond dans le but que vous avez poursuivi.

Verseau

Le 3e décan est très en vedette actuellement ! Le Soleil et Vénus sont en phase avec vous, Mars également, et il se peut que vous soyez tombé pour elle, ou pour lui et que votre libido soit en très bonne forme. Cette configuration est valable pour les autres décans, le 1er par exemple qui peut demander à peu près ce qu'il veut, il l'obtiendra facilement.

Poissons

Même si vous êtes mal fichu en début de journée - la fatigue y est pour beaucoup, la soirée sera très agréable : on vous fera des compliments qui vous flatteront.. Vous serez peut-être invité quelque part, et vous devrez faire un effort pour sortir de chez vous, mais vous verrez qu'au final vous serez tout requinqué quand vous rentrerez chez vous.

