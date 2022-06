L'horoscope du jeudi 23 juin 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Partiriez-vous bientôt en vacances ? En tout cas, Vénus qui vient d'entrer en Gémeaux vous promet une période où vous allez vous amuser, faire des rencontres, nouer des liens... Les célibataires auront tendance à beaucoup flirter. Et si vous êtes déjà en couple, il n'y aura aucune ombre, vous vous entendrez à merveille.

Taureau

Vénus occupant votre secteur 2 à partir d'aujourd'hui, il sera peut-être plus question d'argent que d'amour... Les uns recevront une somme attendue, alors que les autres seront davantage enclins à faire plaisir à ceux qu'ils aiment en étant attentionnés, en cherchant à satisfaire leurs besoins, leurs demandes (1er décan jusqu'au 1er juillet).

Gémeaux

Vénus est chez vous à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 18 juillet, 1er décan jusqu'au 1er juillet : c'est le moment de sortir vos armes de séduction ! Dans quelque domaine que ce soit, vous ferez mouche. Des rencontres amusantes sont au programme, et si vous êtes en couple, a priori, vous devriez vivre une période très amoureuse.

Cancer

Vénus en Gémeaux à présent occupe votre secteur 12 et vous demande de rester discret sur vos amours, et même de cultiver le secret, ce qui accentuera leur côté dramatique mais excitant. Il sera probablement question d'une liaison cachée ou alors d'une histoire de coeur totalement imaginaire et qui vous fera rêver.

Lion

Grâce à Vénus en Gémeaux, vous retrouverez les affinités qui vous ont uni à votre partenaire, vous aurez plein de projets en commun et la complicité sera au programme (1er décan jusqu'au 1er juillet). Vénus sera en harmonie avec vous et avec Jupiter, ce qui donnera encore plus d'importance à votre relation, ou à une amitié.

Vierge

Vénus transite à présent le zénith de votre zodiaque, c'est donc la planète la plus lumineuse de votre thème et elle est favorable aux accords et autres contrats professionnels. Vous pourriez être engagé dans une nouvelle équipe, ou vous sentir valorisé par les résultats obtenus par votre équipe, ou même par vous personnellement.

Balance

1er décan, vous recevrez de bons influx de Vénus jusqu'au 1er juillet et ce sera une vraie bouffée d'air frais pour vous ! En outre, son harmonie avec Jupiter vous assure d'un succès ou en tout cas d'une expansion professionnelle. Vous prendrez plus d'importance, on vous fera confiance et vous en aurez de bonnes répercussions.

Scorpion

Vénus en Gémeaux à présent est plus cérébrale que précédemment. Pour vous, l'amour s'exprimera sous forme de nombreux fantasmes, à propos d'une personne en particulier, avec qui vous êtes en relation, ou parfois de personnes que vous ne connaissez pas mais que vous trouvez à votre goût. 1e décan jusqu'au 1er juillet.

Sagittaire

A partir d'aujourd'hui et jusqu'au 18 juillet, Vénus vous fait face depuis les Gémeaux. Vous, ou votre partenaire, saurez aplanir tous les petits conflits du quotidien et vous créerez une ambiance propice à une bonne entente. Toutefois, vous pourriez aussi recevoir une proposition, un contrat, être engagé dans une équipe…

Capricorne

L'entrée de Vénus en Gémeaux s'accompagne d'une petite satisfaction liée à votre travail ou à votre relation avec l'un de vos collègues sur lequel/laquelle vous craquez. L'un ou l'autre manifesteront de l'intérêt à votre égard, ce qui est la moindre des choses s'il s'agit de votre conjoint. Mais vous n'êtes pas souvent satisfait !

Verseau

Vénus en Gémeaux est idéalement placée pour vous, puisque dans un signe d'Air comme le vôtre. 1er décan, jusqu'au 1er juillet, vos amours ne seront pas encombrantes, elles seront légères et amusantes. Parfois ce sera du flirt ! Certains, sous l'influence d'une harmonie Vénus/Jupiter, pourraient faire une rencontre ou officialiser une relation.

Poissons

Si vous aspirez à une bonne entente en famille, vous apprécierez l'arrivée de Vénus en Gémeaux (1er décan jusqu'au 1er juillet). Toutes les petites querelles seront oubliées et vous serez heureux d'accueillir un membre de la famille chez vous, d'aller chez lui/elle, ou encore de revoir quelqu'un qui a compté dans votre passé.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info