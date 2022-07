L'horoscope du jeudi 30 juin 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

3ème décan, Mars est encore chez vous et en dissonance avec Pluton jusqu'à mardi, mercredi prochain. Ne prenez aucune décision trop autoritaire, ou sous le coup d'une émotion négative. Ça ne serait pas une bonne décision et vous la regretteriez par la suite. Mais il est vrai que vous serez très en colère et que la colère est généralement mauvaise conseillère.

Taureau

Il n'y a aucun aspect vraiment marquant pour aujourd'hui, sauf de rapides influx de la Lune pour les natifs du 3ème décan. Un échange pourrait se révéler négatif, juste parce que vous douterez de la parole de l'autre. Il vous semblera qu'on cherche à vous influencer et vous vous mettrez en position de défense parce que vous ne voudrez pas changer d'avis.

Gémeaux

Si vous êtes du 3e décan, Mercure débarque chez vous mais avec une dissonance de Neptune. Aussi attention aux erreurs de lecture, d'écriture, de comptabilité. Toutefois, il se peut aussi que vous vous fassiez des idées sur quelqu'un, qu'on vous mente, ou encore que vous soyez déçu de l'accueil que reçoit l'un de vos travaux. Cela va durer jusqu'à mardi prochain.

Cancer

La Lune est toujours chez vous, mais dans le 3e décan aujourd'hui et en aspect dynamique avec Mars et Pluton. Il semble que quelque chose ou quelqu'un vous mettra en très colère. A moins qu'il ne s'agisse encore d'une décision qui vous déplaît parce qu'elle vous semble dictatoriale. Essayez de vous contrôler, de ne pas dire des choses qui se retourneraient contre vous.

Lion

Mars et Pluton étant en bisbille, vous pourriez avoir envie d'agir en force, sans tenir compte des conséquences. Foncer tête baissée parce que vous voulez toucher l'autre, lui faire ressentir ce que vous ressentez n'est peut-être pas une bonne idée. Surtout si vous avez affaire à l'administration et à un de ses représentants, un peu obtus il faut le dire.

Vierge

3e décan, Mercure a atteint le 3e décan des Gémeaux et vous regarde, mais je crains que sa dissonance avec Neptune ne soit trompeuse et que vous ne vous fassiez de fausses idées. Ou alors, à propos d'une situation, vous vous imaginerez mille choses qui n'arriveront pas forcément. Essayez de contrôler cette imagination, elle ne peut que vous entraîner trop loin.

Balance

La nouvelle Lune d'hier se fait encore sentir, et c'est surtout le 3e décan qui se sentira préoccupé, voire inquiet à propos d'une action ou d'une décision à prendre. S'il s'agit d'une action à entreprendre, vous ne vous sentirez peut-être pas à la hauteur et vous en craindrez les conséquences. Mais attention à ne pas répéter un schéma qui, finalement, vous empêche d'agir.

Scorpion

Vos deux planètes maîtresse, Mars et Pluton, sont en dissonance, ce qui peut vous donner envie d'agir alors que vous savez très bien que cette action ne vous mènera à rien. Mais c'est un automatisme, il faudra que vous réagissiez (3e décan), alors qu'en réalité le mieux serait de ne rien faire, de laisser passer l'orage (si orage il y a) et d'agir la semaine prochaine.

Sagittaire

3e décan, Mercure entame à présent une rapide opposition à votre Soleil et il va forcément y avoir une discussion, une négociation, ou une explication à aborder. Mais étant donné que Mercure va vers une dissonance avec Neptune (exacte samedi-dimanche), attention à vos paroles, elles risque de dépasser votre pensée. A moins qu'on ne vous raconte des bobards.

Capricorne

La Lune, toujours face à vous en Cancer, étant en charge de vos émotions, on peut craindre que celles-ci ne soient perturbantes aujourd'hui, si vous êtes du 3e décan en tout cas. Il se passe quelque chose d'un peu difficile à avaler et qui vous met en colère. Si c'est vous qui avez commis une erreur, évitez de vous dire que c'est la faute d'un autre.

Verseau

3ème décan, d'ici dimanche, vous aurez une sorte d'illumination. C'est-à-dire que vous allez soudain comprendre une situation qui jusque-là vous paraissait très mystérieuse. Ou alors, on vous cachait quelque chose et vous allez savoir de quoi il retourne. Ne faites rien de vous-même, cela s'éclaircira tout seul. Mais il se peut que vous pensiez qu'on vous ment.

Poissons

Comme le Sagittaire, vous allez être, d'ici dimanche, sous la coupe d'une dissonance entre Mercure et Neptune. En premier lieu, il est possible (3ème décan surtout) que vous vous fassiez de fausses idées sur une situation ou sur quelqu'un. A moins que l'on ne vous mente. Mais vous pouvez aussi avoir envie de raconter des histoires pour échapper à une obligation.

