L'horoscope du jeudi 3 juin 2021

publié le 03/06/2021 à 05:30

Bélier

La Lune est installée chez vous jusqu'à dimanche et va activer la dissonance Mars-Pluton qui ennuie le 3e décan et dont nous avons déjà parlé. On va contre votre volonté d'agir, de démarrer quelque chose peut-être, ou alors au contraire on vous pousse à terminer un travail mais dans des conditions désagréables. Quoi qu'il se passe, cela crée un climat négatif que vous n'appréciez pas du tout mais qui cessera la semaine prochaine. Et pour tout vous dire, nous sommes tous soumis à cette dissonance.

Taureau

1er et 3e décan, vous avez la baraka en ce moment et ce n'est que justice, en tout cas pour le 1er décan qui en a vu des vertes et des pas mûres en début d'année. Le 2e décan n'est pas aussi gâté que les autres, il continue pour l'instant à subir la dissonance entre Saturne (le passé, le désir de conserver) et Uranus qui vous pousse au changement, à prendre une autre direction. Et comme les planètes ne sont pas d'accord entre elles, ça se dispute aussi à l'intérieur de vous, surtout né les premiers jours de mai. Vous résistez, mais est-ce la bonne attitude ?

Gémeaux

Mercure est toujours dans votre 3e décan, rétrograde et en dissonance avec Neptune. Une situation que vous jugez illusoire ou fausse s'est installée, vous pensez qu'on vous raconte des histoires... Et comme je vous l'ai déjà dit, cela se passe en famille ou dans le domaine professionnel. Vous serez tenté, aujourd'hui, de réagir parce que l'impatience vous gagne, mais cela ne portera pas ses fruits. Au contraire, soyez diplomate avec les personnes concernées, ça marchera mieux.

Cancer

La dissonance de Mars et Neptune qui affecte le 3e décan est très active aujourd'hui et demain ; vous allez douter de vos forces, de votre volonté, ou c'est quelqu'un qui vous en fera douter. Dans ce cas, essayez de ne pas vous laisser faire mais il est vrai que c'est compliqué s'il s'agit de votre boss et que vous devez lui rendre des comptes. Peut-être faut-il aller vous plaindre plus haut ou à votre syndicat si vous en avez un. Ne restez pas sans rien faire.

Lion

Mercure et Neptune sont en exacte dissonance, heureusement Mercure est rétrograde et si vous soupçonnez quelqu'un de vous mentir, vous vous demandez quand même si vous ne vous trompez pas. Il y a risque d'erreur pour le 3e décan sous cette conjoncture. Toutefois, comme elle est durable (jusqu'à vendredi prochain) et qu'elle reviendra début juillet, vous allez rester dans le doute par rapport à ce qu'on vous dit, à ce que vous entendez ou lisez.

Vierge

Vous aussi serez très sensible, comme nous l'avons déjà vu, à la dissonance entre Mercure (votre maître) et Neptune. Vous doutez de vos objectifs, ou de ceux qu'on vous a fixés et qui vous semblent inatteignables, 3e décan. Ou alors ce sont des propos que vous avez entendus qui vous semblent faux et déconnectés de la réalité. Le problème c'est que cette ambiance est durable et, selon Mercure, les choses n'avanceront pas vraiment avant début juillet.

Balance

Pour vous, nous revenons sur la dissonance Mars-Pluton que ceux du 3e décan doivent ressentir ces jours-ci et qui se terminera mercredi prochain. Mais elle a peut-être déjà fait son " travail " chez certains, sont but étant de vous faire douter de vos capacités, de votre force et de votre détermination. Vous êtes prêt à vous lancer dans la " bagarre ", mais on vous fait douter, quelqu'un ou les informations que vous entendez ont un effet un peu décourageant.

Scorpion

Mars, votre planète maîtresse imprime sa marque aujourd'hui et demain. Elle pourrait être stimulante et vous donner la pêche si elle n'était pas opposée à Pluton. En réalité, vous êtes aux taquets, prêt à démarrer quelque chose, une nouvelle activité par exemple,, mais il semble qu'il y a un empêchement, un doute sur ce que vous devez faire ou ne pas faire. C'est un moment un peu compliqué, qui peut vous mettre en colère et cela se répercutera sur vos proches (tout le signe, mais surtout 3e décan).

Sagittaire

La dissonance entre Mercure et Neptune fait de nouveau parler d'elle, elle est exacte ces jours-ci (pour le 3e décan), mais Mercure étant rétrograde vous avez des doutes. Vous entendez ou lisez des choses et en réalité, il se passe le contraire. Vous soupçonnez qu'on vous raconte des histoires, qu'on essaye de vous faire avaler des couleuvres et cela vous donne envie de vous bagarrer, de faire une épreuve de force parce que vous détestez être manipulé ; et c'est ce qu'il se passe.

Capricorne

Comme je vous le disais lundi et c'est encore plus valable ce week-end, Mars et Pluton font des misères à ceux du 3e décan. C'est plus ou moins sensible selon votre thème natal, mais en gros vous êtes face à un refus, à quelqu'un de négatif et qui n'écoute absolument pas ce que vous voulez dire. En outre, quand on vous parle, vous avez la nette impression qu'on vous raconte des bobards et c'est peut-être la réalité. Heureusement, c'est beaucoup mieux pour les autres décans...

Verseau

Vous n'êtes pas vraiment concerné par les dissonances, on dirait que vous êtes sur une autre planète. Mais il est vrai que vous êtes très concentré sur l'un de vos projets, lequel ne progresse pas assez vite selon vous, et tout ça à cause du contexte actuel, ou (parfois) de quelqu'un qui vous met des bâtons dans les roues. Il est vrai que vous pensez que le temps joue contre vous, ce qui est faux. Vous êtes toujours très impatient, or là votre impatience joue contre vous car vous n'avez pas le contrôle.

Poissons

Vous continuez, 3e décan, à être ennuyé et surtout très perplexe à cause de la dissonance entre Mercure et Neptune, qui va rester active quelque temps. Au plan personnel il est possible que vous ayez un souci dans la maison, une fuite peut-être qui ne sera pas réparée tout de suite... A moins que quelqu'un ne continue à vous mentir. C'est un exemple. Dans le domaine socio-professionnel, vous sentez qu'il y a du mensonge voire de la manipulation dans l'air.