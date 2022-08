L'horoscope du dimanche 28 août 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

BELIER

Vénus est bien placée en Lion, Saturne en Verseau aussi (par rapport à vous), vous n'avez donc rien à craindre de leur opposition. Au contraire, elle démontre que vous avez davantage le sens des réalités, de vos responsabilités aussi, et que vous êtes disposé à vous attacher en profondeur, que ce soit en amour, en amitié, ou même professionnellement.

TAUREAU

Vous n'apprécierez pas l'opposition de Vénus et de Saturne si vous êtes né entre le 7 et le 14 mai. Il est vrai qu'elle est privative, attristante, mais évidemment cela dépend de votre thème personnel et elle peut très bien ne pas trop se faire remarquer. Toutefois, ne vous étonnez pas si vous ressentez un manque, un sentiment de perte. Ça peut être financier aussi.

GEMEAUX

Comme le Bélier, vous ne serez pas trop sensible à l'opposition entre Vénus et Saturne. Les deux astres sont positifs pour vous et il se peut simplement que vous soyez obligé d'annuler un rendez-vous, aujourd'hui ou dans les prochains jours, ou qu'un de vos proches soit en mauvaise posture et se confie à vous. Prenez-le au sérieux.

CANCER

La dissonance entre Vénus et Saturne aura pour effet de vous donner l'impression que vous n'avez pas assez... Que les autres et la vie en général ne sont pas assez généreux avec vous. Mais demandez-vous si vous-même vous montrez généreux avec eux ? Parfois, on ne reçoit qu'à la mesure de ce qu'on donne et si on ne donne rien...

LION

La dissonance entre Vénus, qui est chez vous (fin du 2ème, début du 3ème décan) et Saturne risque de vous priver d'un plaisir que vous attendiez. A moins qu'un événement ne vous attriste ou que vous n'ayez l'impression de ne plus aimer votre partenaire. Mais ne prenez aucune décision en ce moment, vous la regretteriez.

VIERGE

Dans le 3e décan de votre voisin Lion, Vénus entame une dissonance avec Saturne, déjà active depuis 2-3 jours. C'est une configuration qui révèle que vous êtes soucieux, que vous voyez le côté sombre de vos relations, que vous vous dites que vous ne rencontrerez jamais personne qui pourrait correspondre à votre idéal. Et si la vie vous surprenait ?

BALANCE

Votre planète, Vénus, s'oppose à Saturne jusqu'à vendredi prochain. Elle occupe le Lion, le signe qui gère vos projets et vos amitiés. Dans un domaine comme dans l'autre, vous ressentirez un manque, une frustration passagère. Mais vous pouvez aussi vous dévaloriser, vous trouver moins bien que les autres ou mal aimé. C'est le 3e décan le plus concerné.

SCORPION

Vous serez très sensible à cette opposition entre Vénus et Saturne, qui touche votre 3e décan. Vous pourriez avoir un sentiment de manque, de perte, ou vous faire beaucoup de souci pour quelqu'un que vous aimez et qui est dans une situation difficile. Né en fin de 2ème décan (10, 11, 12 novembre), vous pourriez aussi être concerné.

SAGITTAIRE

Au contraire des autres signes, vous serez satisfait par l'opposition entre Vénus et Saturne, les deux étant en bon aspect avec vous. Cela vous donne envie de vous poser, voire de vous engager dans une relation sérieuse et constructive. Cela touche plus particulièrement ceux nés entre le 10 et le 16 décembre, mais tout le signe peut en avoir des échos.

CAPRICORNE

Vénus étant opposée à votre planète maîtresse, Saturne, vous pourriez vous sentir seul, même si vous êtes en couple. Il arrive parfois qu'on se sente plus seul à deux, surtout quand on a l'impression que l'autre n'est plus vraiment connecté à soi, que la vie de chacun a pris des chemins différents et que vous restez quand même ensemble.

VERSEAU

Né entre le 6 et le 12 février, Vénus s'oppose à Saturne, laquelle est conjointe à votre Soleil. C'est un moment de tristesse, de sentiment de frustration, de perte, mais qui peut avoir un poids très différent selon votre thème de naissance. Pour certains, ce sont deux ou trois jours où vous ne vous aimerez pas autant que d'habitude... ou encore moins.

POISSONS

Ne vous laissez pas impressionner par ceux qui vous diront que vous n'êtes pas capable de faire ceci ou cela, ou que vous n'arriverez jamais à rien. Si on vous l'a souvent dit dans votre enfance, pourquoi ne pas décider de prouver le contraire ! 3e décan, bientôt, un aspect d'Uranus va vous libérer des étiquettes qu'on vous a mises.

