L’horoscope du mardi 23 août 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

La prudente et réservée Vierge est un peu le contraire de vous ! Si vous voulez être en phase avec la conjoncture, soyez plus discret avec les autres tout en vous investissant à fond dans votre travail et en étant même plus perfectionniste que d'habitude. Certains seront à cheval sur des détails parfois sans grande importance.

Taureau

Comme je vous le disais hier, la Vierge est votre 5ème secteur, celui qui vous permet de briller, de vous faire remarquer et même de vous faire aimer. Vous en aurez des preuves parce qu'on vous fera des compliments que vous trouverez exagérés (1er décan jusqu'au 2 septembre). Les enfants seront aussi votre priorité en cette rentrée.

Gémeaux

Avec la Vierge aux commandes, vous vous poserez beaucoup de questions, trop de questions, cela vous empêchera d'agir alors qu'avec Mars dans votre signe (1er décan), il faut être dans l'action. Action-réflexion risquent de vous prendre la tête jusqu'au 2 septembre, et après le 6 ce sera au tour du 2e décan de trop penser.

Cancer

La période Vierge est, normalement, très agréable pour votre signe. D'abord parce que les échanges sont plus nombreux, plus satisfaisants, autant pour ce que vous recevez que pour ce que vous donnez. Toutefois, la dissonance du Soleil avec Mars risque de vous voir plus nerveux et parfois anxieux que les autres années.

Lion

Vous passez le relais à la Vierge, qui gère vos biens et vos acquisitions. Il se peut que vous ayez un important achat à faire (1er décan jusqu'au 2 septembre), ou que vous deviez mettre le poing sur la table pour récupérer une somme qu'on vous doit. Quoi qu'il se passe, réfléchissez avant d'agir, le résultat dépendra de la méthode employée.

Vierge

Bon anniversaire à tous ! Né ces jours-ci, le Soleil est en dissonance avec Mars et il est possible soit que vous ayez mal quelque part, soit que vous soyez en colère contre un proche, et même peut-être contre vous-même. Cela dit, il se peut aussi que vous soyez obligé de vous investir à fond dans un travail, avec un sentiment d'urgence.

Balance

En période Vierge, le Soleil occupe votre secteur 12, un secteur qui indique que vous subissez divers stress, pas toujours des gros stress, mais c'est l'accumulation qui joue. Et vous allez probablement avoir mille détails à régler, qui font que vous vous sentirez un peu envahi et que cela peut vous désorganiser. Restez rigoureux.

Scorpion

Vous aimez beaucoup la Vierge, surtout parce qu'elle est un peu comme vous, c'est-à-dire très réservée. L'amitié est le secteur concerné par ce signe, qui sera donc en vedette à un moment du mois pour chaque décan. Vos projets auront aussi leur importance, c'est le moment de travailler dessus et pour certains, de les mettre en route.

Sagittaire

Généralement, la période Vierge vous voit plus sérieux, vous assurez dans tous les domaines. Vos activités prennent de l'importance et c'est normal puisque c'est la rentrée. Il est sûr que vous vous sentirez moins libre que pendant les vacances, que vous regretterez de devoir vous enfermer dans un bureau ou ailleurs, mais adaptez-vous !

Capricorne

Entré en Vierge à 5h16, le Soleil vous envoie des rayons épanouissants. Certes, le problème familial du 1er décan n'est pas terminé, mais il prend du recul et vous aussi. Votre regard est moins fixé sur la situation et, du coup, elle vous impacte moins. Quelques retardataires pourraient prendre leurs vacances maintenant.

Verseau

La Vierge est un signe qui doute, qui réfléchit, qui n'accepte rien sans l'avoir analysé, et même disséqué auparavant. Aussi serez-vous moins dans la facilité que d'habitude. Souvent, vous verrez le côté négatif des situations, ce qui ne vous vient pas toujours à l'esprit en règle générale. Mais cela peut vous aider à y voir clair.

Poissons

C'est le domaine des accords, des contrats, mais aussi des désaccords et des procès qui est éclairé à présent par le Soleil en Vierge. Il est donc possible que vous trouviez un terrain d'entente dans un conflit (1er décan jusqu'au 2 septembre), mais les accords seront difficiles à trouver à cause de la dissonance que Mars vous envoie.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info