L'horoscope du vendredi 26 août 2022

Bélier

Mercure étant face à vous, mais opposée à Jupiter, il risque d'y avoir un problème juridique ou administratif à négocier. On peut aussi se montrer injuste avec vous, mais vous saurez trouver les mots pour rétablir la vérité. Cependant, jusqu'au 23 septembre, méfiez-vous de ce qu'on voudra vous faire dire et soyez délicat dans votre manière de vous exprimer.

Taureau

Mercure est à sa place dans votre secteur du travail et du service. Seulement, la planète va y rétrograder (à partir du 10), ce qui indique que vous pourriez avoir un petit souci avec un collègue ou un employé. Vous aurez affaire à quelqu'un de manipulateur, d'amoral parfois et vous serez choqué par sa manière de faire.

Gémeaux

Les influx de Mercure sont excellents pour vous ! On n'arrêtera pas de vous faire des compliments, 1er décan, et son harmonie avec Mars vous permettra de dire ce que vous pensez sans mettre de filtres. Même son opposition à Jupiter peut vous être favorable (jusqu'au 23 septembre) : vous développerez un éloquence qui vous donnera l'avantage sur les autres.

Cancer

Rendez-vous, contacts, échanges seront en vedette pour ceux du 1er décan. Mercure étant en Balance, c'est à propos d'un bien immobilier ou même de votre patrimoine que vous échangerez, mais ce sera parfois par avocats interposés. Vous serez outré par la façon dont vous serez traité, notamment par quelqu'un de la famille, un frère ou une soeur.

Lion

Si vous avez quelque chose à dire, à écrire, à transmettre, c'est le bon moment (jusqu'au 23) surtout si vous êtes de juillet. Mercure est en harmonie avec Mars et il ne faudra pas y aller par quatre chemins, au contraire ! Ne vous embarrassez pas de formules de politesse, mais ne soyez pas non plus agressif si vous avez une demande à faire. Si possible, faites-la avant le 10.

Vierge

Vous exprimer, oui, mais avec douceur c'est-à-dire en employant des mots qui ne vont pas blesser l'autre. En conséquence, avant de parler, pesez le pour et le contre : est-ce que ce que vous voulez dire doit absolument être dit, est-ce si important que ça de faire cette remarque que vous jugez innocente mais qui peut être blessante ?

Balance

Avec Mercure dans votre signe jusqu'au 23 et rétrograde à partir du 10, il semble que vous aurez un sujet à remâcher, que cela vous prendra la tête, surtout après le 10. Toutefois, la conjoncture peut aussi correspondre à une proposition que vous allez faire ou qu'on va vous faire et, bien évidemment, avec ce Mercure vous serez plus hésitant que jamais.

Scorpion

La discrétion s'impose avec Mercure en Balance, surtout si vous êtes du 1er décan. Et aussi, essayez de ne pas être trop entier, d'être dans la demi-mesure lorsque vous vous exprimez, si vous avez une demande à faire par exemple. En revanche, votre intuition sera très accentuée et on ne pourra pas vous mentir, vous le " sentirez " tout de suite.

Sagittaire

Mercure occupe à présent votre secteur des projets et des relations (amicales et autres). Vous allez avoir pas mal de rendez-vous et des contacts parfois très intéressants pour le futur, pour vos projets. Dialoguez, mais évitez en toute circonstance, de dénigrer les uns et de vous montrer trop flatteur avec les autres.

Capricorne

1er décan, Mercure va stationner longtemps au zénith de votre zodiaque, ce qui signifie que vous devrez trouver un terrain d'entente avec un prestataire ou un employé qui semble vous en vouloir. L'opposition que Mercure va former avec Jupiter indique que vous devrez trouver un médiateur, quelqu'un qui va vous départager.

Verseau

Mercure est à présent très bien placée, surtout pour ceux de janvier car elle va rétrograder à partir du 10 dans le 1er décan de la Balance. Le secteur qu'elle occupe à présent correspond à une montée en grade, un épanouissement au travail, ou à une proposition difficile à refuser. Vous pouvez aussi avoir une idée qui sera bien accueillie ou exprimer des opinions qui seront partagées.

Poissons

C'est votre secteur financier qui est à présent occupé par Mercure, on va donc parler d'argent chez les Poissons, surtout ceux du 1er décan. Une négociation se profile, que ce soit parce que vous aurez quelque chose à vendre, ou parce que vous devrez emprunter de l'argent pour rembourser quelqu'un qui vous en réclame à cor et à cri.

