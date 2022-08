L'horoscope du samedi 27 août 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

BELIER

La nouvelle Lune occupe votre secteur du travail et de la forme. La Vierge, qui la reçoit, gère donc vos occupations quotidiennes, et il faut croire que vous serez très occupé en cette rentrée, vu la dissonance entre la NL et Mars. Toutefois, la semaine prochaine peut vous voir vous fritter avec l'un de vos collègues ou l'un de vos chefs.

TAUREAU

Elle semble être positive la nouvelle Lune de la Vierge, qui peut donner un nouvel élan à votre vie affective. Disons qu'elle sera votre priorité et qu'il faudra distribuer de l'affection à parts égales entre enfants et conjoint ... La dissonance de la NL avec Mars révèle que vous vous démènerez pour tout bien gérer sans léser personne.

GEMEAUX

La nouvelle Lune vous concerne de près étant donné qu'elle est en rapport avec Mars, qui transite votre 1er décan. Elle est très stimulante pour vous et risque de provoquer des émotions telles que la colère ou le ressentiment. De plus, la NL se forme dans votre secteur de la maison, où il se peut qu'il y ait un problème à régler rapidement.

CANCER

Les proches parents, les frères et soeurs ou ceux que vous considérez comme tels sont concernés par la nouvelle Lune et il risque d'y avoir du ramdam entre vous. Le problème est que les informations circulent mal, peut-être même que vous ne vous parlez pas du tout et dans ces cas-là, votre imagination donne trop d'importance à vos pensées : vous les prenez pour une réalité.

LION

La nouvelle Lune occupe un secteur lié à votre argent et à vos acquisitions. Elle est en dissonance avec Mars et il vous semble probablement urgent de faire une dépense. Peut-être que quelque chose ne fonctionne plus chez vous et qu'il faut le réparer ou le remplacer. Et c'est un problème que vous n'avez pas vu au départ..

VIERGE

La lunaison a lieu dans votre 1er décan, et se trouve en dissonance avec Mars. C'est très dynamique mais il se peut qu'il y ait trop d'énergies, que vous soyez très impatient, dans le stress, tout ça parce que vous rentrez de vacances et qu'il y a des recommandés au courrier, ou tout simplement une petite lettre de l'administration.

BALANCE

La Nouvelle Lune dynamise votre secteur 12, celui qui vous incite à vous faire du mouron pour des détails matériels. Et comme elle est en dissonance avec Mars, on peut penser que vous aurez besoin de dépenser de l'énergie pour évacuer votre stress. Et vous aurez raison ; faire du rangement par exemple, sera une bonne façon de vous détendre.

SCORPION

Votre secteur des projets et de l'amitié est occupé par la nouvelle Lune, qui annonce des retrouvailles amicales, ou même de nouvelles rencontres faites pendant les vacances et qui pourraient évoluer vers une vraie amitié. Mais cette NL parle également de vos projets et il est important que vous en ayez et que vous vous trouviez des alliés pour les concrétiser.

SAGITTAIRE

La nouvelle Lune d'aujourd'hui occupe votre secteur de carrière et donne le top de départ à une rentrée très excitante, étant donné qu'elle est en dissonance avec Mars. Il se trouve, probablement que la semaine prochain sera fatigante pour le 1er décan, quelqu'un vous donnera des ordres ou vous surveillera et ça ne vous plaira pas.

CAPRICORNE

La nouvelle Lune de la Vierge annonce une semaine à venir plutôt épanouissante, même si cette lunaison est en dissonance avec Mars Vous allez probablement mettre le paquet pour faire vos preuves dans le boulot, ou pour montrer qui est le chef ! Il faudra en effet faire la preuve de votre autorité ou supporter l'autorité d'un chef.

VERSEAU

La nouvelle Lune parle d'argent, de productivité, mais aussi de doutes et de tourments. Ce qui est important c'est que vous ne doutiez pas de vous-même, plus vous vous ferez confiance et ferez confiance à la vie, mieux ça se passera (1er décan notamment). Maintenant, il est vrai que vous pouvez vous faire du souci pour un/e ami/e ou pour un projet.

POISSONS

Ceux de Mars et Mercure. Il se peut donc que vos relations avec les autres ne soient pas très sereines, et en particulier avec votre conjoint si vous êtes à deux. Sinon, c'est avec un parent ou un enfant que vous vous prendrez la tête toute la semaine prochaine.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info