L'horoscope du jeudi 25 août 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Mars, votre maître, entame ces jours-ci un bon aspect avec Jupiter. Mars se trouve en Gémeaux, le signe qui représente les échanges, la communication, vos moyens d'expression. Il est possible que vous ayez à témoigner officiellement de quelque chose, ou que vous cherchiez à rétablir la vérité dans une situation de conflit.

Taureau

En fonction de votre thème de naissance, la dissonance dont il a été question hier entre Vénus et Uranus peut se révéler positive. C'est-à-dire qu'un changement peut vous êtes imposé, mais il se peut que vous en ayez des bénéfices,. Il se peut aussi que vous soyez attiré par quelqu'un, alors que vous êtes déjà engagé ailleurs.

Gémeaux

Il n'est pas exclu que vous ayez un petit coup de coeur pour quelqu'un. Et ça ne sera pas toujours quelque chose d'affectif. Vous pouvez être en relation avec une personne que vous admirez, par exemple, ou rencontrer quelqu'un avec qui vous vivrez un moment un peu spécial et que vous mettrez sur un piédestal (2e décan).

Cancer

Vous avez peut-être prévu quelque chose dont vous vous réjouissez à l'avance, 2e décan ? J'ai bien peur que cela ne soit annulé au dernier moment. Si cela arrive, essayez de remplacer le plaisir prévu par un autre plaisir, qui ne dépendra que de vous : il ne pourra donc pas vous êtes enlevé. L'idéal dans la vie étant de ne dépendre que de soi.

Lion

Le 1er décan est toujours le plus privilégié et ce n'est qu'un juste retour des choses, vu ce que ces natifs ont vécu l'année dernière. Et nous avons encore de bonnes nouvelles pour vous dès demain. En revanche, il y a du stress pour le 2e décan, quelque chose ou quelqu'un à qui ils sont très attachés pourrait être source d'angoisse.

Vierge

S'il y a du remue-ménage autour de vous, ne vous en mêlez pas, n'essayez pas de vous rendre utile, ne pensez pas que de sages paroles arrangeront les choses. Le mieux est de garder le silence et de ne vous exprimer que si on vous demande votre avis avec insistance. Et encore, vous feriez mieux de dire que vous n'avez pas d'avis.

Balance

Vous êtes bien entouré en ce moment, vous avez de bons amis, mais certains ne sont pas du tout à votre goût, vous auriez bien envie de les voir quitter votre cercle. Il n'y a pas de recette miracle pour vous débarrasser des gêneurs sans créer de conflit, le mieux c'est de les ignorer ou de mettre de la distance entre vous et ces malotrus.

Scorpion

La dissonance entre Vénus et Uranus est encore très active, d'autant plus que la Lune s'en mêle et que vous risquez d'avoir une réaction instinctive à l'attitude de votre partenaire, réaction qui ne vous servira pas car elle ira dans le sens de ce que l'autre vous reproche. Essayez de bien réfléchir avant de faire quoi que ce soit.

Sagittaire

Une atmosphère électrique pour le 2e décan, mais dans le bon sens. C'est-à-dire que vous serez très stimulé par votre désir de séduire quelqu'un qui semble ne pas vouloir de vous, ou qui vous ignore. Au lieu d'aller voir ailleurs, vous vous prenez au jeu (si jeu il y a) et vous insistez. Aussi, attention à ne pas être à côté de la plaque.

Capricorne

Une histoire d'argent pourrait vous stresser et vous aurez du mal à cacher votre nervosité. Au lieu de garder vos problèmes pour vous sous prétexte de ne pas déranger, il y a probablement quelqu'un à qui vous pouvez en parler et qui peut avoir des solutions à vous proposer. La Vierge vous demande de vous confier.

Verseau

L'impatience peut aussi caractériser cette dissonance entre Vénus et Uranus. Vous attendez quelqu'un, ou qu'une situation se dénoue et vous rongez votre frein. Et vous êtes prêt à tout pour que les choses s'accélèrent, mais apparemment cela ne dépend aucunement de vous (2e décan). Vous êtes donc contraint à la patience !

Poissons

Un petit imprévu pourrait être l'élément marquant de ce jeudi ! Mais, la plupart du temps, ce sera un détail... Au pire, quelqu'un dont vous attendiez la visite, ou avec qui vous vouliez faire quelque chose risque de se décommander à la dernière minute. Vous pouvez également voir un objet qui vous est utile tomber en panne.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info