L'horoscope du mardi 11 octobre 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Face à vous et en harmonie avec Saturne, la conjonction Soleil/Vénus devrait jouer son rôle de diplomate. C'est-à-dire que vous ne pouvez que vous entendre avec ceux que vous rencontrerez, en particulier 2e décan. Mais cela ne veut pas dire que les autres Bélier auront des difficultés relationnelles ! En consultant votre signe ascendant, vous aurez plus de précisions. Votre thème gratuit : twelv.love

Taureau

Il y a un aspect de plaisir dans le ciel, la fameuse conjonction du Soleil et de Vénus alors que la Lune est chez vous ! Vous serez donc particulièrement sensible aujourd'hui à ce qui est beau et harmonieux. Un lieu que vous visiterez peut-être, une personne que vous rencontrerez, une oeuvre artistique, ou encore le travail effectué par un artisan ou... par vous-même !

Gémeaux

Bienheureux Gémeaux du 1er et du 2ème décan, vous avez tout pour vous aujourd'hui, vous plairez et ferez même des conquêtes sans vous en apercevoir. Cependant, vous pouvez aussi, pour certains, vous sentir très amoureux, ou recevoir une déclaration enflammée ! Seul le 3e décan n'est pas aussi bien servi et peut se sentir submergé par un trop-plein de travail, ou de soucis.

Cancer

Il est possible que vous soyez sensible à la dissonance Mercure/Jupiter, mais elle est rapide (1er décan) et correspond probablement à un rendez-vous avec un avocat, un huissier, un juge... Les autres Cancer n'auront pas à se plaindre, la conjonction Soleil/Vénus est active aujourd'hui et une rencontre, ou le retour de quelqu'un du passé pourraient vous faire rêver.

Lion

Une jolie conjoncture, surtout pour le 2e décan qui, dans certains cas, est en pleine remise en question. De très bonnes idées pourraient vous être données, mais pour cela il faut que vous parliez de votre situation à une personne dont c'est le métier, ou à quelqu'un de confiance. Pour les autres Lion, le domaine des relations avec l'entourage, frères soeurs, voisins, etc. sera source de bien-être.

Vierge

Le bon climat que je vous ai décrit hier est encore valable aujourd'hui et demain. Vous aurez du plaisir grâce à l'amélioration de votre confort, mais aussi à celle de votre compte en banque. Avec la Lune en Taureau aujourd'hui et demain, vous aurez le sentiment d'avoir plus que le nécessaire (1er et 2e décan). Mais si vous êtes né après le 12, la situation vous échappe, vous ne la contrôlez pas.

Balance

Pendant quelques jours le Soleil forme un bon aspect avec Saturne et Vénus fait de même. Il s'agit peut-être de vous engager sérieusement, de stabiliser votre couple ou d'apprécier une vie de célibataire. Il se peut aussi que vous preniez les situations très, voire trop au sérieux, ou que vous-même soyez un peu trop sévère et exigeant avec vous-même.

Scorpion

L'harmonie qui existe entre le Soleil, Vénus et Saturne vous permet probablement, surtout si vous êtes du 2e décan, de vous sentir mieux compris, alors que depuis quelque temps vous étiez le " mal aimé ".. Toutefois, si rien ne bouge vraiment, il faut peut-être réfléchir au fait que vous n'êtes pas assez sociable en ce moment. Ce qui n'est pas le cas des autres décans.

Sagittaire

La conjoncture est vraiment top pour vous ! L'un de vos projets a pu se réaliser, il semble avoir des bases constructives et être parti pour durer. En tout cas si vous êtes du 2e décan, le retour du bon aspect de Saturne est un indice positif : il signifie que vous avez beaucoup travaillé et fait ce qu'il fallait : le résultat que vous obtenez est à la hauteur de votre investissement.

Capricorne

C'est de vous-même que vous serez le plus content aujourd'hui ! Vous sentirez que vous attirez les autres, que vous leur plaisez et vous devez profiter de cette journée pour vous mettre en avant en toute circonstance. Il se peut que vous ayez l'occasion d'échanger avec votre supérieur (1er décan) ou d'obtenir un accord (2e décan) à propos d'un projet que vous voulez développer.

Verseau

La conjonction du Soleil et de Vénus étant bien reliée à Saturne (2e décan), il est possible que vous preniez de la distance avec un problème, ou même avec des craintes qui vous envahissent de manière régulière. Vous êtes peut-être, sans vous en rendre compte, en train de lâcher prise, de renoncer à quelque chose, et c'est une étape que vous ne pouvez pas zapper.

Poissons

Si les questions d'argent sont moins ennuyeuses, ce que je vous disais hier, c'est probablement parce que vous allez en recevoir aujourd'hui ou demain. En tout cas vous aurez peut-être un courrier ou un coup de téléphone vous avertissant que vous allez toucher telle ou telle somme. Cela dit, il est aussi possible que ce soit vous qui ayez de l'argent à envoyer à un proche.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info