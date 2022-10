L'horoscope du dimanche 9 octobre 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Dans votre signe, la Lune s'oppose au Soleil et vous demande d'écouter votre instinct et de ne pas vous montrer agressif avec votre conjoint ou les autres en général. Vous aurez le choix : exprimer une colère, une rancune, ou au contraire tout faire pour retrouver une relation équilibrée entre vous et la personne en question. Cela vous demandera un effort.

Taureau

La douceur de la Balance s'oppose à l'autorité du Bélier. Alors peut-être que vous aurez envie de brusquer un proche, mais la méthode douce sera la meilleure. Quand je dis brusquer, le mot est un peu fort et ce n'est pas votre genre. Peut-être que vous insisterez pour que quelqu'un accepte que vous l'aidiez ou lui donniez quelque chose alors que cette personne n'en aura pas envie.

Gémeaux

Une douce pleine Lune vous accompagne aujourd'hui, vous aurez besoin de distribuer des compliments mais aussi qu'on vous les retourne. De l'équilibre avant tout dit la conjoncture ! En outre, cette pleine Lune n'est pas loin de Vénus et il n'est pas exclu que vous, ou votre partenaire, soyez plus sentimental que d'habitude. Vous ne prendrez pas vos sentiments à la rigolade.

Cancer

La pleine Lune vous donne du grain à moudre dans le domaine qui compte le plus pour vous, c'est-à-dire la famille. Son aspect conflictuel ressort depuis quelque temps. Et vous avez du mal à l'accepter... Mais cela existe dans la plupart des familles, on ne s'entend pas toujours bien avec les parents ou les frères et soeurs. N'essayez pas de réconcilier tout le monde...

Lion

Exprimez-vous, exprimez vos opinions même si elles vont à contre-courant et qu'il peut y avoir polémique. La conjoncture vous demande d'être vous-même, franc et sincère. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut imposer votre point de vue sans laisser la possibilité à l'autre de vous expliquer le sien. En période Balance, vous devez être à l'écoute des autres, autant que de vous-même.

Vierge

Le moment est propice pour accepter l'idée d'une dépense à faire. Essayez de ne pas trop hésiter, vous avez suffisamment comparé les prix, il faut vous décider. Il est vrai que c'est plus difficile en période Balance qu'à d'autres moments, car ce signe est très hésitant ; de plus l'opposition de Neptune crée de l'incertitude, et cela fait longtemps que vous avez du mal à décider.

Balance

La pleine Lune oppose le Soleil dans votre signe à la Lune en Bélier, elle met l'accent sur vos relations avec les autres et, avec Vénus, sur votre séduction. Votre vie sociale étant également au premier plan, on peut penser qu'il y a une petite fête au programme pour certains, alors que d'autres pourraient faire une rencontre et plus si affinités.

Scorpion

En plus du retour de Pluton aux affaires, dont nous avons parlé hier, la nouvelle Lune d'aujourd'hui crée en vous, ou autour de vous, de l'incertitude face à un choix. Mais ce n'est peut-être pas à vous de faire ce choix, c'est peut-être à votre chéri/e, ou quelqu'un de votre entourage. Et Mercure étant en phase avec Pluton, vous saurez instinctivement quoi dire pour que cela ne s'éternise pas.

Sagittaire

La conjoncture continue à satisfaire votre appétit de relations, vous pourriez multiplier les nouvelles connaissances au cours d'une réunion amicale, ou d'un événement sportif. Le 2e décan étant favorisé par Vénus, les nouveaux liens seront à l'honneur. 3e décan, méfiez-vous d'une tendance à idéaliser quelqu'un, gardez les pieds sur terre, un peu de méfiance ne vous fera pas de mal.

Capricorne

Le Soleil et la Lune s'opposent dans des signes importants de votre zodiaque. Vous aurez un choix à faire aujourd'hui ; vous occuper de votre passe-temps favori ou de la famille ? D'un côté c'est le plaisir de faire ce que vous avez envie de faire qui est en question, de l'autre votre sens du devoir. Et vous irez plutôt dans ce sens, le devoir domine le plus souvent chez le Capricorne.

Verseau

Une agréable pleine Lune, très distrayante, car vous serez bien entouré et serez d'une humeur de rêve. Optimiste, vous communiquerez facilement avec vos proches. D'ailleurs, eux-mêmes se sentiront plus optimistes grâce à vous et aux opinions très fermes que vous exprimerez. Le seul obstacle, c'est si quelqu'un vous contredit, vous ne serez pas tendre avec lui/elle.

Poissons

La conjoncture vous parle encore une fois d'argent et elle vous demande de réfléchir à la manière dont vous le gérez et qui n'est pas toujours très logique. Parfois vous le dépensez sans compter (si vous en avez), parfois vous ne vous accordez pas la moindre faiblesse, c'est-à-dire la moindre dépense-plaisir. Essayez de trouver un juste milieu entre " tout " et " rien ".

