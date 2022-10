L'horoscope du mercredi 12 octobre 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Votre désir de vous faire plaisir ou de faire plaisir à un proche sera difficile à combattre ! Vous aurez besoin de montrer que vous pouvez être généreux... Certains s'offriront une gourmandise, d'autres feront une dépense-plaisir, l'important étant ce que cela vous fera ressentir. Dans l'idéal, il faudrait que ce soit des sensations inhabituelles.

Taureau

Dans votre 2e décan, la Lune rencontre Uranus et cela devrait vous aider à vous détacher d'une de vos habitudes qui est devenue inutile, mais que vous entretenez parce que vous n'aimez pas le changement, ni lâcher prise ! Vous savez que si vous abandonnez volontairement cette habitude, elle sera vite remplacée par quelque chose de neuf et de plus agréable encore. La nature a horreur du vide !

Gémeaux

La conjoncture étant plus passive qu'active, en tout cas pour vous, quelque chose vous révoltera intérieurement, mais vous serez sage et comprendrez très vite que vous avez intérêt à garder pour vous les impressions et sensations provoquées par la situation qui vous dérange. Ne jouez pas les redresseurs de torts, la vie s'en chargera beaucoup mieux que vous.

Cancer

La conjoncture est libératrice, surtout pour votre 2e décan. Laissez-vous distraire par d'autres situations que celle que vous vivez en ce moment, cela vous fera beaucoup de bien de débrancher un peu ! De plus, vous pourriez entrevoir ce qui se concrétisera bientôt, c'est-à-dire un espace de liberté que vous allez gagner à la force du poignet. Vous êtes très résistant quand vous le voulez.

Lion

Ne laissez pas votre imagination vous présenter votre situation sous un angle qui ne peut que vous stresser, voire vous angoisser. Comme je le dis souvent : le pire n'est jamais sûr (mais le meilleur non plus !). Vous avez une appréhension et elle est peut-être légitime, mais pourquoi ne pas utiliser votre imagination pour trouver des solutions de remplacement ?

Vierge

Il est possible qu'une bonne surprise marque cette journée. Vous appréhendiez une situation, or elle peut se révéler plus plaisante et profitable que vous le pensiez. Soyez optimiste et essayez de voir les choses sous des angles différents, pas toujours sous le même ! En outre, vous pourriez recevoir un amical coup de pouce sous la forme d'un bon conseil.

Balance

Vous serez plus émotif que d'habitude et sensible à tout ce que vous interprèterez comme un rejet. Dites-vous que ce que vous ressentirez peut être le fruit de votre imagination, d'une fausse idée. Et s'il y a un conflit chez vous ou au boulot, soyez un peu patient, Jupiter sort du Bélier le 28 et ne sera plus sous l'influence de Mars, planète guerrière. Plus de conflit jusqu'à fin décembre.

Scorpion

Un imprévu est à l'ordre du jour, une sorte de révélation sur vous-même et sur vos comportements qui vous laissera perplexe. Apparemment, ce sera plus une prise de conscience que le résultat d'un échange avec un proche. En fait, beaucoup d'entre vous sont très intériorisés en ce moment, et comme vous êtes de très bons analystes et que vous allez au fond des choses, ça peut vous servir.

Sagittaire

Vous aurez le sentiment que tout est une contrainte aujourd'hui et il est possible que vous exagériez un peu ! Votre première réaction sera d'envoyer promener ce qu'on vous impose, mais réfléchissez un peu et vous vous rendrez compte que ce serait un comportement qui pourrait se retourner contre vous. En conséquence, ne réagissez pas au quart de tour.

Capricorne

Vous serez surpris de constater de manière très concrète que vous êtes apprécié, que ce soit dans votre travail ou dans votre vie personnelle. Cela fera beaucoup de bien à ceux d'entre vous qui n'ont pas très confiance en eux et qui ont tendance à se dévaloriser. Vous vous sentirez au contraire très valorisé et aurez l'impression que quelque chose a changé, ou est en train de changer.

Verseau

La rencontre du jour entre la Lune et Uranus devrait normalement réveiller le ou la rebelle qui est en vous, d'autant plus qu'on pourrait essayer de vous imposer quelque chose. Ou que c'est vous qui vous imposerez quelque chose et, alors que cela vous arrive souvent, pour une fois vous vous demanderez pourquoi vous vous obligez à faire telle ou telle chose... ou à supporter quelqu'un !

Poissons

Vous aurez envie de changer d'air, de changer d'ambiance et le mieux est de sortir de chez vous (si vous ne travaillez pas), même si vous n'avez pas de but précis, trouvez-vous en un ! Si vous travaillez, au lieu de déjeuner à la cantine, ou avec toujours les mêmes, allez vous promener... En résumé, faites quelque chose d'inhabituel et cela éclairera votre journée.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info