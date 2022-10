L'horoscope du lundi 10 octobre 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Un accord pourrait être trouvé dans les prochains jours, Mercure de retour en Balance prône le dialogue, le consensus, et s'il faut céder du terrain pour l'obtenir, faites-le. On dit qu'on n'obtient rien sans rien, et cela semble être le cas. Le Bélier est entier, n'aime pas les compromis, on le sait, mais si cela doit tourner à votre avantage, n'hésitez pas un seul instant.

Taureau

Mercure circule de nouveau dans votre secteur du travail et du quotidien. Ses énergies ne sont pas très fortes pour vous, mais il n'empêche qu'on aura besoin de vos conseils. 1er décan jusqu'au 17, 2e du 17 au 24, 3e décan du 24 au 30. Votre esprit pratique étant accentué, de même que votre désir d'aider votre prochain, vous serez un bon pédagogue et votre patience sera un bon atout !

Gémeaux

Mercure est de nouveau bien placée et valorise vos moyens d'expression. Votre humour sera apprécié, de même que votre rapidité d'esprit. On vous en fera des compliments. Mais il est possible aussi que ce soit vous qui soyez flatteur, parce que vous chercherez à attirer l'attention de quelqu'un et à paraître sous votre meilleur jour. Toutefois, gare aux excès, vous ne seriez pas crédible.

Cancer

Le fils prodigue serait-il de retour ? En tout cas, un proche dont vous n'aviez plus de nouvelle vous en donnera d'ici peu. A moins que vous n'accueilliez quelqu'un chez vous. Vous avez le sens de l'hospitalité et de l'accueil, en conséquence vous aurez probablement du plaisir à revoir cette personne (un frère, une soeur ?). Ce n'est pas quelqu'un d'étranger en tout cas.

Lion

L'opposition entre Mercure et Jupiter vous est favorable mais elle n'est active que cette semaine pour le 1er décan. C'est le moment de donner ou de recevoir une autorisation. A moins que vous n'ayez demandé un papier officiel (un passeport ?) il y a quelque temps et qu'il vous soit envoyé ou que vous alliez le chercher. 2e et 3e décan, Mercure sera juste une aide à l'échange, à la communication.

Vierge

C'est la bonne semaine pour réclamer ce qu'on vous doit, pour penser un peu plus à vous et à vos besoins afin d'améliorer votre confort à la fois matériel et physique. Certes, Mercure est généralement très rapide (une journée max pour chaque natif) mais elle sort de rétrogradation et est donc plus lente, ce qui la rend plus efficace, surtout pour le 1er décan (jusqu'au 17).

Balance

Mercure est de retour chez vous, opposée à Jupiter comme fin août, début septembre. Un conflit, un désaccord, un contrat seront en discussion d'ici le 17. Cela dit l'opposition de Jupiter est peu active, la planète est rétrograde et il se peut qu'il s'agisse juste d'un rendez-vous où vous pourrez obtenir ce que vous êtes venu chercher, ou alors on vous fera une proposition.

Scorpion

Le retour de Mercure en Balance vous invite à la réflexion ; vous avez un choix à faire, ou votre feeling vous dit que vous allez devoir le faire très rapidement. Il peut s'agir d'un choix amoureux ou professionnel et vous risquez d'être hésitant, parfois trop. Et si vous êtes trop hésitant, l'autre se fera des idées, des idées qui seront peut-être fausses...

Sagittaire

Mars sera encore en dissonance avec Neptune toute la semaine ; ça se tassera à partir de dimanche. Encore une fois, ne laissez personne vous dicter vos choix, ou votre conduite. Certains natifs du 3e décan ont affaire à quelqu'un de louche, ou de manipulateur, et il faut que vous éloigniez cette personne. Pour les autres Sagittaire, le 1er décan surtout, un projet peut prendre forme.

Capricorne

Le retour de Mercure en Balance est un bon indicateur pour vos rendez-vous et surtout pour un entretien avec un supérieur, et même peut-être un recruteur. En effet, la priorité est donnée à votre carrière (gérée par la Balance), où se trouve également le Soleil jusqu'au 23 octobre. Profitez-en pour vous imposer, imposer votre autorité à une équipe, mais en douceur s'il vous plaît !

Verseau

De bonnes nouvelles vous attendent avec le retour de Mercure en Balance, surtout dans le domaine des propositions de travail ou de collaboration avec une équipe. La proposition a pu avoir lieu fin août, début septembre, et vous n'en aviez pas de nouvelles puisque Mercure était devenue rétrograde. Mais celle-ci est de retour et retrouve son opposition à Jupiter : vous devriez être très satisfait.

Poissons

Soyez un peu patient, les questions d'argent qui vous prennent la tête actuellement seront beaucoup moins ennuyeuses à partir de la fin de la semaine. En effet, le Soleil et Vénus entreront alors en Scorpion, un signe ami, et il y a des chances pour que vous obteniez ce que vous demandez - ou réclamez - depuis des semaines.

