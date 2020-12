L'horoscope du 9 décembre 2020

publié le 09/12/2020 à 05:30

Bélier

Face à vous, la Lune vous souffle d'être gentil et attentionné avec votre partenaire ou ami, alors qu'au contraire, Mars dans votre 2ème décan vous incite à faire la bagarre, à créer le conflit... Toutefois, on peut interpréter la conjoncture de bien des manières et il est très possible que vous ayez de la fièvre, par exemple, et que vous soyez obligé de vous battre pour vous rétablir (né autour des 7, 8, 9 avril). Il s'agira plus d'ailleurs, dans ce cas, d'utiliser Mars pour vous défendre activement.

Taureau

Et pourquoi pas un petit cinq à sept coquin, une parenthèse au cours de la journée où vous pourrez laisser parler vos sens ; encore faut-il que vous ayez votre (ou un/e) partenaire sous la main. Mais cela semble possible, en tout car pour ceux du 3ème décan : Vénus, votre planète, est en harmonie avec Pluton et cela produit une ambiance assez érotique, propice à une poussée de votre libido. Cela dit, elle n'est jamais très loin étant donné que vous êtes un grand amoureux.

Gémeaux

Vous aurez de quoi être fier de vous, d'ailleurs il est très possible qu'on vous fasse des compliments, en tout cas 1er décan. Vous vous sentirez au top aujourd'hui et la sympathie qui émane de vous attirera les autres ; ou en tout cas une certaine personne à qui vous aimeriez bien plaire. 3ème décan, quelqu'un peut vous faire frissonner, vous y pensez depuis des jours et ce sera encore plus présent dans votre tête aujourd'hui. De nombreux fantasmes auront un pouvoir assez stimulant.

Cancer

Peut-être plus que d'autres, vous serez sensible à l'harmonie du jour (active demain également) entre Vénus et Pluton. Quelqu'un pourrait vous faire palpiter, 3ème décan. En tout cas, vous serez tout émoustillé par des pensées, des désirs, que vous ne concrétiserez peut-être pas, mais ce sera une agréable parenthèse dans votre journée. 1er décan, vous aurez besoin de vous sentir protégé et en sécurité, ou c'est vous qui serez très protecteur (trop ?) avec vos proches, pour leur bien évidemment.

Lion

Il pourrait être question d'un contrat, d'un engagement important pour ceux du mois de juillet, mais cela semble suspendu à un accord qui va prendre du temps. En effet, Jupiter (chance, opportunités) arrive en Verseau, face à vous, la semaine prochaine, mais elle sera en compagnie de Saturne et celle-ci oblige à une réflexion en profondeur, ou à des contraintes qu'on ne peut pas éviter. Cette situation pourrait être en suspens tout au long du mois de janvier, puis une décision sera prise.

Vierge

Vous serez dans les questions d'argent, quel que soit votre décan, vous si prévoyant vous avez oublié les cadeaux d'un proche ou même de plusieurs et il faudra trouver rapidement parce que vous avez besoin d'avoir l'esprit en paix. C'est en tout cas ce qui vous préoccupera aujourd'hui et vous ne vous sentirez bien que si vous avez réglé, en fin de journée, les questions qui se posent à vous. 3ème décan, la relation avec quelqu'un que vous connaissez pourrait prendre une autre direction... mais seulement dans votre tête.

Balance

La Lune se déplace chez vous et c'est une bonne configuration pour ceux du 1er décan qui ont de belles opportunités en ce moment, quelque chose qui les met en vedette et qui leur a parfois demandé un travail considérable. Mais vous avez réussi, vous avez atteint l'un de vos objectifs. Cependant, on dirait qu'il y en a un second, qui n'est pas encore atteint mais qui le sera bientôt : celui-ci pourrait être encore plus important et vous apporter une stabilité, professionnelle ou personnelle. Un enfant pour certains, une création pour d'autres.

Scorpion

Vénus est bien alignée avec l'une de vos planètes maîtresses, Pluton. Une configuration qui parle d'amour et de désir pour le 3ème décan, lequel peut être très fortement attiré physiquement par quelqu'un. Et dans les couples, il n'est pas impossible qu'il y ait un important retour de flamme. 1er décan, préparez-vous à une situation compliquée, qui risque de traîner, et qui concerne un bien immobilier, son achat ou sa vente, à moins que quelqu'un ne quitte votre domicile.

Sagittaire

Ce n'est pas une année érotique loin de là, mais cette journée a des chances de l'être, en tout cas la rencontre Vénus/Pluton et la Lune en Balance mettent l'accent sur vos fantasmes sensuels. Vos rêveries seront des plus agréables et vous permettront d'oublier le contexte dans lequel nous nous trouvons peut-être encore (prévisions écrites le 28 octobre). 2ème décan, né autour des 9, 10, 11 décembre, vous aurez beau vous démener, la colère qui gronde autour de vous est toujours là.

Capricorne

L'accent est donc mis sur Vénus grâce à la Lune en Balance et à une harmonie entre Vénus et Pluton. Vous vous fixerez sur le fait qu'il faut absolument arranger/réparer une situation, votre situation amoureuse peut-être, ou alors si vous êtes concerné par ce qu'il se passe dans le monde extérieur, par la situation générale. Vous aurez peut-être le pouvoir, chacun à votre niveau, de participer à quelque chose pour que vos proches ou les gens en général se sentent mieux.

Verseau

Que vous travailliez de chez vous ou que vous soyez à votre bureau, vous éprouverez un sentiment de réussite, celui d'avoir atteint l'un de vos objectifs. Cependant vous pouvez aussi vous être adapté à la situation et vous avez l'impression aujourd'hui d'être en train d'en sortir par le haut. 1er décan, Jupiter et Saturne sont déjà actives en ce qui vous concerne et la " libération " n'est pas très loin - ou elle a déjà été décidée - mais elle semble assortie de conditions encore restrictives qui seront malheureusement présentes encore quelques mois.

Poissons

3ème décan, vous pourriez être dans une ambiance romantique et sensuelle aujourd'hui, et si vous êtes célibataire, vous créerez une situation dans votre tête qui stimulera votre libido. Les autres décans ne seront pas dans ce même état d'esprit, certes vous aurez vous aussi de l'imagination mais votre vie intérieure sera un peu envahie par les questions d'argent (juste pour aujourd'hui). Le problème viendra d'une dépense à faire, alors que votre solde à la banque n'est peut-être pas positif.