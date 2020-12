L'horoscope du 7 décembre 2020

publié le 07/12/2020 à 05:30

Bélier

Vous aurez la niaque cette semaine, vous en ferez plus que d'habitude, aucune tâche ne vous rebutera, et vous serez partant sur tout ce qu'on vous demandera. Bref, vous serez utile à la communauté, même à vos proches et on vous en sera reconnaissant. Mais vous aurez aussi envie d'accélérer le temps pour que les vacances arrivent le plus vite possible : vous avez besoin de prendre de la distance avec vos activités quotidiennes et d'investir votre énergie dans autre chose.

Taureau

C'est vraiment une bonne semaine, surtout pour ceux nés après le 10 mai. Vénus est face à vous et cela signifie qu'une tendre harmonie s'installe dans votre couple. Peut-être que votre partenaire sera plus gentil, mais aussi plus démonstratif de ses sentiments que d'habitude, ou que vous-même ferez preuve de plus d'attention vis-à-vis de lui ou d'elle. Il pourrait même y avoir un moment très sensuel, très érotique pour ceux nés autour du 14 mai (entre jeudi et vendredi).

Gémeaux

D'habitude je vous conseille de ne pas vous disperser, mais vous ne pourrez pas faire autrement dans les prochains jours car vous serez très sollicité 2ème décan. Essayez de donner des priorités, d'évaluer l'importance du travail en question par rapport au travail qu'on vous demande en supplément et faites d'abord ce qui vous semble prioritaire. Mais, comme souvent, vous aurez des problèmes de concentration et il vous est conseillé donc de travailler par tranches : 45 min de boulot et 10 mn de détente, où vous faites autre chose. Même 5mn suffiront.

Cancer

Vous serez frileux et aurez peur des maladies, autant pour vous que pour vos proches. Protégez-vous, mais ne vous isolez pas non plus du reste du monde et surtout ne dramatisez rien. En ce moment, avec les planètes en Sagittaire, vous donnez de l'importance à des détails qui n'en ont pas et votre priorité c'est de prévenir tout ce qui pourrait arriver. A la date où ces prévisions sont écrites (fin octobre) ça va mal, mais au vu des aspects de ce 7 décembre, on peut penser qu'il y a une amélioration.

Lion

Vous saurez vous faire apprécier de tous cette semaine, votre énergie positive et votre optimisme dynamiseront ceux que vous côtoyez. En particulier 2ème décan. En outre, vous imposerez facilement votre point de vue, toute discussion tournera en votre faveur parce que vous saurez mettre les idées des autres en valeur, tout en démontrant que les vôtres sont les meilleures ! 3ème décan, il se pourrait que quelqu'un de votre passé se manifeste, au cours d'un rêve ou dans la réalité.

Vierge

Le 3ème décan est avantagé, la semaine sera favorable aux relations avec les proches, avec les clients, confrères ou collègues... si vous les prenez par les sentiments. Si vous avez quelque chose à demander ou à vendre, surtout soyez souriant, n'attaquez pas de front, au contraire, attendez qu'on réponde à votre sourire. Cela dit, la conjoncture est également favorable à une complicité plus qu'amicale : vous pourriez avoir un petit flirt très passager avec quelqu'un.

Balance

Les planètes qui ont ennuyé cette l'année votre 3ème décan s'en vont la semaine prochaine et vous sentirez cette semaine que l'air est plus léger, l'ambiance plus chaleureuse. Le départ de Saturne indique que la peur ne sera plus là et que vous vous sentirez moins sous pression, plus libre de vos actes. Il est bon de savoir que c'est le 1er décan qui profitera de la face positive de Saturne à partir de la semaine prochaine, avec pour certains le sentiment d'avoir atteint un de leurs objectifs.

Scorpion

3ème décan, vous recevrez Vénus toute la semaine, une bonne conjoncture pour éprouver du plaisir en faisant plaisir à vos proches mais aussi à vous-même ! Vous pourriez vous offrir un petit cadeau, vous laisser aller à vos fantasmes amoureux ou à votre goût pour la bonne chère. Bref, si vous ne cherchez pas la petite bête comme on dit, tout peut être une source de plaisir. Il se pourrait, dans certains cas, que ce soit une rentrée d'argent qui vous mette en joie.

Sagittaire

Né entre le 30 novembre et le 10 décembre, vous avez toute la semaine pour vous expliquer avec un proche, ou pour dire tout haut ce que vous pensez tout bas. Cela peut vous faire courir le risque d'être mal vu, mais étant donné que Mercure va vers un bon aspect avec Mars, exact dimanche prochain, il n'y a pas un jour de cette semaine où vous n'aurez pas envie de dire franchement ce que vous pensez. Cependant, né autour du 10, gare à Neptune et à ses fausses croyances.

Capricorne

Né entre le 11 et le 18 janvier, cette semaine Vénus vous invite à la détente et à favoriser vos relations amicales. Appelez-les, voyez-les, aidez-les si nécessaire. Il se peut en effet qu'un ami, ou même une relation professionnelle ait besoin de vos conseils ou tout simplement de votre présence, et comme vous êtes plus empathique en période Sagittaire, vous ne prétexterez pas mille choses à faire pour pouvoir refuser. Au contraire, cela vous fera plaisir qu'on ait besoin de vous.

Verseau

Le Soleil, Mercure, Mars, toutes ces planètes qui sont en signes de Feu vous donnent de l'énergie, une énergie qui sera bien employée pour l'un de vos projets, qui devrait commencer à bien marcher (s'il est déjà en cours). Si vous n'êtes pas prêt, ou si la date ne correspond pas encore, vous y penserez et en parlerez souvent cette semaine. Ne soyez pas trop impatient, Mars en Bélier peut accentuer ce trait de votre caractère, il y a encore trois astres en Capricorne qui vous disent que le temps est votre allié.

Poissons

On a l'impression que vous ferez tout cette semaine par sens du devoir ou alors parce que vous serez obligé et que vous ne pourrez pas vous dérober, 2ème décan surtout. Essayez de prendre les choses du bon côté parce que de toute façon ça ne durera pas, les planètes sont rapides et ce sera l'affaire d'un jour ou deux, où l'on vous imposera (ou vous vous imposerez vous-même) des obligations que vous devrez respecter. Il faudra également, dans ce même registre, respecter l'autorité.