L'horoscope du 6 décembre 2020

publié le 06/12/2020 à 05:30

Bélier

La dissonance du Soleil et de Neptune peut créer du doute en vous. Vous entendrez des paroles qui se veulent positives et rassurantes, mais vous n'y croirez pas. Et vous n'aurez pas tort car la conjoncture est trompeuse. Mais il faut se méfier aussi, avec Neptune, de toutes les théories du complot qui pullulent sur Internet ; vous êtes suffisamment lucide pour ne pas vous laisser embringuer. Cela dit, comme vous avez un côté militant, veillez tout de même à militer pour la bonne cause.

Taureau

La conjoncture fait s'affronter le Soleil en Sagittaire, secteur d'argent, et Neptune en Poissons, secteur de projets. Vous jugerez qu'une de vos idées est trop onéreuse et vous douterez de son bien-fondé... Mais vous pouvez aussi avoir à emprunter de l'argent pour pouvoir monter un projet. Surtout, ne changez pas vos habitudes, c'est-à-dire réfléchissez bien avant de vous lancer dans quoi que ce soit et ne donnez pas votre confiance pendant quelques jours.

Gémeaux

Une partie du 2ème décan et le début du 3ème sera sensible à la dissonance du Soleil et de Neptune. Bien vous entendre avec les tenants de l'autorité ne sera pas facile et vous aurez tendance, sur le plan professionnel, à gâcher vos chances. Vous qui d'habitude savez tellement bien vous faire accepter et apprécier, vous faites un peu le contraire de ce que vous devriez faire si vous voulez garder votre job, ou même si vous devez en trouver un. Laissez passer une semaine et vous aurez plus conscience de vos comportements.

Cancer

La conjoncture ne devrait pas vous déranger, 2ème décan, d'autant plus que Vénus vous envoie de doux et tendres influx. Il faut juste contrôler votre imagination. Vous aurez tendance à beaucoup rêver sous la dissonance actuelle entre le Soleil et Neptune, dissonance qui va durer une semaine et qui risque de vous inciter à vous faire tout un cinéma dans votre tête à propos d'argent ou d'une histoire de coeur. Gardez un pied dans la réalité, cela vous protègera de vos excès.

Lion

Le Soleil est le patron chez vous, donc vous serez sensible à sa dissonance avec Neptune. Gare aux erreurs dans la manipulation des chiffres de votre comptabilité, ou dans celle de votre budget professionnel. Et vu que le Soleil est en Sagittaire, signe qui amplifie tout, il se peut que l'erreur soit en votre faveur ! Une petite crise liée à la jalousie pourrait également marquer les prochains jours, surtout si vous êtes né entre le 8 et le 13 août. Ce sera excessif et peut-être basé sur de fausses intuitions.

Vierge

Pour vous, la dissonance du jour peut jouer un rôle dans le domaine relationnel. Nous en avons souvent parlé, vous êtes face à quelqu'un qui veut vous dominer, non pas parce qu'il (elle) est meilleur que vous, mais tout simplement pour vous rabaisser et vous faire croire que vous ne valez pas grand-chose. Ce qui est totalement faux et si c'est votre cas, c'est justement parce que vous êtes le meilleur que cette personne cherche à vous dévaloriser.

Balance

Vous êtes peut-être un peu submergé côté boulot en ce moment et la semaine prochaine aussi. Essayez de bien vous détendre aujourd'hui et de vous ressourcer pour mieux affronter ce qui vous attend. Vous vous direz que c'est un peu la folie, mais c'est toujours mieux que rien. Par ailleurs, 1er décan, votre travail pourrait être lié à la communication, aux échanges, peut-être qu'on vous demandera de faire parler d'une marque, d'une boutique, d'un produit. Ou alors vous aurez un déplacement à faire d'ici mercredi.

Scorpion

Comme Vénus, le Soleil est en relation avec Neptune et cela produit beaucoup trop de rêves et d'illusions. Réveillez-vous 2ème décan, avant d'être déçu par la réalité. Cela concerne surtout ceux qui sont nés autour du 10 novembre, le début du décan ayant déjà " donné ". Toutefois, votre signe est le champion du doute et il serait étonnant que vous vous laissiez aller à être sur un petit nuage. Donc écoutez ce que vous dit votre sens critique, sans pour autant casser vos jouets.

Sagittaire

Dès aujourd'hui et jusqu'à jeudi prochain, le Soleil et Neptune sont fâchés, et vous aurez tendance à trop rêver, à trop idéaliser, à ne voir que le bon côté des choses. Une façon comme une autre d'éviter tout ce qui peut être déstabilisant ou même déprimant. Cela concerne, en principe, ceux nés autour du 10 décembre, mais vous disposez aussi d'un bon aspect de Mars qui indique que vous allez lutter pour pouvoir rester réaliste, surtout si vous avez quelque chose à entreprendre.

Capricorne

Pour vous, au contraire, cette conjoncture qui divise le Soleil et Neptune est indispensable pour améliorer vos relations et vous rendre plus empathique. Cette configuration " casse " le côté un peu rigide et froid qu'on vous reproche parfois. En outre, vous pourrez multiplier les contacts et, si vous êtes commerçant, vous êtes probablement en train de préparer quelque chose qui va donner plus de place et d'importance à votre clientèle, ou faire parler de vous en bien.

Verseau

Vous serez dans l'anticipation aujourd'hui mais attention à ne pas vous prendre pour Charles Aznavour qui chantait " J'me voyais déjà ". Restez dans le présent SVP. Cela dit, peut-être que ce présent ne vous convient pas et que vous projeter dans un avenir que vous imaginez positif vous permettra de mieux supporter le présent. Toutefois, 1er décan, vos anticipations à vous seront bonnes, vous vous attendez à ce qu'un de vos projets vogue vers le succès et ce n'est pas un rêve irréaliste.

Poissons

C'est vous qui serez le plus mal servi par le Soleil et Neptune, fin du 2ème décan. Vous le savez, Neptune crée du faux, de l'illusion et même parfois du déni. Et pour sortir de ça, c'est vraiment du boulot ! La conjoncture vous permet de voir plus clair, ce qui ne vous réjouit pas, mais c'est indispensable si vous voulez changer les choses et avancer sur votre chemin de vie. La situation actuelle est trompeuse, soyez encore plus méfiant et dans le doute que d'habitude.