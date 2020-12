L'horoscope du 5 décembre 2020

publié le 05/12/2020 à 05:30

Bélier

Au tour du 2ème décan d'être en phase avec la conjoncture, si vous avez un défi à relever, une compétition par exemple, vous partirez gagnant et aurez toutes vos chances. La moitié du chemin est déjà faite quand on est positif, quand on y croit et, en ce moment, le Soleil et Mercure en Sagittaire font que vous y croyez, que vous avez confiance en vous et en votre bonne étoile. Je ne m'adresse pas au 3ème décan, dont on sait qu'il a subi des fortes dissonances toute l'année. Mais ça se termine.

Taureau

Un week-end à la maison ! Vous serez plutôt casanier et trouverez mille choses à faire chez vous, du bricolage, du rangement, du courrier oublié dans un coin. Certains recevront la visite, peut-être pour deux ou trois jours, d'un de leurs proches, un frère, une soeur, un ami, qui s'installera chez eux et cela les occupera à plein temps car vous chercherez à ce que votre hôte se sente bien reçu et ait un maximum de confort. Et dans ce domaine, vous savez y faire.

Gémeaux

Vous pourrez prendre des contacts ce week-end et nouer des liens, 1er décan. Même s'ils sont virtuels ce sont des personnes avec qui vous aurez plaisir à échanger. Par l'intermédiaire de votre smartphone ou de votre ordinateur, vous aurez des conversations qui vous intéresseront et vous amuseront. Cependant, pour certains, ce sera la réalité et ils rendront ou recevront une visite, mais de quelqu'un de proche. A moins que vous ne donniez rendez-vous à l'un de vos " contacts ". En espérant que vous ne serez pas un " cas contact " !

Cancer

2ème décan, un conflit autour de la propriété d'un bien ou d'un objet commence à vous peser parce que cela vous empêche de profiter pleinement de vos plaisirs. C'est relatif à la dissonance que Mars vous envoie depuis l'été dernier, mais comme elle avait rétrogradé, vous n'en aviez peut-être plus entendu parler. Elle est revenue au premier plan depuis fin octobre, et surtout depuis que Mars est repartie en marche directe le 14 novembre. Mars terminera sa dissonance en fin de semaine prochaine.

Lion

Vous disposerez de la Lune tout ce week-end, c'est parfait pour rêver à un monde meilleur et vous imaginer libre de toute contrainte. Laissez vos rêves s'exprimer, cela vous fera autant de bien au moral qu'au physique, même s'il y a encore un peu de stress pour certains natifs du 1er décan. C'est un stress qui n'est pas dû à un événement, ou alors à un événement passé et que vous avez tendance à ressasser parce que vous ne parvenez pas à " lâcher prise ". Vous pourrez le faire définitivement d'ici avril.

Vierge

Le Sagittaire, signe du mois, est valorisé ce week-end, aussi vos affaires familiales ou immobilières seront-elles au premier plan, surtout si vous êtes du 1er décan. Vous pourriez en effet songer à déménager pour plus grand, ou entrevoir la possibilité d'agrandir la famille. Ce sont des pensées qui vous traverseront l'esprit et qui ne correspondront peut-être pas à la réalité... Mais il serait bon pour vous de laisser vos pensées divaguer un peu au lieu de les contrôler.

Balance

Né avant le 10 octobre, c'est un bon week-end qui vous est promis, propice à d'amicales retrouvailles et à de bons moments passés avec des copains triés sur le volet. Né autour des 11, 12, l'opposition de Mars et donc l'attitude de votre conjoint ou d'un proche est toujours difficile à accepter pour vous. Mais cela va changer en fin de semaine prochaine puisque Mars quittera l'opposition de votre décan, et c'est le 3ème qui aura affaire à cette planète.

Scorpion

Dans votre signe, Vénus est encore en vedette tout ce week-end. Seulement, aujourd'hui elle vous dit de ne pas trop rêver, l'amour idéal ne dure que peu de temps. Tout le monde l'a expérimenté, mais vous, vous voulez toujours y croire parce que c'est ce que vous désirez et vos désirs font la loi, souvent sans tenir compte de la réalité. Aussi, quand vous vous réveillez, vous êtes forcément déçu et tant que vous n'accepterez pas qu'il n'y a pas d'amour idéal, vous continuerez à être déçu.

Sagittaire

Un bon week-end pour la plupart d'entre vous, avec la possibilité de vous évader, réellement ou en pensée, ou en tout cas d'élargir un peu votre horizon, vous en avez besoin. Vous parlerez peut-être de vacances ? Elles arrivent bientôt et si vous pouvez partir, vous avez peut-être prévu quelque chose dont vous pourrez discuter avec vos proches. À moins qu'on ne vous emmène quelque part pour votre anniversaire, dans un endroit que vous ne connaissez pas et comme vous adorez découvrir de nouveaux lieux...

Capricorne

Votre orgueil risque de vous jouer des tours aujourd'hui et le plus ennuyeux c'est qu'il vous isolera des autres. Vous aurez l'impression qu'ils veulent vous rabaisser... Mais êtes-vous sûr que ce n'est pas un fantasme, que ce ne sont pas vos peurs qui vous dirigent ? En tout cas, vous avez la possibilité ces jours-ci de réfléchir, d'approfondir ce que vous ressentez et de faire la différence entre votre imagination et la réalité. 1er et 2ème décan, surtout.

Verseau

Le Soleil et Mars entament un bon aspect jusqu'en milieu de semaine prochaine et si vous êtes né entre 7 et le 10 février, vous serez le plus actif/réactif de tous ! Quoi que vous ayez à faire, vous ne laisserez pas traîner et si vous avez une démarche en vue, un petit déplacement, un rendez-vous, tout se fera en deux temps, trois mouvements. Même chose si vous avez des courses à faire, vous ne prendrez pas votre temps, vous serez pressé, et vous ne saurez peut-être même pas pourquoi !

Poissons

Les signes de Feu dominent le zodiaque en ce moment et sont un peu trop stimulants pour vous. Plus le temps de rêver, il faut que vous soyez dans l'action ! Cela dit, c'est peut-être une bonne chose, surtout si vous étiez sans boulot et que vous avez trouvé un job temporaire... Plus vous vous rendrez utile et plus vous aurez de chances, éventuellement, de garder cet emploi. Toutefois, ne vous y voyez pas déjà ! Vénus et Neptune ont tendance à vous faire rêver trop fort ces jours-ci.