L'horoscope du 8 décembre 2020

publié le 08/12/2020 à 05:30

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Pour vous aussi, la prudence et surtout l'esprit critique sont requis aujourd'hui si vous ne voulez pas être influencé par des idées qui auront un petit côté complotiste. D'habitude, vous ne vous laissez pas avoir, mais la dissonance du Soleil et de Neptune risque de vous induire en erreur, peut-être parce que vous aurez affaire à quelqu'un de convaincant, ou que vous lirez un article qui vous semblera sensé. Remettez en question ce qu'on vous dit ou ce que vous lisez.

Taureau

Votre sens pratique, votre pragmatisme, vous permettront de ne pas vous laisser avoir par ceux qui voudraient vous influencer. Vous ne leur laisserez aucune chance ! Né autour du 9 mai, soyez vigilant tout de même car Neptune est en (bon) aspect avec vous depuis votre secteur d'amitié et l'un de vos proches pourrait, de bonne foi, tenter de vous faire croire en une théorie quelconque. Mais même si vous trouvez ses arguments intéressants, vous n'adhérerez pas à ce qu'il/elle vous dira ; vous avez trop les pieds sur terre !

Gémeaux

Si jamais on se permet d'être paternaliste avec vous et de vous traiter comme si vous étiez un enfant irresponsable, ne vous laissez pas avoir à cette provocation ! On aura la volonté de vous déstabiliser (né entre le 7 et le 12 juin surtout) en se moquant de votre attitude ou de vos convictions. Vous avez la possibilité de réagir mai si, par hasard, vous ne savez pas comment faire, demandez à un/e ami/e de vous défendre. Grâce à Mars, quelqu'un pourrait en effet vous apporter une aide efficace.

Cancer

3ème décan, donc né après le 11 juillet, Vénus a entamé un bon aspect avec vous qui vous invite à avoir une meilleure image de vous et à vous montrer plus séducteur avec les autres. Si vous voulez conquérir quelqu'un, c'est le bon moment, envoyez-lui des signaux explicites : si vous attendez dans votre coin, il ne se passera rien, alors tentez votre chance. Si vous voulez tomber enceinte, c'est également la bonne période, il y a une possibilité jusqu'à mardi prochain, Vénus étant dans un signe de fertilité.

Lion

Vénus a entamé un aspect avec ceux nés après le 12 août. Jusqu'à mardi prochain, il est très possible que vous accueillez chez vous quelqu'un que vous aimez beaucoup. Peut-être même que cette personne passera les fêtes avec vous ? Mais il est aussi possible, avec cette Vénus en Scorpion, que quelqu'un de votre passé se manifeste et que vous en soyez troublé. Parce que vous avez une bonne mémoire, vous douterez probablement de ses intentions, en tout cas vous vous poserez des questions.

Vierge

La Lune étant dans votre signe depuis hier, le plus prudent et celui qui doutera le plus, c'est vous, et vous aurez bien raison ! En effet, le Soleil et Neptune sont en dissonance et vous savez certainement, si vous suivez cet horoscope, que c'est de nature à vous induire en erreur, à vous empêcher de voir une réalité, ou alors c'est vous qui refusez d'accepter cette réalité ! Cela ne concerne pas toutes les Vierge, surtout ceux des 10, 11, 12 septembre, mais vous pourriez tous en avoir des échos.

Balance

Autant vous prenez des précautions pour tout dans la vie courante, autant en amour vous pouvez être totalement débridé. Et c'est ce qui vous attend, 3ème décan, avec Vénus en Scorpion. Il peut s'agir de sentiments, comme de leur expression physique. Mais vous ne serez pas débridé bien longtemps, Vénus est rapide et ne sera active qu'une journée ou deux. Profitez-en pour vous amuser si vous êtes en couple, votre sensualité s'exprimera plus fortement...

Scorpion

En général vous faites confiance à vos amis, vous les avez choisis, ils ont passé tous les tests et vous n'avez aucune raison de douter de leur fidélité. Pourtant, aujourd'hui vous serez dans le doute à propos de l'un de vos proches, mais attention à ne pas vous tromper, à ne pas lui attribuer des intentions qu'il ou elle n'a pas et risquer de vous fâcher. En outre, si quelqu'un vous dit du mal de cette personne, surtout ne le croyez pas, remettez en question ce qu'on vous dit.

Sagittaire

D'un côté la conjoncture vous dit de foncer, d'entreprendre, de l'autre vos petites voix intérieures vous disent : prudence. Le mieux serait de trouver un juste milieu ! Par ailleurs, 2ème décan, Mercure entre aujourd'hui dans votre portion de zodiaque pour éveiller votre curiosité, vous donner encore plus l'envie de vous informer et de parler de la situation générale, ou de la vôtre en particulier. Parlez, échangez, cela vous permettra de vous sentir connecté aux autres, et c'est important pour vous.

Capricorne

Lune et Vénus seront en harmonie, pour le plus grand plaisir du 3ème décan, enfin surtout ceux du début du décan. C'est le domaine de l'amitié et de l'entraide qui sera la source de votre satisfaction : soit vous donnerez un coup de main dont on vous sera reconnaissant, soit c'est vous qui vous verrez proposer de l'aide de manière très spontanée. Fin du 3ème décan, Jupiter et Saturne s'en vont la semaine prochaine, et c'est une bonne nouvelle. La vie va être moins difficile.

Verseau

D'un côté les planètes en Sagittaire vous disent de garder confiance, d'être optimiste, de l'autre la Lune en Vierge vous murmure de douter, de ne pas croire tout ce qu'on vous dit. Et il semble en effet qu'un léger doute vous évitera de croire dans de trop beaux discours et de faire preuve de naïveté. A moins d'un ascendant Scorpion ou Vierge, vous n'êtes pas quelqu'un qui doute naturellement, mais aujourd'hui ayez l'esprit critique, c'est indispensable.

Poissons

Les prises de conscience se succèdent pour certains natifs du 2ème décan et du début du 3ème (nés entre le 8 et le 12 mars). Il s'agit de sortir du déni, d'écouter ce qu'on vous dit et que vous refusez peut-être d'écouter depuis longtemps. Mais il se peut que ces jours-ci vous accordiez plus d'importance à la parole de ceux qui s'adresseront à vous parce que ce sont des personnes en qui vous avez confiance et que vous admirez ; en tout cas, vous vous poserez des questions et c'est l'essentiel.