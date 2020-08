L'horoscope du 9 août 2020

publié le 09/08/2020 à 05:30

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

C'est compliqué 3ème décan, vous semblez impuissant à trouver une solution face à une situation que vous subissez, or s'il y a un signe qui n'aime pas subir, c'est le vôtre. Aussi, certains vivent mal ce qui se passe, ou au contraire ce qui ne se passe pas ! Le temps est votre allié.

Taureau

Né en avril, profitez de ce dimanche pour faire ce que vous aimez le plus, c'est-à-dire vous occuper du jardin et, à la rigueur de vos proches, mais le jardin en premier... Certains seront cependant heureux de faire une " bonne bouffe ", à partager bien sûr.

Gémeaux

3ème décan, Mars circulera en Bélier jusqu'à mi-octobre et pas dans de bonnes conditions. Vos projets avanceront mais ce sera un parcours du combattant. Et si vous attendez, si vous espérez quelque chose, prévoyez des moments un peu décourageants.

Cancer

C'est orageux pour le 3ème décan, et ça risque de le rester quelque temps parce que vous aurez affaire à un ou une partenaire qui veut vous imposer sa loi. À moins qu'il n'y ait une affaire de harcèlement au boulot, activée si vous n'êtes pas en vacances.

Lion

Dans les prochains jours, Mercure et Uranus seront en aspect dynamique, il se peut qu'une information ou la visite de quelqu'un vous contrarie, 2ème décan. Vous pouvez aussi avoir un imprévu, rien d'important, ou encore manifester votre volonté de contredire les autres.

Vierge

Pour une fois, vous ne vous dévaloriserez pas par rapport à autrui, 3ème décan, au contraire, vous verrez clairement ce que vous avez en plus, c'est-à-dire de la force. Vous êtes un roc, 3ème décan donc, et vous le constaterez aujourd'hui en vous comparant aux autres et en étant lucide.

Balance

Né fin septembre et début octobre, vous pourriez avoir une idée géniale dans les prochains jours, à moins que vous ne receviez un coup de pouce inattendu. Peut-être financier dans certains cas. À moins que vous ne rencontriez quelqu'un avec qui vous vous sentirez des affinités.

Scorpion

2ème décan, tout doucement, sans faire de bruit pour l'instant, Jupiter est de nouveau en phase avec vous. Ce sera plus concret à partir de mi-septembre. Jupiter reprendra alors une marche directe et tout ce que vous pensez pouvoir développer sera de nouveau au 1er plan.

Sagittaire

Il est possible que vous ayez à faire un petit déplacement imprévu dans les prochains jours, à moins que le travail ne vous rattrape, même en vacances. Un coup de fil d'un collègue ou du boss, et il faudra répondre. Mais il s'agira peut-être d'un renseignement à donner.

Capricorne

Votre vie n'est pas un long fleuve tranquille en ce moment, 3ème décan. Vous devez vous défendre en étant à l'attaque face à une situation en forme d'impasse. C'est ce qu'indique la dissonance entre Mars et Pluton, mais il faut bien sûr mettre un bémol, Pluton n'étant peut-être pas puissante dans votre thème.

Verseau

Vous continuez sur le même rythme qu'hier, c'est-à-dire un rythme très rapide et qui peut être épuisant autant pour vos proches que pour vous, 3ème décan. Vous risquez de le payer en dormant mal, ou même en ayant mal quelque part parce que vous aurez forcé.

Poissons

Né en février, il y a vraiment de la détente dans l'air, une envie de vous amuser, de prendre de la hauteur aussi par rapport à votre quotidien et vous y arriverez ! La période qui va jusqu'au 18 août est très positive pour vous, surtout si vous êtes de fin février, début mars.