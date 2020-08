L'horoscope du 6 août 2020

publié le 06/08/2020 à 05:30

Bélier

Mars étant chez vous, 3ème décan, vous risquez de vous heurter à un obstacle si vous décidez de relever un défi ou si vous voulez régler trop vite un problème. Prenez votre temps, ne pensez pas que vous n'en avez pas et ne mettez pas la pression aux autres.

Taureau

On ne vous facilitera pas la tâche dans les prochains jours, vos proches ne seront pas de bonne volonté et vous leur ferez comprendre que vous leur en voulez. Mais vous aurez raison parce qu'ils abuseront de votre gentillesse (3ème décan). Ne vous laissez pas faire !

Gémeaux

Ne faites pas de projets jusqu'en fin de semaine prochaine, 3ème décan, et ne comptez pas trop sur les autres. Comptez sur vous, c'est le plus important. En fait, la dissonance Mars/Pluton pourrait couper provisoirement le lien avec l'un de vos amis censé vous aider.

Cancer

3ème décan, vous n'aurez qu'une envie, envoyer les autres et une personne en particulier, sur les roses. Heureusement que Vénus arrivez chez vous demain. Mais elle sera forte pour le 1er décan, pas encore pour le 3ème, aussi essayez de prendre sur vous.

Lion

Mars étant en délicatesse avec Pluton, vous serez sans concession aujourd'hui, vous serez en colère et ne vous gênerez pas pour dire ce que vous pensez. Vous pourriez être blessant par votre inflexibilité, aussi essayez de ménager la sensibilité de l'autre.

Vierge

Il y aura une question d'argent au programme et vous vous demanderez si on ne serait pas en train de vous embobiner. Suivez votre instinct, il sera très juste. Vous ne vous tromperez pas sur ce que vous ressentirez, mais restez observateur pour l'instant, n'agissez pas.

Balance

Mars et Pluton créent une ambiance un peu négative dans votre couple ou avec vos proches, 3ème décan. Mais c'est peut-être l'ambiance générale qui sera négative. Pluton étant une planète du collectif, nous pourrions tous refuser une décision qui nous déplaît.

Scorpion

Vos deux planètes maîtresses sont en bisbille, cela peut indiquer que vous êtes en crise avec vos proches et le plus souvent pour des détails sans grande importance. Cela peut aussi de correspondre à la prise de conscience d'une crise plus profonde, celle qui touche l'économie.

Sagittaire

N'en faites pas une montagne si vous devez refuser quelque chose à votre chéri/e ou à vos enfants. Ces jours-ci, pensez plus en termes d'économies que de dépenses. L'aspect Mars-Pluton, responsable, n'est pas très fort pour vous mais il va durer jusqu'en fin de semaine prochaine.

Capricorne

Vous serez plus sensible que d'autres à la dissonance Mars-Pluton, vous aurez l'impression, peut-être fausse, que tout le monde s'est ligué contre vous, surtout 3ème décan. Les autres ne sont pas concernés et ceux de décembre vont bientôt recevoir Vénus.

Verseau

Jusqu'en fin de semaine prochaine, vous devez absolument éviter de prendre des décisions impulsives, ou de réagir à une situation de manière trop négative. Les énergies ne sont pas très positives d'une manière générale, et notamment pour certains du 3ème décan.

Poissons

Si vous avez des échos de la conjoncture, ce sera probablement dans le domaine financier, 3ème décan. Limitez vos dépenses et ne demandez rien à votre banquier. Attention aussi à ne pas vous faire voler ou manipuler par quelqu'un qui en voudrait à votre argent.