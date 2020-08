L'horoscope du 8 août 2020

publié le 08/08/2020 à 05:30

Bélier

La rencontre Lune-Mars se fera chez vous entre aujourd'hui et demain, ne vous mettez pas en colère pour des broutilles ça vous retomberait dessus. Nous en avons parlé, Mars est en dissonance avec Pluton et c'est souvent synonyme de retour de bâton.

Taureau

3ème décan, comme les Poissons, vous aurez du mal à dire non aujourd'hui et vous vous en voudrez d'avoir été faible alors que vous n'aurez été que sensible. Un peu trop éventuellement, et vous vous direz que vous auriez pu faire autrement, mais bon, vous avez eu raison.

Gémeaux

Il pourrait y avoir un petit accrochage amical, rien d'important, mais vous serez un peu vexé parce que vous n'aurez pas eu votre mot à dire à propos d'un projet. Une décision a été prise sans que vous ayez été consulté et votre vieille peur de ne pas compter ressurgit.

Cancer

Autant tout baigne pour ceux nés avant le 12 juillet, autant ce week-end sera compliqué pour le 3ème décan, obligé de faire attention à tout et à tous. Vous marcherez sur des oeufs parce que vous sentirez que le climat est à l'orage et qu'un rien pourrait le déclencher.

Lion

La Lune rejoint Mars ce week-end, rien ne pourra vous contrarier, votre volonté et votre détermination à ne montrer que le meilleur de vous-même seront totales. En outre, il se peut que vous fassiez la fête ou qu'on en organise une si vous fêtez votre anniversaire.

Vierge

Il semble que l'un de vos proches vous cherchera des poux, ou que c'est vous qui ne verrez que les détails qui clochent. Garder votre calme sera un vrai défi, vous êtes réactif en ce moment et il ne faut pas trop vous chercher. 1e décan, vous n'êtes pas concerné, tout baigne.

Balance

Lune et Mars se rencontrent face à vous et si vous êtes du 3ème décan, ça risque d'être orageux dans votre relation de couple, ou avec l'un de vos proches. C'est-à-dire que si vous êtes en vacances avec des amis, il est possible que l'un d'eux vous agace beaucoup.

Scorpion

3ème décan, vous trouverez que tout va de travers ce week-end, mais est-ce que vous n'aurez pas tendance à exagérer et à voir les choses pires qu'elles ne sont ? Il semble que beaucoup de détails et même ceux qui vous entourent auront le don de vous énerver.

Sagittaire

Une dynamique conjoncture pour un week-end sportif, ou en tout cas très actif pour la plupart, surtout pour le 3ème décan. La compétition vous plaira beaucoup, et ceux qui s'y collent brilleront. Vous mettrez toute votre énergie dans la volonté de gagner, d'être le premier...

Capricorne

Ne prenez pas trop à coeur les petites contrariétés qui pourraient émailler ce week-end et ne les gardez pas pour vous parce que vous ne voulez embêter personne. Demander de l'aide, ou tout simplement dire les choses telles qu'elles sont n'est pas un aveu de faiblesse.

Verseau

La conjoncture est au top, en tout cas 3ème décan. Un road trip ? Une randonnée ? Quoi que vous fassiez il faudra que ça aille vite et que personne ne traîne ! Évitez quand même d'aller trop vite, Mars est en dissonance avec Pluton et vous pourriez rencontrer un obstacle.

Poissons

La tentation de dire oui à ceux qui vous demanderont soi-disant un " petit " service sera très forte, mais dites-vous que peut-être on abuse de votre gentillesse. Et ce n'est pas la première fois, 3ème décan, que vous êtes confronté à ce genre de situation.