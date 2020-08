L'horoscope du 5 août 2020

publié le 05/08/2020 à 05:30

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Vous ferez ce qu'il faut pour plaire, vous serez flatteur et direz aux autres ce qu'ils ont envie d'entendre. En retour, vous serez bien sûr sensible aux compliments. Vous les attirerez, autant que vous attirerez les autres avec votre humour et votre façon d'être.

Taureau

Les visites, plutôt de type familial, sont au programme d'ici le 10 pour le 1er décan. On s'invitera chez vous, ou c'est vous qui passerez quelques jours chez un proche. Si vous n'êtes pas parti, vous aurez peut-être quelques objets de décoration à acheter pour la maison.

Gémeaux

L'adéquation entre Mercure et votre signe est parfaite, Mercure va décupler votre curiosité et votre côté facétieux. Vous serez le champion des bonnes blagues. Votre esprit sera très rapide et vous aurez toujours quelque chose de drôle à rétorquer, quelle que soit la situation.

Cancer

Vos pensées et vos discussions tourneront autour de vos besoins, principalement financiers ; même en vacances, vos affaires seront une source de préoccupation. Toutefois Mercure est très rapide (1er décan jusqu'au 10) et vous ne vous prendrez la tête qu'une demi-journée.

Lion

Avec Mercure dans votre signe, vous ferez votre voix de velours pour séduire vos interlocuteurs. Et votre gestuelle, votre posture, plairont également beaucoup. On ne pourra pas vous rater ! En outre, vous saurez amuser la galerie en racontant de bonnes histoires drôles.

Vierge

Mercure entre dans votre 12ème secteur, celui de l'introversion mais aussi celui qui décuple votre réceptivité. Vous serez en retrait, mais très à l'écoute mine de rien. Vous aurez l'oeil et l'oreille qui traînent, ce qui vous permettra de glaner des informations qui vous serviront.

Balance

Bien placée jusqu'au 20 août, Mercure sera favorable à tout déplacement prévu, préparé, et à tout nouveau contact. En vacances, vous vous ferez des amis, ou tout du moins des relations. Il est vrai que, en tant que Balance, vous avez un bon contact avec autrui.

Scorpion

Vous aurez tendance à surveiller vos paroles, à vous juger et vous critiquer si vous dites un mot de travers. La présence d'un tiers extérieur à la famille sera en cause. Quelqu'un dont vous pensez qu'il ou elle va mal vous juger si vous ne dites pas ce qu'il faut.

Sagittaire

Une bonne configuration, qui accentue votre confiance en vous si jamais c'est nécessaire, et qui vous permettra d'exprimer vos opinions en toute liberté. Vous aurez même parfois tendance à exagérer afin que votre message soit gravé dans la tête de vos interlocuteurs.

Capricorne

Mercure aborde un secteur très psychologique de votre zodiaque, cela vous incitera à tout analyser dans le détail, au détriment de votre spontanéité. Méfiez-vous, on pourrait en déduire que vous êtes calculateur, alors que ce n'est pas le cas, sauf si vous travaillez...

Verseau

Ce n'est peut-être pas le moment de négocier des accords, des contrats, mais malgré tout ce sera dans l'actualité de beaucoup de Verseau, 1er décan jusqu'au 10. Peut-être s'agira-t-il juste de signer (Mercure=écritures) ou de vous mettre d'accord au téléphone.

Poissons

Avec Mercure en Lion, vos proches ne se gêneront pas pour vous demander de faire les choses à leur place et d'être à leur service, sachez leur dire non ! Cela dit, il se peut aussi que vous ayez une explication à aborder avec l'un d'entre eux, mais vous hésiterez avant de vous lancer.