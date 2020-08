L'horoscope du 7 août 2020

publié le 07/08/2020 à 05:30

Bélier

L'ambiance sera familiale tant que Vénus sera en Cancer, votre bien-être sera lié à l'amour qui circule dans votre clan. Mais vous pouvez aussi revoir un ou une ex. Peut-être aussi que vous allez retrouver un lieu de vacances qui vous rappellera de bons souvenirs.

Taureau

Vous apprécierez beaucoup Vénus en Cancer car elle renforcera les liens de complicité avec vos proches. Et quelqu'un pourrait devenir de plus en plus proche. Une personne que vous connaissez déjà (1er décan) et que vous avez découvert sous un autre jour.

Gémeaux

Vénus vous quitte, mais elle demeure très agréable pour vous car si vous avez rencontré quelqu'un, cette conjoncture va bien consolider vos liens. Et même si vous avez l'impression que par moments il y a du relâchement, ne vous en préoccupez pas.

Cancer

Évidemment, on ne reçoit Vénus qu'une fois par an et cela devrait être une période très profitable à votre vie sentimentale. On sera plus tendre, plus câlin avec vous. Ou alors c'est vous qui aurez ce genre de besoins et qui serez en demande vis-à-vis de votre partenaire.

Lion

Vénus ne brillera pas beaucoup mais elle ne reste dans le 1er décan que jusqu'au 19 et elle n'est pas désagréable, elle vous invite à la méditation amoureuse. Peut-être que cela vous détendra, après une année tout de même assez difficile, surtout né au début du signe.

Vierge

Votre facteur chance est activé grâce à Vénus en Cancer, les imprévus seront agréables et surtout vos amis s'en mêleront pour vous aider à faire des rencontres. Le hasard sera toujours de votre côté et vos projets se réaliseront facilement. 1er décan jusqu'au 19.

Balance

Vénus pointe vos responsabilités et ne facilite pas votre quotidien. Essayez de ne pas prendre les soucis de vos proches sur vos épaules pendant quelques jours. 1er décan jusqu'au 19. En revanche, si vous travaillez, vous pourriez terminer un boulot, atteindre un objectif.

Scorpion

Vénus est enfin en phase avec vous, les moments de crise que vous avez pu traverser sont terminés. 1er décan, vous retrouvez votre confiance en vous, en la vie et peut-être en l'autre. Toutefois, s'il y a eu trahison, vous aurez beaucoup de mal à l'accepter.

Sagittaire

Vénus en Cancer est très sensuelle, mais aussi très ambivalente. Un jour vous serez le plus empressé auprès de votre chéri/e, le lendemain vous serez indifférent. En Cancer, Vénus subit des hauts et des bas qui sont liés à la domination de la Lune sur ce signe.

Capricorne

Arrangez-vous pour être à votre avantage, surtout né en décembre. C'est le bon moment pour faire des rencontres et utiliser votre pouvoir de séduction. Les autres y seront sensibles en tout cas, aussi n'hésitez pas à aller vers eux, votre orgueil n'en souffrira pas.

Verseau

Vénus se trouvant à présent dans un secteur qui vous rend très critique, vous ne serez pas plus tendre à votre égard qu'avec vos proches. Ne soyez pas si exigeant, personne n'est parfait et plus vous aurez un oeil critique sur les autres, plus cela vous stressera.

Poissons

Bien placée, Vénus vous envoie de très chaleureux influx et allume une petite lumière dans vos yeux. 1er décan, vos chances de séduire sont au top jusqu'au 19. Le plaisir, sous quelque forme que ce soit, sera également au rendez-vous, profitez-en à fond si vous partez en vacances.