L'horoscope du 5 octobre 2018

Bélier

Vous serez tout feu tout flamme aujourd'hui mais vous brûlerez un peu trop vite vos cartouches. Résultat vous aurez moins d'énergie pour votre week-end ! Vous voudrez tout faire trop vite, trop bien, et cela vous coûtera en attention, en précision, etc. Du coup, vous sentirez ce soir que vous êtes fatigué et vous aurez du mal à remonter la pente demain ou dimanche. Il sera donc nécessaire que vous vous occupiez un peu plus de vous et de votre forme.

Taureau

Si vous avez eu un souci avec un partenaire, affectif ou professionnel, vous y repenserez avec un fort ressentiment. Essayez de mettre cela derrière vous. Mais pour certains natifs du 3e décan, l'histoire n'est pas terminée et vous y penserez beaucoup aujourd'hui. Et parmi toutes ces pensées qui vous traverseront, l'une d'entre elles pourrait être une bonne idée pour vous sortir de cette situation qui semble être compliquée.

Gémeaux

3e décan, vous déborderez de bonnes idées et aurez une manière de les vendre qui ne peut que vous aider : vous paraîtrez à la fois sérieux et compétent. Tout en gardant votre humour habituel, et ce sera très séduisant pour votre ou vos interlocuteurs. 2e décan, un aspect durable de Vénus impacte positivement votre travail ou votre forme si vous êtes né début juin, en particulier le 1er. Et vous pourriez aussi avoir un coup de coeur pour un collègue.

Cancer

Ce n'est pas que vous aurez du mal à vous exprimer, 3e décan, c'est plutôt que vous aurez peur que l'un de vos proches ne prenne mal ce que vous voulez dire. Vous retournerez les choses dans votre tête en vous demandant par quel bout les prendre et comment attaquer le sujet. Ne vous laissez pas impressionner par votre interlocuteur, surtout s'il s'agit d'un adulte : il est tout à fait capable de se défendre. Et votre ado aussi, mais lui (elle) il se fichera de ce que vous direz.

Lion

La Lune dans votre signe boude Jupiter et les problèmes avec la maison ou la famille refont surface. En tout cas il semble que vous y penserez trop ! Posez-vous la question : est-ce utile de vous faire des noeuds au cerveau si vous ne pouvez pas intervenir pour arranger la situation, là, maintenant, tout de suite ? C'est vendredi, le week-end arrive, rien ne peut se passer, sauf que vous pouvez peut-être prendre votre téléphone et vous engueuler avec quelqu'un !

Vierge

Une journée d'attente ou de préparation. Il semble que vous allez faire quelque chose d'inédit ce week-end, qui nécessite d'étudier la question de près. Cela dit, n'est-ce pas toujours ce que vous faites quand vous n'êtes pas familier de quelque chose ? Vous étudiez, anticipez, analysez la chose sous tous les angles de manière à ne pas avoir de mauvaise surprise. Cela dit, il peut aussi être question de soins aujourd'hui, que vous les donniez ou que vous les receviez.

Balance

Né après le 14 octobre, Lune et Mercure sont en phase et vous voient encore plus compréhensif que d'habitude. Mais, attention, vous serez aussi plus influençable. Ne prenez pas tout ce qu'on vous dit pour parole d'évangile, on pourrait vous induire en erreur et vous n'y verrez que du feu. Vous pourriez aussi vous prendre la tête avec l'un de vos enfants adolescent et plus vous ferez preuve de fermeté à son égard, mieux ce sera pour lui/elle.

Scorpion

Mercure et Jupiter fraternisent aujourd'hui et demain, si vous êtes du 3ème décan, vous n'aurez aucun problème pour obtenir qu'on vous dise la vérité. Ou c'est vous qui assénerez des vérités à certaines personnes de votre entourage qui, selon vous, méritent qu'on leur redresse un peu les bretelles. Toutefois, Mercure se trouvant dans votre signe d'ombre, ce sera plus passif qu'actif et c'est vous qui entendrez certaines vérités.

Sagittaire

C'est encore une belle journée, axée sur l'évasion, ce dont vous avez vraiment besoin. Mais n'oubliez pas que vous aurez une obligation ce week-end. Quelque chose que vous ne pourrez pas zapper car il s'agira probablement de rendre visite à quelqu'un de votre famille, un de vos parents peut-être qui a des problèmes de santé. Cela risque de vous gâcher un peu l'ambiance dans la mesure où vous n'aurez pas toute votre liberté.

Capricorne

Si ce vendredi vous voit encore préoccupé par une question financière, je vous promets un bon week-end : vous vous autoriserez à prendre des distances. Soit parce que vous partirez quelque part, soit parce qu'une lecture, un film ou une exposition vous fera voyager. Parfois, vous voyagerez dans le temps, ce que vous adorez faire, les retours au passé étant un plaisir pour le Capricorne. Pour beaucoup, explorer les siècles précédents faire partie de vos activités préférées.

Verseau

Lune et Jupiter n'étant pas d'accord, vous aurez des impressions et des sensations qui seront fausses la plupart du temps, ou alors vraiment très exagérées. Ne croyez pas automatiquement en ce que vous ressentez, votre feeling pourrait être faussé par une peur ou par un désir inavoué. Cela concerne surtout le 3e décan, qui reçoit également un bon aspect de Mercure qui peut aller dans le même sens et vous inciter à croire tout ce qu'on vous dit.

Poissons

Né début mars, vous êtes toujours bien servi par Vénus qui s'est arrêtée et rétrogradera à partir de demain. Le plaisir sera toujours là, mais en pointillés. C'est-à-dire que vous ferez une petite marche arrière par rapport à quelqu'un pour qui vous avez des sentiments ; vous aurez besoin de réfléchir, surtout si cette personne vit loin de vous. La rétrogradation va durer jusqu'au 16 novembre, mais Vénus ne sera pas à la même position qu'aujourd'hui avant le 17 décembre !