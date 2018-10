L'horoscope du 4 octobre 2018

publié le 04/10/2018 à 05:50

Bélier

Une bonne journée vous attend, vous saurez attirer l'attention sur vous et même, pour certains, susciter l'admiration à travers un acte de bravoure, par exemple. Ou parce que vous serez parvenu à mettre une idée un peu dingue en place... Cela s'adresse au 1er décan qui a eu et a toujours un obstacle sur sa route, mais il ne gêne pas forcément votre créativité : il peut s'agir d'un problème avec un parent âgé, ou d'une baisse d'activité, voire de tonus, mais très momentanée.

Taureau

Vous aussi, comme le Lion, vous risquez de vous stresser si vous êtes né en mai. Vous êtes sous pression au travail, ou à cause d'une situation personnelle. Vous devez vous attendre à ce que cela dure un certain temps, dans la mesure où il s'agit d'un aspect d'Uranus (18 mois en général) qui demande au Taureau de s'adapter à une situation qui ne lui convient pas, dont il ne veut pas. Pensez à vos intérêts futurs et non à ce que vous vivez dans le présent.

Gémeaux

Sensible à une harmonie entre Lune et Mars, vous déborderez d'activité aujourd'hui, surtout né en mai. Vous en ferez dix fois plus que d'autres. Oui, mais... Est-ce que ça sera bien fait ? Est-ce que vous n'oublierez pas quelque chose en route, un détail qui aurait son importance ? Un conseil, vérifiez tout ce que vous envoyez (sms, mails, etc.) et surveillez vos paroles vous pourriez répondre de travers à une question qui vous sera posée.

Cancer

Vos besoins, et surtout vos besoins affectifs ou alimentaires se feront plus exigeants aujourd'hui, mais ils seront comblés si vous êtes né début juillet. Vénus est toujours en bon aspect avec vous depuis le Scorpion et produit du plaisir. Cependant, si vous êtes né autour du 25 juin, vous êtes nettement moins gâté puisque Saturne s'oppose à vous et vous prive de vos plaisirs habituels. Mais peut-être que vous avez entamé un régime un peu trop privatif ?

Lion

Il y a choc des planètes et si vous êtes de fin juillet, vous évoquerez aujourd'hui une situation compliquée pour vous, mais on vous donnera de bons conseils. Vous n'avez pas beaucoup de solutions de rechange si par exemple vous n'appréciez pas un changement qui a eu lieu à la tête de votre entreprise, ou si la culture même de l'entreprise a changé au point que vous ne pouvez plus la cautionner. Mais réfléchissez bien au fait que vous pourriez peut-être vous adapter.

Vierge

3e décan, avec Jupiter et Mercure pour alliées, vous pourriez faire une bonne affaire, un joli petit bénéfice ou toucher une somme qui vous est due. Il semble en tout cas que vous serez content dans les prochains jours, surtout que la Lune va passer par chez vous et activer les influx de Jupiter et de Mercure (demain, et notamment si vous êtes né autour du 15 septembre). Né vers le 3 septembre ( ou - 3 jours avant, après), la station de Vénus favorise toute transaction, négociation, discussion à propos d'argent ou de vos affaires de coeur.

Balance

Amitié, solidarité, fraternité sont les mots clé de ce jeudi, très favorable à l'entraide, que ce soit vous qui en ayez besoin, ou l'un de vos proches. Mais vous pouvez aussi avoir un petit coup de chance, surtout si c'est votre anniversaire : un cadeau pourrait correspondre exactement à ce que vous attendiez, par exemple. Une proposition de travail, ou un nouveau boulot pourrait aussi être dans vos perspectives, surtout 1er décan.

Scorpion

Si vous êtes de d'octobre, Lune et Mars sont en conflit et vous aussi : avec un membre de la famille, ou à propos d'une histoire qui ne date pas d'aujourd'hui. Mais cela dure depuis des mois et vous êtes peut-être en train de trouver une porte de sortie à ce conflit ? En tout cas Mars se prépare à terminer sa dissonance avec vous (1er décan) et ce sera définitif la semaine prochaine. Ce sera au tour du 2ème décan d'être contrarié !

Sagittaire

Une belle journée pour tout le signe, un projet de week-end ou même de voyage avec des amis sera dans les tuyaux et vous en serez tout excité, 1er décan. Depuis quelque temps vous avez la bougeotte, vous ne tenez pas facilement en place et vous saisissez toute occasion de lever le camp. En fait, on se demande si quelque chose, un projet peut-être, ne vous met pas sur les nerfs en permanence et plus vous bougez, moins votre machine à penser est envahissante.

Capricorne

3e décan, Mercure passe par le zénith de votre zodiaque jusqu'à mardi prochain, un important rendez-vous ou un travail à terminer sont dans votre actualité. Vous aurez besoin de temps, soit pour vous préparer au rendez-vous, soit pour venir à bout de votre travail, mais ne cherchez pas à accélérer le rythme, à brûler les étapes, sinon vous ne serez pas satisfait. Ni de votre rendez-vous que vous aurez l'impression de ne pas prendre assez au sérieux, ni de la qualité de votre travail.

Verseau

Gare à la dissonance Lune, Uranus, Mars si vous êtes du début du signe, ne laissez pas le stress gérer votre vie comme il le fait depuis des mois. Certes, vous êtes peut-être dans une situation difficile et votre avenir ne vous paraît pas fantastique, mais Jupiter arrive bientôt dans son signe (le Sagittaire) et si vous êtes du 1er décan, (dans un premier temps), un projet sera bientôt ou est même déjà dans les tuyaux, quelque chose qui va vous faire progresser.

Poissons

Pour une fois, arrêtez-vous sur les détails et accordez-leur un peu de votre attention, vous ne le regretterez pas : vous y trouverez ce que vous cherchez. On dit que le diable se cache dans les détails, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'en occuper et les fuir. Au contraire, on peut imaginer que si vous oubliez un détail, c'est lui qui fichera votre travail en l'air, ou faussera toute votre réflexion, par exemple. Donc soyez méticuleux aujourd'hui.