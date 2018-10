publié le 03/10/2018 à 06:56

Bélier

Mercure et Pluton pourraient vous inciter à être un peu vache avec l'un de vos proches et à lui dire des choses désagréables, que vous ne pensez qu'à moitié ! Et elles ne seront pas forcément vraies ! Votre ressentiment à son égard pourrait vous mettre dans l'erreur ou en tout cas vous inciter à exagérer et à appuyer là où ça fait mal ! Mais cela ne concerne que ceux qui sont nés autour des 8, 9 avril et qui reçoivent la dissonance de Pluton depuis un certain temps ; elle se termine !

Taureau

Vénus s'oppose à vous depuis la semaine dernière, surtout né autour du 1er mai. De toute évidence vous plaisez à quelqu'un, mais pas sûr qu'il ou elle vous plaise ! En effet, Vénus va être et est même déjà en dissonance avec Mars, et si jamais vous avez l'impression d'avoir des sentiments, ils disparaîtront rapidement. Si vous êtes en couple, votre partenaire pourrait avoir une attitude trop autoritaire à votre goût et vous chercherez le moyen de le/la remettre à sa place.

Gémeaux

Mercure étant votre planète, sa dissonance avec Pluton pourrait vous voir plus cynique que vous ne l'êtes en réalité. Un proche risque d'en faire les frais, vous ne lui épargnerez rien de ce que vous percevez de ses faiblesses et vous en moquerez. Évidemment, il ou elle le vivra mal et vous le fera savoir, mais vous serez persuadé que l'autre n'a pas d'humour, que ce que vous avez dit était drôle et sans conséquences. Rejouez-vous la scène en vous mettant à la place de l'autre...

Cancer

Ambiance plutôt joyeuse aujourd'hui, en tout cas pour le 2e et le 3e décan. De bons moments en perspective surtout si vous êtes né les premiers jours de juillet. Vénus stationne en regard de votre Soleil et vous valorise ; vous vous aimez davantage, mais c'est peut-être aussi parce que vous vous sentez aimé ! Quant à ceux qui sont nés après le 15 juillet, c'est du gâteau pour eux également : votre excellente réputation vous précède partout où vous allez.

Lion

Vous n'êtes pas gâté côté coeur parce que vous êtes confronté à un choix difficile entre passé et futur. Ce n'est pas simple pour un Lion de tourner une page. Cela vous concerne si vous êtes né les premiers jours d'août et même avec la meilleure volonté du monde, vous ne pourrez pas éviter ce conflit intime qui se met en place et sera encore présent la semaine prochaine. Il est possible que vous ayez envie de casser votre " jouet " : n'agissez pas de manière infantile.

Vierge

Au contraire de votre voisin Lion, vous avez une opportunité à saisir et toutes les chances pour que ça marche si vous faites le bon choix, natif de début septembre. Mais on ne doute pas que vous prendrez la bonne direction, vous êtes quelqu'un qui réfléchit et qui envisage tous les aspects de vos décisions, même les pires. Un flirt, innocent au départ, pourrait prendre de l'importance au fil des jours, toujours si vous êtes né début septembre.

Balance

Mercure et Pluton sont en exacte dissonance et si vous êtes né autour du 12 octobre, vous pourriez entendre des propos très durs, vous en serez sidéré. Votre interlocuteur pourrait être volontairement méchant et vous rabaisser, vous donner l'impression que vous êtes nul, que vous n'y connaissez rien. Et cela peut être un parent qui se comporte ainsi depuis toujours mais aujourd'hui vous êtes conscient du mal qu'il ou elle peut vous faire et vous voulez que cela cesse.

Scorpion

Né après le 15 novembre, vous disposez encore de Jupiter pour un mois, alors explorez toutes les pistes qui se présentent, au travail comme en amour. On ne sait jamais, Jupiter peut vous présenter sa face la plus positive et vous donner des chances insolentes. Mais, dans le cas contraire, vous aurez certainement affaire à l'administration et aux tracasseries qui sont sa spécialité. Vous en avez d'ailleurs déjà tâté dans les premiers mois de l'année.

Sagittaire

La Lune est la planète du jour, vos humeurs seront changeantes et vous serez très sensible aux petites jalousies et rivalités que vous ignorez les autres jours. Mais là, tout vous apparaîtra énorme et sera grossi comme si vous regardiez avec une loupe. C'est probablement un excès de sensibilité qui en sera responsable et, de plus, cela ne durera que la journée, demain vous n'y penserez plus. Peut-être que vous ne disposerez pas de vos défenses habituelles ?

Capricorne

Mercure et Pluton vous contrarieront aujourd'hui ; vous serez d'une extrême susceptibilité si vous êtes né vers le 9 janvier et trouverez vos proches agressifs. Ce qui ne sera pas vraiment le cas, votre vision des autres sera un peu " tordue " par la dissonance en question. Cela dit, c'est peut-être le contraire et c'est vous qui entendrez des propos qui vous sembleront à la limite de la diffamation. Si c'est le cas, il faudrait que vous mettiez tout de suite des limites.

Verseau

2éme décan, né avant le 5 février, Vénus stationne au zénith de votre ciel et peut vous valoir un succès, ou d'atteindre l'un de vos objectifs prioritaires. Et si vous êtes né en 1961, 62 ou en 1988, 89, vous serez plus chanceux que les autres. En outre, s'il n'est pas question d'un changement bénéfique dans votre boulot, c'est dans le domaine de l'amour que vous aurez des satisfactions, en particulier si vous êtes né autour du 30 janvier. On pourrait tomber très amoureux de vous !

Poissons

Né début mars, vous avez droit aux faveurs de Vénus toute la semaine et la prochaine aussi, vous pourriez vivre un amour épanouissant mais à distance. Ou avec quelqu'un d'étranger... Comme nous l'avons peut-être déjà évoqué, vous avez pu rencontrer quelqu'un pendant vos vacances et il/elle n'habite pas votre région. Mais, selon vous, cela n'a pas une grande importance, ce qui compte ce sont les sentiments qui vous unissent et qui renversent tous les obstacles.