L'horoscope du 1er octobre 2018

publié le 01/10/2018 à 06:44

Bélier

Vous, c'est la relation Mercure/Pluton qui marquera votre semaine, surtout né autour des 8, 9 et 10 avril. On vous refusera sans raison ce que vous demandez ! Vous ne comprendrez pas car, pour vous, c'était gagné d'avance, il n'y avait pas d'obstacle et vous ne risquiez rien à demander. Mais en ce moment, à cause de la dissonance de Pluton, certains natifs sont sans cesse exposés à des refus et même, on peut le dire, à une forme de harcèlement.

Taureau

La Balance règne sur cette semaine et son fidèle lieutenant, Vénus, vous demande peut-être de vous engager. Mais vous ferez marche arrière à partir de samedi, vous ou votre partenaire ! C'est-à-dire que Vénus va adopter (en apparence) une marche rétrograde qui signifie que vous vous poserez des questions ou que c'est l'autre qui prendra du recul pour réfléchir. Mais c'est peut-être déjà le cas (1er décan surtout) car Vénus est opposée à vous depuis le 9 septembre.

Gémeaux

Vous passerez entre les gouttes cette semaine, la dissonance de Vénus n'ayant pas beaucoup d'influence, sauf peut-être sur vos relations avec vos collègues. Il risque d'y avoir un désaccord avec l'un d'entre eux (l'une) et vous ne vous laisserez pas marcher sur les pieds, cette personne étant jalouse et envieuse. Vous aurez une manière bien à vous de le ou la remettre à sa place, mais vous n'en avez pas terminé car l'aspect dure jusqu'au 17 octobre.

Cancer

Tout baigne pour ceux de juin, mais ça risque d'être problématique pour ceux nés autour des 10 et 11 juillet. On tentera de vous manipuler, ne vous laissez pas faire. Vous avez les moyens de lutter contre ces tentatives d'emprise, vous le savez, mais vous ne voulez peut-être pas créer de problème... Sauf que vous prenez sans cesse sur vous et que ce n'est pas bon pour votre santé. Vous risquez même de somatiser, d'avoir mal quelque part ou des problèmes de digestion.

Lion

Ça tombe sur vous, natif de début août, vous allez devoir garder votre sang-froid et ne pas vous laisser mener par vos émotions, et encore moins par votre orgueil. Mais il est vrai que cette semaine et la prochaine ne seront pas faciles à vivre, Vénus et Mars restant en dissonance jusqu'au 17 octobre. Dispute ? Rupture provisoire ? Mais il peut aussi s'agir de déménager, une situation généralement stressante et remplie d'émotions, de nostalgie, de regrets, etc.

Vierge

Vénus a une bonne influence sur vous, même si elle est en dissonance avec Mars. Cela réveille votre besoin de plaire et donne un coup de pouce à votre libido. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un qui vous plaît ou que vous cherchez à récupérer une personne qui est partie ? Si c'est le cas, il va falloir faire des efforts et montrer votre détermination à ne plus refaire les mêmes erreurs. Ça pourrait marcher, à moins que l'autre n'ait vraiment tourné la page.

Balance

Bon anniversaire, fin du 1er décan et début du 2ème, l'aspect fort de cette semaine c'est une mésentente entre Vénus et Mars qui ne peut que créer du désaccord, avec votre conjoint ou l'un de vos proches (enfant, frère, sœur). Malheureusement cela s'installe et la configuration sera encore active la semaine prochaine pour ceux qui sont nés autour des 2, 3 et 4 octobre. Attention, vous risquez aussi de vous faire mal par inadvertance et en ce qui vous concerne, ami Balance, le dos est votre zone fragile, les reins surtout.

Scorpion

Vénus stationne sur votre Soleil natif de début novembre, mais sa dissonance avec Mars n'est pas sereine. L'amour et ses conséquences seront un tourment. En ce qui vous concerne, les conséquences sont souvent la jalousie, la peur de perdre l'autre et surtout une surenchère. Vous en faites plus que l'autre, vous allez plus loin que lui ou qu'elle parce que cela vous permet de garder le contrôle. Essayez de ne pas aller trop loin car l'aspect va durer un peu plus d'une quinzaine de jours.

Sagittaire

Vous êtes bien servi cette semaine, dans presque tous les domaines, sauf celui du cœur ! Les mésaventures de Vénus risquent de vous coûter un peu cher. Elle peut en effet prendre une teinte plus vénale dans les prochains jours et comme elle sera en dissonance avec Mars, vous risquez d'avoir à réclamer une somme qu'on vous doit à cor et à cris. Si c'est votre vie sentimentale qui est impactée, vous serez obligé de révéler les sentiments que vous préféreriez garder pour vous.

Capricorne

Deux aspects marquent cette semaine, le plus important étant celui de Mercure et Pluton qui vous verra un peu bloqué face à quelqu'un de très intransigeant et avec qui il ne sera pas possible d'avoir un vrai échange. Vous vous heurterez à un mur, semble-t-il. L'autre aspect est bien meilleur, nous en reparlerons, il s'agit d'une harmonie de Vénus pour ceux qui sont nés autour du 1er janvier. Mais gare aux petites querelles liées aux jalousies ou rivalités amicales.

Verseau

Si vous êtes à la recherche d'un travail, 3ème décan, vos chances sont augmentées cette semaine. Vous aurez un entretien qui pourrait porter ses fruits, en particulier si vous êtes né autour du 12 février, ou si vous êtes ascendant Verseau 3ème décan. Vous n'avez plus à prouver vos compétences et c'est d'ailleurs sur elles qu'on s'appuiera pour vous faire une proposition. Par ailleurs, né fin janvier, cette semaine et la prochaine ne seront pas à marquer d'une pierre blanche à cause d'un désaccord, ou d'une décision difficile à prendre.

Poissons

Les malheurs de Vénus ne vous toucheront pas, d'une manière ou d'une autre ce sont vos sentiments qui feront la loi et vous vous ficherez des obstacles. Parce que la dissonance entre Vénus et Mars nous indique que vous pourriez avoir un obstacle à franchir (rien d'important) si vous venez de tomber amoureux ou si vous entretenez une relation à distance. Vous ou l'autre serez peut-être empêché à la dernière minute de faire le déplacement pour vous voir. Ça ne sera que partie remise.