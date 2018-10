publié le 02/10/2018 à 05:36

Bélier

Né en mars, vous serez sensible à la dissonance Lune/Saturne, faite pour vous freiner et vous obliger à réfléchir avant d'agir. Et c'est pénible pour vous, en bon signe de Feu vous agissez à l'instinct et avec raison la plupart du temps, mais pas tout le temps ! Là, vous devez momentanément laisser ce comportement de côté afin de prendre du recul et surtout décider de ce que vous allez faire de votre vie. Un projet vous intéresse, mais il vous fait peur d'une certaine manière.

Taureau

Vous apprécierez la conjoncture parce qu'elle est rassurante ; que vous vous sentez protégé et à l'abri de remous qui vont ont secoué ces derniers mois. Et, en effet, Uranus est rétrograde et va bientôt retourner en Bélier où elle n'aura plus de pouvoir sur vous. Mais elle reviendra en Mars prochain et d'ici là, vous devez trouver le moyen de vous adapter à une situation nouvelle, que vous n'avez pas souhaitée, elle vous est imposée et vous ne pouvez pas faire autrement.

Gémeaux

Vous aurez une dépense à faire ou une facture à payer, natif de mai, et vos caisses sont peut-être vides. Saturne vous demande d'être économe ces temps-ci, c'est la condition sine qua non pour que vous ne soyez pas balloté par vos histoires d'argent. Il semble que Mars en Verseau vous donne l'impression que vous pouvez dépenser sans compter, alors qu'en fait la conjoncture vous dit de vous dépenser vous, de ne pas accumuler des énergies qui se retourneraient contre vous.

Cancer

Dans votre signe, la Lune s'oppose à Saturne et vous place de nouveau face au choix que vous avez à faire. Vous allez encore avaler des couleuvres longtemps ? Le moment est venu, surtout si vous êtes de juin né après le 25, de prendre votre décision et de le faire avant qu'on décide à votre place. Il y a un grand saut dans l'inconnu devant vous, mais soyez rassuré, cela changera votre vie en mieux. Toutefois, pour l'instant vous êtes freiné par votre peur de l'inconnu.

Lion

Vous ne vous sentirez pas naturel parce que vous ne pourrez pas dire franchement ce que vous pensez ; probablement par crainte de vexer l'un de vos proches. En tout cas, vous serez plus conscient de la sensibilité des autres et c'est une bonne chose ; souvent, vous n'y faites pas assez attention (1er décan). 2e décan, quelqu'un que vous avez aimé dans le passé pourrait refaire surface (surtout né autour du 3 août) et cela risque de beaucoup vous remuer intérieurement.

Vierge

Rien ne pourra vous distraire de vos objectifs aujourd'hui, en tout cas si vous êtes du mois d'août ; profitez-en pour vous débarrasser de ce qui vous encombre. Et même si vous avez plusieurs tâches à mener, vous saurez vous organiser pour optimiser votre temps de la meilleure manière. Mais il est évident, 1er décan et aussi natifs de début septembre, que vous avez tous les atouts en main en ce moment, sauf quelques petits bugs de temps en temps, mais rien d'important.

Balance

Une sensibilité accrue aujourd'hui, du coup vous aurez tendance à prendre de travers tout ce qu'on vous dit. Ne vous vexez pas pour une plaisanterie idiote. Il arrive que les autres soient maladroits ou que vous ne captiez pas bien leur humour, surtout quand la Lune est en Cancer comme aujourd'hui. En outre, c'est une journée où vous aurez l'impression que tout le monde se décharge sur vous, en famille et même au bureau : vous en aurez plein le dos !

Scorpion

Une très bonne journée, grâce à une harmonie Lune/Vénus avec votre signe. Si vous êtes né début novembre, tout vous plaira et quelqu'un en particulier ? Vous pourriez en effet, étant donné que Vénus stationne sur votre Soleil et que c'est activé par les rayons lunaires, voir votre coeur battre plus vite parce que vous aurez rencontré quelqu'un qui vous plaît. En couple, c'est une journée très " chaude ", votre libido sera au top.

Sagittaire

En-dehors du Soleil et de Mars, vous n'avez pas d'aspect planétaire, mais les deux planètes de Feu sont bien disposées pour vous : votre tonus est communicatif ! Surtout si vous êtes du 1er décan, Mars est toujours en harmonie avec vous et vous donne envie de croquer la vie ! 2e décan, Vénus stationne mais dans l'ombre de votre signe ; est-ce l'amour qui vous pose des problèmes ou avez-vous une difficulté du côté de l'argent ? Les deux sont possibles.

Capricorne

Lune et Saturne s'opposent et créent de la tristesse, des regrets, mais vous obligent surtout à vous poser beaucoup de questions sur ce que vous allez devenir. Je pense que si vous avez un choix à faire, vous avez encore du temps devant vous, même si votre situation actuelle est ennuyeuse. En ce moment Saturne avance plus rapidement, donc il peut se passer des choses un peu difficiles, mais en même temps vous serez bientôt sorti d'affaire.

Verseau

L'opposition Lune/Saturne peut avoir un léger impact sur votre forme. Vous ne vous sentirez pas au top aujourd'hui, mais demain vous pèterez le feu ! Vous avez souvent des hauts et des bas en ce moment et c'est lié à la présence de Mars dans votre signe depuis le mois de mai. Je vous rassure, elle est en train de s'en aller et elle a carrément pu épuiser certains d'entre vous qui ont dépensé beaucoup d'énergie dans une sorte de combat, contre eux ou contre un adversaire.

Poissons

Vous êtes toujours un peu sur le toit du monde, toute proportion gardée, les bons aspects s'accumulent pour ceux de février, qui découvrent un nouveau monde. J'exagère peut-être un peu, mais il y a de ça : certains vivent un nouvel amour qui leur redonne goût à la vie (cela dit, ils l'avaient déjà retrouvé depuis quelque temps) alors que d'autres s'éclatent dans leur travail parce qu'ils se sentent appréciés et même parfois honorés du respect qu'on leur montre.