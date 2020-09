L'horoscope du 4 septembre 2020

publié le 04/09/2020 à 06:10

Bélier

La Lune s'installe dans votre signe jusqu'à dimanche, il se peut que vous soyez plus sensible et surtout plus susceptible que d'habitude. Vous ne supporterez pas les critiques, ou ce que vous penserez être une critique et qui ne sera peut-être qu'une simple remarque. Mais vous aurez tendance à prendre les choses comme vous croyez qu'elles sont et non comme elles sont vraiment.

Taureau

Profitez de ce week-end pour lâcher prise, essayez de ne pas tout contrôler, c'est aussi fatigant pour vous que pour les autres. Surtout s'il s'agit de vos enfants. Il est vrai qu'ils peuvent vous faire tourner en bourrique, les plus jeunes comme les ados, et que vous ne vous laissez pas faire. Mais à force vous finissez par ne plus avoir d'énergie. Ressourcez-vous en essayant d'être plus indifférent.

Gémeaux

Des projets excitants pour ce week-end ? En tout cas vous serez monté sur ressorts. Vos relations amicales seront elles aussi en vedette, mais il pourrait y avoir un petit couac, 3ème décan. Je ne pense pas que ce sera votre faute, c'est l'autre qui sera casse-pieds et vous aurez à supporter son mauvais caractère. Mais vous pouvez aussi vous disputer avec votre chéri/e...

Cancer

Vous, en revanche, vous ne serez pas à prendre avec des pincettes, 3ème décan en particulier. Il y a de l'orage dans l'air et il pourrait bien éclater au cours du week-end. Est-ce que cela viendra de vous, de l'autre ? L'important est que cela ne prenne pas trop d'ampleur et ça, c'est votre prérogative. Si vous ne voulez pas que ça aille trop loin, mettez une sourdine.

Lion

Apparemment, vous serez dynamisé par la conjoncture du week-end, surtout 1er décan, puisque non seulement Vénus arrive chez vous dimanche, mais Mercure sera à vos pieds à partir de demain. Et vous allez en profiter, sur le plan relationnel, toute la semaine prochaine. 3ème décan, il se pourrait qu'on se dispute, qu'il y ait des problèmes autour de vous, soyez bienveillant, ne jetez pas d'huile sur le feu.

Vierge

Selon vous, il y aura urgence à régler un problème, à trouver une solution à une question d'argent, mais plus dans le domaine professionnel que personnel. Il se peut que votre budget, celui de votre service par exemple, soit en question et que vous deviez le défendre ; ce que vous ferez en vous montrant convaincant puisque Mercure (échanges) est encore chez vous jusqu'à demain.

Balance

Vous aurez affaire à des clients ou des proches qui vous stresseront parce qu'ils seront impatients et que vous ne serez pas du tout en phase avec leurs ondes énervantes. Grâce à votre nature arrangeante, vous saurez les calmer mais il se peut que cela les énerve encore davantage. Vous serez sensible aux ondes qu'ils envoient et vous ferez ce qu'il faut pour les satisfaire et tant pis s'ils râlent quand même.

Scorpion

Dieu merci, c'est vendredi mais ce n'est pas une raison pour vous relâcher. Vous aurez beaucoup à faire, et si vous vous organisez bien tout sera effectué dans les temps. Vous n'aurez pas moins de " boulot " demain, mais ce sera plus sportif pour certains, vous vous défoulerez dans une activité où vous vous dépenserez. Ou alors en faisant des rangements dans la maison, dans le courrier que vous avez laissé traîner.

Sagittaire

Capricorne

Vous serez actif ce week-end, vous aurez du boulot dans la maison ou pour quelqu'un de la famille. Et on ne peut pas dire que vous vous reposerez, au contraire. Vous aurez l'impression que plus vous dépensez de l'énergie, plus vous êtes énervé. En réalité, c'est peut-être parce que vous n'aurez pas envie de faire ce que vous avez à faire et que vous préféreriez être ailleurs.

Verseau

Vous aussi vous serez rempli d'une énergie positive ce week-end, mais peut-être que votre sport préféré, celui dans lequel vous vous dépenserez le plus sera le shopping. En tout cas, vous serez en mode " dépense " et ça ne sera pas tout à fait pour le plaisir... Les fournitures pour les enfants par exemple, ou encore des choses indispensables pour la maison ou pour le travail...

Poissons

Ne demandez pas aux autres et surtout à votre partenaire ou ami plus qu'il ou elle peut vous donner. Avant de demander, évaluez sa capacité à répondre à vos besoins. Parfois vous demandez trop, parfois vous ne demandez pas assez... Le plus souvent, vous pensez que l'autre va deviner quels sont vos besoins et va y répondre sans que vous ayez à demander. Mais il faut savoir être clair...