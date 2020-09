L'horoscope du 1er septembre 2020

publié le 01/09/2020 à 05:30

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Vous risquez d'aller au boulot en traînant des pieds ce matin, il faut dire que vous n'êtes pas aidé en ce moment, 3e décan surtout, vous êtes morose. C'est en partie la faute d'une dissonance entre Vénus et Saturne qui se terminera dimanche et qui crée un sentiment d'abandon, qui peut autant être réel qu'imaginaire. Mais chez vous, rien ne dure jamais bien longtemps...

Taureau

Vous aurez beaucoup d'atouts en mains aujourd'hui, mais c'est vous qui vous êtes distribué le jeu et il faut vous en féliciter. Vous-même, bien sûr ! N'attendez rien des autres, sauf si vous êtes né en avril : il se peut qu'on vous fasse des compliments sur votre savoir-faire en employant des formules que vous trouverez bizarres, mais qui diront bien ce qu'elles veulent dire.

Gémeaux

Soyez critique avec vous-même, freinez-vous un peu, sinon vous réagirez de manière émotionnelle et vous savez bien qu'au boulot, ce n'est pas une option. Il faudrait être plus rationnel, plus raisonnable face à ceux qui détiennent l'autorité. Mais c'est peut-être ce dont vous manquerez aujourd'hui, de savoir vous contrôler, surtout 1e décan.

Cancer

Vénus terminera sa course dans votre signe ce dimanche, mais d'ici là elle est en dissonance avec Saturne et votre 3e décan pourrait être en souffrance. Les uns sur le plan sentimental parce qu'ils se sentent seuls ou mal aimés, les autres sur le plan financier parce qu'ils sont en manque et que cela ne peut pas s'arranger dans l'immédiat.

Lion

Votre intuition fonctionnera à merveille mais allez savoir pourquoi, vous l'étoufferez et lui ôterez toute sa force en cherchant à l'analyser. Au lieu de l'accepter telle quelle... Elle est pourtant très utile dans la mesure où vos sens captent des choses que votre cerveau ne voit peut-être pas, ou pas aussi vite que vos autres capteurs. Soyez moins rationnel et vous entendrez vos petites voix intérieures.

Vierge

Une réunion devrait être au programme, probablement pour définir les objectifs que vous et vos collègues aurez à atteindre dans les prochains mois. Rien de plus banal en ce 1er septembre, jour de rentrée pour beaucoup d'entre vous. Si vous ne travaillez pas, c'est avec un ou des proches que vous vous retrouverez, peut-être pour partager un repas ou fêter votre anniversaire.

Balance

Le travail est aussi à l'honneur pour votre signe, la Lune en Poissons éclaire ce secteur et indique qu'il faudra vous adapter à de nouveaux process. Surtout si vous êtes du 1er décan et début du 2e (né début octobre donc). Cela dit, il est aussi possible que vous ayez un rendez-vous médical, pour vous ou pour l'un de vos proches (enfant, parent...).

Scorpion

Prévoyez une bonne journée, que vous repreniez le travail ou non, vous verrez la face positive des situations ou des personnes, et la vie vous le rendra. Plus nous sommes positifs et envoyons des ondes positives, plus elles nous reviennent de la même manière. Vous me direz que pour vous ça ne marche pas, mais avez-vous réellement essayé et pas juste pendant une heure ?

Sagittaire

Méfiez-vous de vos émotions aujourd'hui, elles prendront trop facilement le pas sur la raison et vous savez très bien que cela vous embrouille l'esprit. Vous vous enthousiasmez souvent, précisément sous le coup d'une émotion et je suis sûre que vous vous êtes aperçu que ces enthousiasmes n'étaient pas toujours basés sur une réalité et qu'ils retombaient très vite.

Capricorne

Vous aurez l'esprit ouvert, plus curieux que d'habitude, et vos relations avec votre entourage seront plutôt agréables, sauf né après le 15 janvier. Il y a cette semaine une opposition entre Vénus (en Cancer) et Saturne qui occupe votre 3e décan. C'est une configuration frustrante, qui peut créer de la tristesse ou un détachement excessif vis-à-vis de l'autre.

Verseau

Votre potentiel est important et vous trouvez qu'il n'est pas assez exploité. Mais c'est à vous de faire en sorte qu'on découvre ce dont vous êtes capable. Vous attendez peut-être que ce soient les autres qui s'aperçoivent de vos talents, mais ce faisant vous perdez votre temps. Essayez, si vous le pouvez, de vous mettre davantage en avant, de vanter davantage vos capacités !

Poissons

La Lune effectue sa traversée mensuelle de votre signe, utilisez votre imagination pour trouver des idées, des solutions pour vous ou pour les autres. Mais ne l'utilisez pas pour vous faire des idées sur quelqu'un ou des films romanesques ; sauf si vous savez garder les pieds sur terre... Dans ce cas, rêver ne fait pas de mal, au contraire.