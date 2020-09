L'horoscope du 2 septembre 2020

publié le 02/09/2020 à 05:30

Bélier

Né après le 14 avril, il est possible que quelqu'un vous manque et que vous viviez des moments un peu difficiles. Il y a eu une crise qui a pu vous inciter à prendre une décision trop rapide et il n'est pas exclu qu'aujourd'hui vous la regrettiez. Et si ce n'est pas encore fait, prenez garde à vos impulsions jusqu'à la fin de cette semaine ; vous serez beaucoup trop réactif.



Taureau

La pleine Lune indique que vous êtes en pleine réflexion, peut-être parce que vous avez un projet si vous êtes de début mai, et qu'il peut bouleverser votre vie. Vous n'aimez pas quand ça bouge trop, mais comme je vous l'ai déjà dit, Uranus étant conjointe à votre Soleil vous ne pouvez pas faire autrement que d'accepter les changements qui vous sont proposés ou... imposés.

Gémeaux

La conjoncture met l'accent sur vos objectifs ; soit vous en avez plusieurs et vous vous dispersez, soit vous ne voyez pas très clair dans ce que vous voulez faire. Cela concerne surtout ceux qui sont sensibles à la pleine Lune (nés début juin) et qui sont dans une période où ils doivent revoir leurs ambitions à la baisse ; ou en tout cas se créer des objectifs à leur mesure.

Cancer

Né début juillet, la conjoncture est très bonne, la pleine Lune vous donne le choix, vous ouvre des portes et vous dit de prendre votre envol, d'agir en personne libre et qui n'a de comptes à rendre à personne. Mais vous êtes peut-être en train de monter votre propre boîte, ou en tout cas vous y pensez en vous demandant comment vous pourriez faire.

Lion

Cette pleine Lune s'adresse à ceux de début août et leur dit qu'il faut peut-être qu'ils changent quelque chose dans leur rapport à l'argent s'ils veulent progresser dans ce domaine. Peut-être que vous y accordez trop d'importance ou qu'au contraire vous avez du mépris pour lui ! D'une manière ou d'une autre, même si ce changement est difficile, il est nécessaire.

Vierge

La dissonance Vénus/Saturne est exacte aujourd'hui, il se peut que vous soyez sans nouvelle d'un ou une amie et que vous vous inquiétiez beaucoup. Cela dit, c'est dans votre nature de vous inquiéter, cela prouve que vous avez des sentiments pour cette personne, mais vos inquiétudes sont excessives. La pleine Lune d'aujourd'hui pourrait vous aider à moins vous inquiéter.

Balance

Vous serez très sensible à la dissonance entre Vénus et Saturne, 3ème décan, la crainte de perdre l'affection d'un proche étant un peu envahissante. Surtout né autour du 18 octobre. Cela dit, pour certains, c'est un problème d'argent qui vous tracassera beaucoup : avec Saturne on a trop de pensées et elles ne sont pas du genre optimiste.

Scorpion

La pleine Lune est positive, surtout si vous êtes de ceux qui font une mise à jour de leur vie amoureuse ou qui se séparent d'un associé. On vous donnera un bon conseil, ou vous-même aurez une sorte de révélation sur ce que vous pourriez faire pour améliorer votre relation. A moins que vous ne preniez une décision que vous mettrez à exécution plus tard (2ème décan).

Sagittaire

3ème décan, c'est la dissonance entre Vénus et Saturne qui risque de vous ennuyer, plus que la pleine Lune, car elle met en lumière un problème financier qui est là depuis longtemps mais que vous ne parvenez pas à régler ; peut-être parce que vous avez trop attendu, ou que la somme est telle que vous n'avez pas les moyens de payer... Est-ce l'administration qui vous est tombée dessus ?

Capricorne

Une excellente pleine Lune pour ceux nés début janvier ! Elle met l'accent sur les progrès que vous avez accomplis pour vous libérer de certaines contraintes. Comme celles qui font que vous avez toujours l'impression qu'on vous juge, qu'on vous regarde sévèrement... Ou alors celle qui consiste à vous obliger à avoir toujours une bonne image aux yeux des autres.

Verseau

Né fin janvier, début février, la pleine Lune est en relation avec vous et vous invite à réfléchir et surtout à agir en fonction de vos intérêts. Elle vous demande également de penser sur le long terme et non pas en fonction de la situation actuelle qui a pu être difficile pour certains et vous empêcher de voir clair sur votre avenir. D'une certaine manière, il faut vous réinventer.



Poissons

Vous ne serez pas mécontent de la configuration, surtout né début mars. Il y a du nouveau dans votre vie depuis quelque temps et cela vous fait évoluer, vous développer, découvrir des choses sur vous-même et sur votre manière de penser ou de vous exprimer. C'est un peu un cadeau du ciel, il est toujours très positif de développer ce qu'on a en nous, cela nous ouvre des portes.