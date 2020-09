L'horoscope du 3 septembre 2020

publié le 03/09/2020 à 05:30

Bélier

Prenez du recul aujourd'hui, essayez de ne pas vous fixer sur des détails dont vous allez faire une montagne infranchissable. En prenant du recul, vous verrez moins les détails ! De plus, vous risquez de ne pas percevoir les choses avec justesse, vos émotions l'emportant sur la raison. Notamment si vous êtes né entre le 5 et le 11 avril. Par ailleurs, remettez certaines croyances en question, si possible.



Taureau

Pour vous c'est une bonne journée, même si Vénus cause encore de la tristesse. Vous serez en compagnie d'une personne qui sera d'une aide précieuse, en particulier si vous êtes né entre le 6 et le 12 mai. Il ou elle sera à votre écoute et vous pourrez vous épancher en toute confiance. Surtout ne doutez pas de cette personne, il/elle ne veut que votre bien.

Gémeaux

Né entre le 6 et le 12 juin, ne vous croyez pas en position de force face à votre boss ou à un parent. Pas de surenchère, soyez plus malin que ça et ne répondez pas ! Ne donnez pas d'eau à son moulin en voulant démontrer à l'autre qu'il ou elle a tort et que vous savez mieux que lui/elle. Plus vous semblerez indifférent et moins l'autre vous cherchera des poux dans la tête.

Cancer

3ème décan né après le 17 juillet, ce n'est pas encore tout à fait ça, en revanche si vous êtes du 2ème décan, une situation qui évolue bien vous donnera des ailes. Néanmoins, méfiez-vous quand même de votre imagination qui peut vous faire voir votre situation de manière un peu trop optimiste. Conservez cet optimisme, mais relativisez-le en gardant les pieds sur terre.

Lion

Vénus entrera dans votre signe ce dimanche, préparez-vous si vous êtes né en juillet, ça va être très chaud sur le plan sentimental, vous n'en reviendrez pas. D'autant plus que Vénus sera en harmonie avec Mercure et que certains pourraient faire une rencontre qui les enchantera. Né au tout début du signe, du 22 au 26 juillet, vous avez quelques beaux jours devant vous.

Vierge

À l'heure où le Soleil se lève, Lune et Neptune sont conjointes, faites attention aux erreurs de lecture, d'écriture, aux lapsus et à toute forme de distraction. Il se peut aussi que vous soyez déçu par l'un de vos proches, rien de grave, un détail le plus souvent, mais pour certains d'entre vous ces déceptions sont répétitives et nuisent à l'harmonie dans votre couple ou dans une amitié.

Balance

Vous aussi vous devez vous méfier de possibles erreurs dans votre travail, mais elles ne viendront peut-être pas de vous, plutôt de l'un de vos collègues. Ça ne sera sûrement pas quelque chose d'important, mais cela aura le don de vous énerver plus que ça ne devrait. Heureusement, cela ne durera pas et ce n'est pas tout le signe qui est concerné, mais ceux nés entre le 11 et le 17 octobre.

Scorpion

On ne pourra pas vous cacher quoi que ce soit, ni vous mentir, vous aurez un flair d'enfer, vous saurez à l'avance ce que vos interlocuteurs vous diront. Si vous êtes d'accord avec eux, pas de problème, mais si vous pensez qu'ils veulent vous entourlouper, écoutez ce que vous dit votre intuition et surtout ne donnez pas votre accord, en particulier né autour du 11 novembre.

Sagittaire

Vous aurez envie de fuir une personne qui vous colle un peu trop, et plus il/elle vous collera, plus vous aurez envie de fuir. Dites-lui la vérité sur ce que vous ressentez, parce que l'autre peut justement s'accrocher parce que vous fuyez... Mieux vaut l'affronter, et affronter toute situation qui n'est pas claire, surtout si vous êtes né entre le 8 et le 13 décembre.

Capricorne

1er et 2ème décan, vous aurez la baraka aujourd'hui, tout simplement parce que vous écouterez ce que vous disent vos petites voix intérieures et vous ne ferez pas d'erreur de jugement. Si jamais vous ne les écoutez pas, vous risquez de ne pas remarquer que vous avez peut-être affaire à quelqu'un de manipulateur, qui déploie ses charmes pour vous convaincre mais qui vend du vent.

Verseau

Essayez de ne pas voir trop grand sur le plan financier ; si vous devez négocier quelque chose, les planètes en Vierge vous disent de rester mesuré. Peut-être qu'après vous penserez que vous auriez pu avoir plus, mais c'est probablement une illusion et il vous est conseillé de ne rien regretter, de ne pas revenir sur la question. Le principal est d'avancer.



Poissons

Lune et Neptune sont réunies chez vous depuis quelques heures, il se peut que vous perdiez votre lucidité face à quelqu'un qui vous impressionne. Aussi, ne donnez pas votre parole, ne signez rien, ne prenez aucune décision au cours de la matinée, le temps que ce moment de trouble disparaisse et que vous y voyez de nouveau plus clair.