L'horoscope du 31 août 2020

publié le 31/08/2020 à 05:30

Bélier

Vous cacherez votre sensibilité cette semaine, vous semblerez être sans affects, mais ce sera probablement une stratégie pour éloigner les gêneurs, 2e décan. En outre, 3e décan, il faudra supporter la dissonance entre Vénus et Saturne qui va dans le même sens : vous ne pouvez pas montrer vos sentiments et d'ailleurs certains d'entre vous n'en ont pas, ou ne veulent rien ressentir parce qu'ils ne veulent pas souffrir. C'est compréhensible, mais on ne peut pas éviter toutes les souffrances.

Taureau

La pleine Lune de mercredi ne peut que vous faire du bien si vous êtes né début mai. Vous êtes en pleine révolte et il se trouve que le climat sera plutôt apaisant. C'est-à-dire que vous serez bien entouré et qu'on vous donnera des conseils que vous écouterez parce qu'ils seront pragmatiques, pleins de bon sens. Mais sans votre thème il est très difficile de savoir le rôle que joue Uranus et vous pouvez aussi être en pleine progression, avoir un projet qui vous excite beaucoup...

Gémeaux

Il est encore question d'argent avec la pleine Lune, d'argent que vous devez peut-être dépenser pour votre maison, mais on dirait que vos moyens sont limités. C'est ce que dit la pleine Lune mais la dissonance qui va avoir lieu entre Vénus et Saturne les premiers jours de cette semaine va également dans ce sens, à la fois pour le 2e et le 3e décan. Il va falloir vous creuser la tête pour trouver une solution, et comme vous avez plus d'un tour dans votre sac, vous trouverez.

Cancer

L'important cette semaine ce n'est pas la pleine Lune, bonne pour ceux de début juillet, mais la dissonance attristante, frustrante de Vénus et Saturne, 3e décan. C'est vous qui êtes le plus concerné et l'aspect est exact en première partie de semaine. Il y a un sentiment de manque, que cela porte sur vos amours (avec une peur de l'abandon accentuée) ou sur votre argent (avec le sentiment de manquer). Cela dit, l'aspect se termine dimanche, vous trouverez donc une solution d'ici là.

Lion

Pour vous aussi, avec la pleine Lune, l'argent sera concerné. Faut-il acheter, faut-il vendre, c'est selon la situation de chacun bien sûr, mais ça va vous prendre la tête. Il faudra fixer un prix réaliste si vous vendez, et faire des propositions tout aussi réalistes si vous achetez. N'oubliez pas que tout vendeur surestime son bien... Mais, intérieurement, on dirait que vous ne serez pas satisfait de ce que vous obtiendrez, que vous aurez envie de refuser tout en vous demandant si vous avez raison.

Vierge

C'est une semaine de pleine Lune, elle vous éclairera mercredi et opposera votre signe à celui des Poissons. Vous allez certainement faire un choix très positif. La PL est en harmonie avec Uranus, elle-même en bon aspect avec vous et tout ce que vous projetez, vos attentes, vos espérances, tout cela sera l'objet de réflexions positives. Vous pourrez avancer d'un pas et même, dans certains cas, recevoir une aide ou des encouragements venant d'une personne importante.

Balance

La pleine Lune ne vous parle que de travail, des conditions dans lesquelles vous bossez et qui sont, pour beaucoup, des conditions que vous n'appréciez pas. Peut-être que vous allez être en télétravail et que cela ne vous convient pas parce que vous ne voyez personne, vous vous sentez isolé du reste du monde alors que vous détestez la solitude ? Elle peut cependant être présente de vous mettre d'humeur très morose en début de semaine, 3e décan en particulier.

Scorpion

Une sympathique configuration qui vous fait réfléchir sur vous-même, sur le fait que vous ne vous aimez pas toujours et que c'est un handicap dans la vie. Si vous ne vous appréciez pas, comment voulez-vous que les autres vous apprécient ? Et justement, si vous êtes né début novembre, vous avez un défi à relever dans votre vie amoureuse depuis quelque temps, et il semble qu'il soit lié précisément à votre manière de vous aimer et d'aimer l'autre. Soyez plus démonstratif peut-être ?

Sagittaire

Une semaine de reprise qui semble mitigée, vous allez devoir rentrer dans un moule, celui du travail, et vous aurez un peu de mal à vous y adapter. Surtout si vous êtes de ceux qui ont pu partir en vacances et qui se sont senti libres comme des oiseaux... Le retour à la réalité et au banal est toujours un moment un peu difficile pour le Sagittaire. Mais cela vous passera très rapidement, deux planètes se mettant de votre côté en fin de semaine. Nous en reparlerons.

Capricorne

La pleine Lune sera très positive pour vous, surtout né début janvier. Tout va dans le sens d'une progression, de découvertes passionnantes sur vous-même. C'est une transformation importante qui s'opère depuis quelque temps, vous avez pris conscience que vous deviez changer et c'est généralement un gros " morceau " pour le Capricorne qui n'est pas adepte du changement. 3e décan, la dissonance Vénus/Saturne est frustrante et active votre peur de l'abandon.

Verseau

C'est le moment où jamais, cette semaine, de prendre une décision concernant votre argent, comment vous pourriez être plus productif et gagner davantage. Je suppose que vous n'êtes pas le seul à vous poser des questions sur vos finances, tous ceux qui ont été impactés par la crise et qui le sont encore se posent certainement des questions et tentent de trouver des solutions pragmatiques au problème. Vous pourriez avoir un début d'idée (né fin janvier).

Poissons

Vous êtes un des acteurs de la pleine Lune de mercredi, elle est excellente pour ceux nés début mars et qui pourraient ajouter une corde à leur arc côté boulot. Un job supplémentaire, par exemple, qui mettrait du beurre dans les épinards. Mais vous pouvez également vous être découvert un nouveau centre d'intérêt qui peu à peu change votre vie parce que cela vous permet d'apprendre des choses, de vous cultiver peut-être. Certains pourraient aussi apprendre une nouvelle langue.