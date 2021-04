L'horoscope du 31 mars 2021

publié le 31/03/2021 à 05:30

Bélier

Dans votre 2ème décan, Vénus s'aligne parfaitement avec Saturne. Que vous soyez seul ou à deux, il apparaît que vous vous contentez de ce que vous avez, ce qui n'est pas souvent le cas. Or, Saturne vous voit raisonnable, sérieux, en amour comme ailleurs. Mais là, ce sont vos sentiments qui sont concernés et on peut dire que certains forment un couple durable, solide, alors que d'autres ne sont pas forcément mécontents de leur célibat. On peut en tout cas parler de stabilité pour vous.

Taureau

Vous, vous aspirez à trouver un amour solide et durable, comme tout Taureau qui se respecte. Sauf que, 2ème décan, le destin n'est pas d'accord avec vous en ce moment. Vous semblez cumuler les difficultés car vous avez besoin de vous sentir libre de toute contrainte et vous en êtes loin. Le plus sage serait d'attendre que la conjoncture change, mais ce n'est pas pour tout de suite, il va y avoir des hauts et des bas pendant quelque temps, mais vous tiendrez le coup.

Gémeaux

2ème décan, la conjoncture vous soutient, Vénus et Saturne sont en phase avec vous et vous promettent l'amitié et l'aide active d'une personne qui vous apprécie. Mais vous aussi vous y mettez du vôtre, vous avez envie d'apprendre s'il s'agit d'une formation, d'un stage ou si vous avez repris des études. En tout cas, même si vos amours ne sont pas à la hauteur de vos attentes, vous savez intuitivement que ce n'est pas le moment de vous en préoccuper. Votre boulot avant tout...

Cancer

2ème et 3ème décan, reposez-vous sur votre intuition aujourd'hui, vous capterez facilement les intentions des autres et ce qu'ils ressentent pour vous. Cela facilitera forcément vos échanges, surtout 3ème décan car Mercure est en conjonction avec Neptune, et les deux sont en bon aspect avec vous. Vous aurez la sensation d'y voir très clair et de comprendre instantanément vos interlocuteurs. Par ailleurs, né début juillet, un engagement pourrait être validé, ou un contrat signé.

Lion

Certains d'entre vous, du 2ème décan, ont du mal à se sentir exister pleinement, et ils se posent des questions sur leur avenir. Ne devriez-vous pas tout changer, passer à autre chose ? C'est en tout cas parmi les interrogations qui sont les vôtres et qui sont un peu douloureuses malgré tout... En revanche, ça s'annonce plutôt bien pour ceux de juillet car Saturne est partie (pour l'instant) et Uranus est sur le départ (en avril), dont vous allez peu à peu remonter la pente, ça prendra du temps mais vous y arriverez.

Vierge

Le fruit de votre travail, à savoir l'argent que vous gagnez, semble être très insuffisant en ce moment et vous vous inquiétez, vous vous tourmentez même en vous demandant ce que vous pouvez faire pour améliorer les choses. Attendez déjà que Vénus ait quitté le Bélier (14 avril), elle sera bien plus généreuse en Taureau et vous pourrez envisager votre situation avec plus de recul. Toutefois, 2ème décan, Saturne est dans votre secteur du travail et vous n'en serez pas content quoi qu'il se passe.

Balance

Né entre le 1er et le 8 octobre, Vénus est face à vous et soutenue par Saturne. Votre chéri/e ou vos enfants vous aiment et vous le montrent par moments, ce sera le cas aujourd'hui. Mais il y a des périodes où c'est le contraire, où ils vous font tourner en bourrique et vous vous posez alors de sérieuses questions sur la réalité de cet amour. Peut-être faudrait-il que vous acceptiez l'idée que l'amour connaît des hauts et des bas, que vous ne pouvez pas vivre dans une perpétuelle harmonie.

Scorpion

Encore chez vous aujourd'hui, la Lune va former une dissonance avec Jupiter qui peut être révélatrice d'une injustice dont vous êtes victime. Toutefois, cela ne date probablement pas d'aujourd'hui, mais vous y penserez davantage peut-être parce que vous vous demanderez comment vous défendre, quelles sont vos forces et vos faiblesses dans cette affaire. Né autour du 18 novembre, si vous avez une botte secrète, vous devez l'utiliser pour réparer cette injustice.

Sagittaire

L'alignement entre Vénus et Saturne est favorable à votre ego, votre amour-propre est flatté par des compliments, vous avez réussi quelque chose et vous en êtes fier, surtout né les premiers jours de décembre. Il y a peut-être aussi une situation solide et stable dans le domaine amoureux, vous vous apercevez que les sentiments entre vous et votre partenaire sont sérieux et basés sur une profonde entente, un partage harmonieux de vos centres d'intérêt. Vous aimez les mêmes choses...

Capricorne

Quelqu'un que vous avez connu et aimé dans le passé, ou alors une personne âgée de votre entourage sera l'objet de toute votre tendresse. Celui ou celle du passé n'est peut-être plus là mais il/elle sera très présent dans votre tête et dans votre coeur pendant quelques jours. En ce qui concerne la personne âgée, il s'agit peut-être d'un membre de la famille ou de quelqu'un dont vous vous occupez parce que le Capricorne s'occupe souvent de ses aînés. Votre tendresse lui fera du bien.

Verseau

Dans votre 2ème décan, Saturne n'est peut-être pas très agréable à vivre, il y a de la frustration en vous ou de l'inquiétude, mais son harmonie avec Vénus va vous donner l'impression que ça va mieux, que les choses sont moins lourdes à porter. C'est provisoire, étant donné que Vénus est rapide et que l'aspect est exact aujourd'hui, mais c'est agréable à vivre sur le moment, surtout né les premiers jours de janvier. Mais comme l'aspect est exact, c'est peut-être déjà passé.

Poissons

Le 3ème décan, né après le 12 mars surtout, est celui qui est le mieux servi en ce moment. La Lune et Mercure sont en phase avec Pluton, et vous prenez conscience d'une force qui est en vous et que vous ne soupçonniez peut-être pas. La question étant : allez-vous l'utiliser à votre avantage ou pour vous occuper encore plus des autres ? En tout cas, certains ne voudront pas l'utiliser de peur qu'on ne les aime plus : c'est une force d'affirmation, de pouvoir, et elle peut effectivement vous faire peur.