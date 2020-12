Horoscope : comment connaître votre signe astrologique ?

publié le 24/12/2020 à 18:24

Tandis que l'année 2020 ne va pas tarder à laisser sa place à 2021, qui, on l'espère, sera plus réjouissante, c'est le moment de faire le bilan. Votre horoscope avait-il raison sur cette année si particulière qui vient de s'écouler ? Que vous réserve l'année 2021 ?

Avant toute chose, vous devez impérativement savoir quel est votre signe astrologique. Poissons, Vierge, Capricorne... Les douze signes du zodiaque portent le même nom que les constellations devant lesquelles le soleil passe tout au long de l'année.

Le signe astrologique d'une personne est calculé en fonction de son jour et mois de naissance. Les douze signes du zodiaque sont répartis en quatre éléments : l'eau, le feu, la terre et l'air. Un nouveau signe astrologique démarre aux alentours du 23 du mois, parfois un peu avant. Ainsi, il y a ce qu'on appelle les cuspides. Sont concernées les personnes qui sont nées entre deux signes, c'est-à-dire celles nées environ trois jours avant et trois jours après la transition d'un signe à l'autre. Ces personnes peuvent avoir le sentiment que leur signe solaire (le signe astrologique), ne leur correspond pas totalement et se retrouvent parfois plus dans le signe juste avant, ou juste après le leur.

Les signes d'eau

Les signes du Cancer, du Scorpion et du Poisson sont les signes d'eau. Un natif du Cancer est né entre le 21 juin et le 22 juillet. Sont Scorpions les personnes nées entre le 23 octobre et le 21 novembre. Enfin, les Poissons sont nés entre le 20 mars et le 20 avril.

Les signes de feu

L'élément du feu est représenté par le Bélier, le Lion et le Sagittaire. Les Béliers fêtent leur anniversaire entre le 21 mars et le 20 avril. Le signe du Lion correspond aux personnes nées entre le 23 juillet et le 23 août. Enfin, sont Sagittaires ceux qui sont nés entre le 22 novembre et le 21 décembre.

Les signes de terre

Les Taureaux, les Vierges et les Capricornes sont les signes de terre. Un Taureau est né entre le 20 avril et le 20 mai. Les personnes nées entre le 24 août et le 22 septembre sont pour leur part du signe de la Vierge. Enfin, les Capricornes sont nés entre le 22 décembre et le 19 janvier.

Les signes d'air

Enfin, l'élément de l'air est représenté par les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Les Gémeaux fêtent leur anniversaire entre le 21 mai et le 20 juin. Sont Balances les personnes nées entre le 23 septembre et le 22 octobre. Pour terminer, le signe du Verseau correspond aux dates comprises entre le 20 janvier et le 19 février.