publié le 14/10/2020 à 06:10

Pas de réseau sur votre téléphone ? "Mercure rétrograde". Grève des transports ? "Mercure rétrograde". Rien ne se passe bien dans votre vie ? "Normal, Mercure rétrograde..." Voilà une petite phrase qui devient de plus en plus populaire sur les réseaux sociaux et chez les amateurs d'astrologie. Mercure rétrograde est une illusion d'optique qui annonce une période difficile pour la quasi-totalité du zodiaque si l'on suit les préceptes des astrologues. Un phénomène ancien devenu culte grâce à Internet qui a fait de ce phénomène le bouc-émissaire de tous les problèmes de votre quotidien (avec souvent une bonne dose de second degré).

Lorsque, depuis la Terre, on observe la petite planète la plus proche du soleil, il se peut que Mercure donne l'impression de reculer. C'est cette marche arrière planétaire qui est baptisée "Mercure rétrograde". Cette configuration astrale peut se reproduire plusieurs fois dans l'année. En 2020, Mercure a fait des siennes entre le 17 février et le 10 mars, entre le 18 juin et le 12 juillet, et là, entre le 14 octobre et le 2 novembre.

Qu'est-ce qui attend le monde pendant ces périodes ? Il faut d'abord savoir que Mercure rétrograde dans certains signes, faisant - toujours selon les astrologues - varier les effets de cette période infernale. Pour notre période actuelle Mercure rétrograde en Scorpion et en Balance. Mercure est le symbole de la communication, des voyages, des contrats, des voitures, des trains, des avions... Lorsqu'elle rétrograde vous pouvez vous attendre à toutes sortes de brouilles et d'empêchements dans ces domaines.

Les astrologues conseillent à chacun d'être extrêmement prudent et de toujours penser à un plan B. Si vous devez prendre un train, partez plus tôt à la gare et vérifiez vos horaires sérieusement. Si vous pouvez déclarer la signature d'un contrat, faites-le. Si vous ratez votre avion, vous pourrez toujours dire que c'est la faute du Mercure rétrograde.

L'automne de tous les dangers

Cet automne, Mars est aussi en rétrograde jusqu'au 13 novembre et ces deux reculades n'annoncent rien de bon. Si votre ex refait surface, si votre téléphone portable se casse, si vous vous brouillez avec vos profs ou vos chefs... Fuyez ! Vous aurez envie de vouloir régler ces petits problèmes, mais vous risquez surtout d'empirer les choses. Laissez ces soucis de côté, attendez, et revenez à la charge lors le ciel sera moins menaçant : le 3 novembre.

Avant le 27 octobre, Mercure rétrograde en Scorpion et continue sa course en Balance. Vos chefs ne seront plus un problème et les choses devraient s'apaiser mais c'est votre vie amoureuse qui pourrait devenir rock'n'roll dans cette deuxième partie de cette marche arrière planétaire. Même conseil : arrêtez tout, prenez du recul, réfléchissez et abandonnez les décisions hâtives.

Quel impact pour votre signe ?

Bélier : vous êtes efficace, rapide et vous détestez qu'on vous empêche de faire des choses. Mercure qui rétrograde et vos pires cauchemars deviennent réalité... La colère peut l'emporter mais essayez d'utiliser cette période pour vous essayer à la patience et au détachement.



Taureau : Vous avancez toujours calmement et avec résolution. Mais avec Mercure qui rétrograde votre lente ascension peut prendre de méchants détours et votre calme légendaire ne répondra plus. Vous allez devenir impulsif et la frustration dominera. N'oubliez pas votre nature profonde.

Gémeaux : Mercure est votre planète-maîtresse. La totalité de votre existence sera donc sens dessus dessous. Mais vous avez l'habitude et même si les choses se passent mal vous trouvez toujours un moyen de vous renouveler et de changer les choses pour de bon. Profitez-en pour faire un ménage d'automne.

Cancer : Vous serez de très (très) mauvaise humeur. Les problèmes de communication et les contradictions ont le chic pour vous énerver ou vous blesser. Votre premier reflexe sera de vous isoler mais il faut lutter contre ce réflexe protecteur pour prendre soin de vous et des autres. Vous récolterez cette bonté plus tard.

Lion : Vous aimez la lumière, mais si votre petit spectacle se passe mal, c'est la honte assurée. N'écoutez pas votre ego blessé même si vous vous ridiculisez pendant une réunion importante ou que votre téléphone tombe à l'eau pendant l'appel de votre vie. Respirez et relativisez.

Vierge : Vous aimez organiser les choses. Vous prévoyez tout. Mais que se passe-t-il si votre précieux agenda (mental ou physique) disparaît ou est profondément bousculé pendant 3 semaines ? C'est le problème du Mercure rétrograde. Oubliez votre routine et accrochez-vous à votre bon sens.

Balance : Vous aimez communiquer avec vos proches mais il y aura de la friture sur la ligne. Relisez bien les petites lignes en bas des contrats et ne sous-estimez pas les sous-entendus dans certaines conversations. Ouvrez l'œil et le bon pour éviter les pièges.

Scorpion : Vous, les changements de dernières minutes et les surprises, ce n'est pas vraiment votre tasse de thé. Et une théière entière vous attend. Plongez-vous dans votre légendaire sagesse pour attendre que la tempête passe. Vous êtes plus résistant que d'autres signes.

Sagittaire : Vous aimez voyager, partir, fuir, explorer... Et on peut dire que 2020 a été une annus horribilis pour vous avec des interdictions nouvelles toutes les semaines. Si vous avez un train, un avion ou même un bus à prendre, attendez-vous au pire. Préparez un plan B, C voire D pour pallier les nombreux bâtons qui viendront se ficher dans vos roues.

Capricorne : Pire qu'un accident pour vous : attendre le réparateur. Rien ne fonctionnera correctement et Mercure vous empêchera même de réparer les choses par vous-même. Vous devrez attendre, attendre et attendre encore. L'occasion ou jamais de vous essayez à la méditation.

Verseau : Ordinateur en panne ? Pas de WiFi ? Impossible de vous connecter ? Mercrure risque de vous empêcher d'être connecté aux autres et aux informations et ça vous rend malade. Heureusement, vous êtes le signe de l'innovation et du renouvellement et vous adapter face à l'adversité est votre seconde nature.

Poisson : Votre troisième œil vous chatouille déjà... Vous savez que quelque chose de pas net approche. Le problème c'est que même votre intuition, pourrait vous jouer des tours. Abandonnez les rêves et les idées pour vous ancrer dans la réalité. Créativité rime avec ce mot après tout.

Les élections américaines touchées

Ce que les anglo-saxons appellent "Mercury retrograde" aura une saveur toute particulière pour les Américains et le monde puisque cette période de troubles se terminera exactement le jour de l'élection américaine qui voit s'opposer Joe Biden à Donald Trump. Les astrologues américains "savoir déjà que la période sera troublée. "Le vote par correspondance prendra du temps à être compté, beaucoup d'électeurs ne feront pas le déplacement jusqu'aux urnes à cause de la pandémie, les républicains et les Démocrates exigeront un recompte, peu importe le gagnant annoncé, explique la voyante américaine Leslie Hale.



La dernière fois que Mercure rétrogradait pendant une élection américaine, c'était lors du vote en 2000, quand Al Gore a remporté le vote populaire mais que George W. Bush a finalement été élu. Une cacophonie historique.



Pour le duel Biden-Trump, la planète Mercure sera cependant en Balance, signe de la Justice, ce qui donne aux astrologues l'espoir d'un futur juste et équilibré. La lune sera aussi en Gémeaux ce qui pourrait compliquer les choses et ajouter de la confusion. Vous l'aurez compris, les voyants sont dans le brouillard et il faudra attendre l'officialisation des résultats pour connaître le nom du prochain président des États-Unis...



En 2021, Mercure refera des siennes à trois reprises du 30 janvier at 20 février, du 17 juin au 12 juillet et du 27 septembre au 18 octobre. Vous pouvez déjà le noter sur vos agendas.