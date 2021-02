Nouvel An chinois 2021 : les conséquences de l'année du Buffle sur votre signe

publié le 12/02/2021 à 08:00

2021 sera une année placée sous le signe du Bœuf (ou du Buffle), du Bœuf de Métal pour être parfaitement exact. Cette nouvelle période influencée par l'imposant animal cornu commence ce vendredi 12 février 2021 et se terminera le 1er février 2022 pour céder sa place au signe du Tigre d'Eau. Comme tous les deux ans, nous changeront donc d'élément.

Le Bœuf est le deuxième animal du zodiaque chinois, il symbolise la force tranquille. Si vous êtes nés durant les années lunaires (qui correspondent presque à notre calendrier sauf si vous êtes natifs de janvier ou février) de 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997 ou 2009 alors il s'agit de votre année (calculez le votre ici).



Les natifs du signe du Bœuf sont de véritables forces de la nature. Très organisé, tenaces, mais rancunier, ce sont des meneurs-nés qui peuvent néanmoins parfois se faire doubler par plus futés qu'eux. Ses chiffres fétiches sont le : 1, 3, 5, 12, 15, 33, 35, 51 et 53. Pensez-y peut-être pour vos futures grilles de Loto ou d'Euromillions. Certaines professions sont associées aux natifs de ce signe : compositeur, docteur, cuisinier ou chef, agriculteur, policier, soldat, enseignant, juge, banquier, jardinier. Des métiers qui réclament un grand sens de l'autorité et une belle capacité de décision. Les métiers liées à la Terre et à l'Eau, éléments forts pour le Bœuf, sont aussi bien représentés.



L'influence du Buffle sur le zodiaque

Associé à l'élément Métal, froid et inflexible, cette année du Buffle de Métal pourrait bien signifier que des règles et certains carcans solides pourraient demeurer cette année. Il faudra se montrer résistants et solides pour ne pas fléchir face aux circonstances.

D'après des maîtres feng shui interrogés par CNN, l'élément Métal sera particulièrement important. "Cet élément peut symboliser de nombreuses choses, des bijoux que nous portons aux aiguilles des seringues. L'année de Métal sera très importante pour le secteur de l'industrie. Le signe du Buffle est aussi directement lié à la notion de mouvement. Nous pourrons donc espérer une année moins statique que celle qui vient de se dérouler", notent les voyants.

Les hommes Buffles sont des gens de confiance. Ils ont à cœur de faire bien les choses jusqu'au bout. Ils ont aussi un grand sens des responsabilités. Cette position de force peut cependant les rendre arrogants et durs avec leur entourage. Les enfants de parents Buffles peuvent se sentir écraser par les attentes de leurs parents. Les femmes Buffles sont souvent plus calmes et délicates mais elles ne baissent pas la tête face aux difficultés et les affrontent avec résolution. Elles sont têtues mais réagissent toujours très rapidement aux problèmes.





Mais attention, ce qui vaut pour votre personnalité et vos relations professionnelles et amoureuses ne vaut pas forcément pour votre météo astrale de l'année. Les choses sont plus complexes. Par exemple vous pourriez penser qu'en tant que natif du Buffle vous alliez forcément être le signe le plus chanceux de l'année 2021. Que nenni. D'après les traditions asiatiques, les natifs du signe de l'année sont parmi les plus malchanceux. "Ils sont en conflit avec Tai Sui plus connu sous le nom de Grand Duc Jupiter ", expliquent les astrologues. Cela signifie que les Buffles vont devoir faire très attention lors de cette année du Buffle. Les natifs du Dragon, du Chien, du Cheval et de la Chèvre risquent, eux aussi, d'avoir de mauvaises surprises.

2021 pour votre signe

- Rat : Les Rats et les Buffles sont de très bons compagnons. Cette année sera très riche en opportunités donc n'hésitez surtout pas à faire de votre mieux pour vos études ou votre parcours professionnel. Vos efforts seront récompensés. Attention néanmoins à ne pas top en faire sinon le stress et l'anxiété pourraient venir vous jouer des tours.

- Buffle : C'est l'année de Ben Ming Nian et le conflit avec Tai Sui ne vous échappera pas comme nous en parlions plus haut. Vos études ou votre carrière risquent de connaître quelques remous. Vous pourrez compter sur l'élément du Métal pour stabiliser le tout mais n'hésitez pas à bien vous entourer et bien traiter vos proches pour qu'ils vous soutiennent.

- Tigre : le stress de 2020 qui vous rongeait est désormais derrière vous. Vous avez encore quelques cicatrices mais cette année devrait être celle du rebond et de la stabilité. Vous n'obtiendrez pas forcement ce que vous voulez professionnellement mais attention, côté cœur, vous vivrez une année très riche. Profitez-en...

- Lièvre : c'est une année bien tiède qui vous attendra. Vos étoiles de la chance sont absentes du paysage... mais celles de malchance aussi. Votre carrière sera stable mais soyez bien attentif à vos relations personnelles au travail. Votre santé sera bonne et votre vie romantique vous réservera de belles surprises.

- Dragon : C'est l'année de la catastrophe pour les Dragons toujours en conflit avec le Buffle. De nombreuses étoiles de malchance constellent votre ciel de 2021. Il vous faudra faire preuve de résilience et surtout vous adapter rapidement pour ne pas sombrer. Attention à votre santé, restez prudents.

- Serpent : Le serpent et le Buffle sont en harmonie. Cette année devrait être très bonne pour vous. Votre travail ou vos études seront particulièrement dans la lumière. Une histoire d'amour très forte et solide se profile aussi.

- Cheval : Vous êtes en conflit avec Tai Sui vous aussi... Le stress et la frustration pourraient bien noircir le tableau au travail et dans votre vie romantique et familiale. N'insistez pas dans une voie périlleuse. A la moindre difficulté, faites confiance à votre instinct et changez de direction.

- Chèvre : comme le Cheval ou le Dragon, Tai Sui viendra vous jouer des tours. Pour résister aux aléas des astres nous vous conseillons d'utiliser votre tête plutôt que votre cœur cette année. Vous ne devez pas laisser vos émotions prendre le dessus sans quoi ce sera la catastrophe assurée.

- Singe : votre ciel sera agité. Du bon côté de cette année 2021 vous trouverez une palpitante vie sociale. Votre travail vous apportera du bonheur et de l'expérience. Par contre, vous devez être méfiants et éviter les accidents. Certains problèmes de santé pourraient aussi se révéler plus graves qu'ils ne paraissent. Ne laissez pas le déni vous guider et faites attention.

- Coq : vous êtes en très bonne entente avec le Buffle. Cette année sera donc une très belle période. Vous serez béni d'une chance insolente dans tous les aspects de votre vie. A vous de gérer au mieux cet afflux de bonnes ondes pour en tirer avantage.

- Chien : Tai Sui ne vous fera pas de cadeaux cette année. Il est impératif que vous fassiez très attention à ce que vous allez dire, en particulier dans un contexte professionnel. Vous pourriez regretter certaines paroles et on ne vous le pardonnerait pas. Evitez les conflits comme la peste et profitez du calme pour travailler sur vous-même et devenir une meilleure version de vous.

- Cochon : C'est une année stable qui vous attend. Vous pouvez choisir de ne pas forcer les choses et maintenir une paix relative au travail et à la maison ou forcer un peu le destin pour améliorer le quotidien. Les étoiles ne devraient pas vous empêcher de vous épanouir cette année.