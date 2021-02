L'horoscope du 31 janvier 2021

publié le 31/01/2021 à 05:30

Bélier

En couple, cette Vénus Verseau vous rapprochera parce que l'un de vous saura pimenter la relation. Et si vous êtes célibataire, l'amitié comptera plus que l'amour. A moins que vous ne soyez entre les deux, dans une situation un peu ambiguë dont on ne sait pas si c'est de l'amour ou de l'amitié (1er décan, pour l'instant). Mais vous pourriez aussi avoir un petit coup de coeur amical pour quelqu'un que vous allez rencontrer dans les jours qui viennent (demain, mardi et vendredi seront top).

Taureau

Il n'est pas sûr que vous soyez satisfait avec cette Vénus conjointe à Saturne. Il est même certain que vous vous sentirez en manque d'une présence chaleureuse, en tout cas si vous êtes du 1er décan. Vous pourriez également avoir l'impression que vous n'avez plus beaucoup de sentiments pour votre partenaire, qu'il serait bon de tourner la page... Ou, au contraire (en fonction de votre thème) qu'il faut absolument et à tout prix que celui ou celle qui est parti/e vous revienne.

Gémeaux

Le Verseau étant l'un de vos meilleurs amis, la présence de Vénus dans ce signe ne peut que vous réjouir et épanouir vos sentiments parce que vous serez en confiance. Vous ne passerez pas votre temps à vous poser des questions ! Le ou les liens que vous entretenez seront uniques à vos yeux, très spéciaux, et vous serez assez admiratif de celui ou celle que vous aimez. Maintenant, il peut aussi être question d'un voyage ou de vacances, celles-ci commencent la semaine prochaine.

Cancer

Cette Vénus du Verseau, outre qu'elle peut vous inciter à la dépense, est également un peu jalouse et possessive. La peur de perdre l'amour de l'autre en sera la cause, mais cela ne durera pas, ce sera un moment certes désagréable, mais vous prendrez vite conscience que votre imagination accentue beaucoup les choses et que vous vous trompez sur les intentions de l'autre. Évitez toute parano sous cette conjoncture ! 1er décan, jusqu'au 10 février. Mais, côté sexe, il y aura un renouveau.

Lion

La rencontre entre Vénus et Saturne, déjà active, peut vous inciter à prendre conscience d'un manque, ou du fait que votre relation n'est plus ce qu'elle était. Cela concerne le 1er décan (jusqu'au 10 février) qui est déjà " attaqué " par Uranus et qui doit tourner une page. Cela peut être une page professionnelle aussi et vous aurez un sentiment de perte parce que vous étiez attaché à votre travail et à ceux avec qui vous faisiez ce travail. Certains pourraient prendre leur retraite.

Vierge

Dans votre signe, la Lune est en phase avec Mars ce matin, vous vous levez donc très en forme, 1er et 2ème décan. Avec la ferme intention de vous mettre vite au travail. C'est dimanche me direz-vous... Oui, mais pour la Vierge le dimanche est un jour comme les autres (sauf si vous êtes très pieux) et comme vous avez besoin de travailler pour vous sentir bien dans votre peau, vous ne manquerez pas de trouver quelque chose à faire. Vous avez même peut-être du travail dans la maison.

Balance

Vous apprécierez beaucoup la présence de Vénus en Verseau, car de nouveau vous vous sentirez valorisé, apprécié dans ce que vous faites et aimé par votre chéri/e. Il ou elle pourrait même éprouver de la fierté parce que vous aurez réussi quelque chose, ou dans certains cas, parce que vous avez eu un enfant... Mais l'astrologie étant un langage symbolique, cet " enfant " peut aussi être un projet - toujours le même - qui vous apporte une totale satisfaction, vous vous sentez récompensé de votre travail.

Scorpion

Désolée, mais cette Vénus n'est pas votre tasse de thé, vous vous sentirez comme Claude François, "le mal aimé", mais il se peut que ce soit très subjectif et surtout très fugitif... Cela dit, 1er décan, il est possible qu'on vous ait quitté, ou que vous-même ayez quitté quelqu'un à contre-coeur, mais les sentiments sont là et ils peuvent être un peu douloureux. Certains se sentiront très seuls, même entourés par la famille, parce qu'ils auront l'impression de ne pas être bien acceptés.

Sagittaire

Encore une planète qui se met de votre côté et pas des moindres. 1er décan, jusqu'au 10 février, vous ferez du charme à tous ceux que vous croiserez et ça fonctionnera. Vous aurez une grande facilité à plaire, à flirter et à laisser penser à l'autre qu'il ou elle est le centre de votre vie, qu'il n'y a que lui/elle qui compte. Toutefois, Vénus étant en conjonction avec Saturne, certains pourraient avoir à s'isoler de leur entourage, ou avoir peur pour la santé d'un proche.

Capricorne

Et si vous pensiez un peu plus à vous et à vos besoins ? Au lieu de vous angoisser pour les autres 24h/24, occupez-vous un peu plus de vous et de votre bien-être. Ce sera bien sûr une parenthèse assez courte, mais la présence de Vénus en Verseau vous demande d'être plus en phase avec vous-même, avec votre corps, et de faire en sorte qu'il ne vous manque rien de ce dont vous avez besoin pour vous sentir à l'aise. Et si vous avez besoin de tendresse, faites-le comprendre à l'autre ! Toutefois, l'argent peut aussi rentrer plus facilement sous cette conjoncture.

Verseau

Branle-bas de combat, Vénus arrive chez vous demain et se trouve tout de suite conjointe à Saturne, une conjoncture qui peut vous attrister ou vous isoler. Certains pourraient se sentir bien seuls (1er décan, né autour des 25, 26, à moins que vous n'ayez un petit problème de santé qui vous voit inconfortable pendant quelques jours. Mais ce n'est pas toujours une mauvaise conjoncture, il arrive qu'on fasse des rencontres (personne plus âgée ou pas libre) et que la relation soit durable.

Poissons

Avec Vénus en Verseau dès demain, vos amours devront rester secrètes. Peut-être avez-vous rencontré quelqu'un qui n'est pas libre, ou qui ne semble pas intéressé, pour l'instant. Si vous " sentez " que cela peut se développer, sachez que Vénus sera chez vous (1er décan, le plus intéressé) le 26 février, en même temps que le Soleil et qu'une pleine Lune très propice aux amours. Mieux encore, Jupiter sera au même endroit fin avril, mai et juin.