L'horoscope du 27 janvier 2021

publié le 27/01/2021 à 05:30

Bélier

La conjonction Vénus-Pluton domine votre zodiaque, aussi il se peut que vous ayez besoin de dominer l'autre, d'avoir le pouvoir sur lui ou sur elle, mais un pouvoir sensuel plus qu'un pouvoir lié à la manipulation. Enfin, il faut l'espérer... Dans le domaine professionnel, cet aspect peut indiquer que vous serez à la manoeuvre pour obtenir une augmentation, ou négocier une prime. Quoi qu'il en soit, il y aura une notion de manipulation : débrouillez-vous pour que l'autre n'en soit pas conscient.

Taureau

Une très bonne conjoncture aujourd'hui, surtout 3ème décan, si vous êtes à deux vous ne résisterez pas à l'appel de vos sens, votre libido étant en surchauffe. Certes l'aspect est léger et rapide, peut-être que ça ne sera que pour la soirée et que vous passerez une bonne nuit... Maintenant, si vous êtes célibataire, vous ne pourrez que dévier ces énergies sensuelles vers autre chose, le plus souvent vers une gourmandise qui vous procurera du plaisir et compensera.

Gémeaux

La rencontre Vénus/Pluton a lieu dans un secteur d'argent, mais qui est aussi relié à la sexualité ! 3ème décan, soit vous serez tourmenté par une question financière, ou alors vos désirs sexuels risquent d'être insatisfaits du fait que cette conjonction a lieu en Capricorne, un signe géré par Saturne. Or cette planète (Saturne) a tendance à nous faire la morale et vous serez donc tenté de réfréner vos désirs parce que vous jugerez qu'ils ne sont pas " bien ", que vous ne devriez pas les avoir.

Cancer

Opposée à votre 3ème décan, Vénus et Pluton mettent l'accent sur une relation dont nous avons souvent parlé, qui vous dévalorise et vous donne le sentiment d'être " mauvais/e ". Mais, avec Pluton, on est très attaché et surtout on ne veut pas " voir ". A moins que ça ne se joue dans la vie professionnelle sous la forme d'un harcèlement sexuel... Dans ce cas, il faut porter plainte tout de suite auprès de la, ou des personnes responsables. Ne pas laisser traîner.

Lion

On pourrait penser que vous avez des désirs inavouables envers une personne avec laquelle vous travaillez ou que vous côtoyez tous les jours dans le cadre de certaines activités... Que vous soyez en couple ou non... Ne vous en culpabilisez pas, du moment que vous les gardez pour vous, cela ne peut vous faire que du bien. Et d'autant plus si vous êtes célibataire ! Le fantasme est créatif, il fait appel à l'imaginaire et tant qu'on reste conscient que ce n'est pas la réalité, tout va bien.

Vierge

La conjonction Vénus/Pluton est bien placée puisqu'elle occupe le secteur sentimental de votre zodiaque. Mais peut-être que vous aurez du mal à faire la différence entre amour et désir et que vous prendrez pour de l'amour ce qui est du désir... Cela ne concerne que ceux du 3ème décan en principe. Il se peut aussi, sous cette configuration, que vous ayez le sentiment de vous enrichir matériellement : auriez-vous trouvé une nouvelle source de revenus ?

Balance

Vénus et Pluton ne sont pas idéalement placées pour s'exprimer harmonieusement dans le domaine amoureux, il se peut que votre chéri/e soit plus tourmenté que d'habitude et qu'il/elle vous cause du souci. Mais vous savez bien que vous prenez trop à coeur les problèmes des autres ! Cela dit, suivant votre thème natal, cette conjoncture pourrait être bonne pour donner plus de profondeur à votre relation amoureuse ou... pour hériter d'une petite somme.

Scorpion

Elle va vous plaire cette rencontre entre Vénus et Pluton ! Vos fantasmes seront très distrayants et surtout vous pourrez éventuellement les mettre en action... En tout cas si vous êtes du 3ème décan. Mais êtes-vous sûr que c'est une bonne chose de les vivre dans la réalité, cela leur enlève toute leur charge érotique et vous ne pourrez plus les réutiliser ! Tant qu'ils restent dans votre tête, vous pouvez être sûr qu'ils vous amuseront et donneront plus de piment à votre relation amoureuse.

Sagittaire

La conjoncture du jour se situe dans votre secteur d'argent, qui gère aussi vos besoins personnels, intimes. 3ème décan, il se peut que vous ayez d'importants besoins sensuels ces jours-ci ! Tant mieux si vous avez quelqu'un avec qui les assouvir, mais si vous êtes célibataire, il est sûr que vous les déplacerez sur autre chose qui vous apportera aussi du plaisir : la bonne chère, l'alcool, le chocolat... Mais attention à votre ligne et surtout aux problèmes de tension qu'ont souvent les Sagittaire.

Capricorne

La rencontre Vénus/Pluton a lieu chez vous, dans votre 3ème décan, et si vous êtes né autour du 15 janvier, vous serez peut-être surpris par la force et la profondeur de vos sentiments ou de vos désirs. Si c'est votre vie amoureuse qui est concernée ! Mais il peut aussi être question d'argent sous cette conjoncture, certains attendant en vain qu'on leur envoie le dédommagement auquel ils ont droit. Ne serait-ce pas le bon moment pour réclamer ? Oubliez votre orgueil et faites-le !

Verseau

Vénus entame une conjonction avec Pluton et entrera ensuite dans votre signe. Elle se trouve donc encore dans votre 12ème secteur, celui du rêve et de l'imagination, aussi pourriez-vous vous faire un film, à projeter " sur l'écran noir de vos nuits blanches ", un film qui devrait être classé X, et qui vous permettra d'exprimer vos désirs les plus profonds. Sur le plan financier (Vénus gère aussi l'argent), il se peut que l'argent que vous avez (peut-être) placé ait perdu de sa valeur.

Poissons

Vous serez sensible à la rencontre Vénus/Pluton, mais plus sur le plan amical où vous aurez besoin de sentir que vous êtes le ou la seule, que vous avez l'exclusivité de cet ami ou amie. Si vous êtes en couple, il se peut que vous ayez soudain des désirs un peu " spéciaux " liés à des fantasmes que vous n'oserez probablement pas révéler à votre partenaire, mais qui nourriront votre libido. Il n'y a aucun mal à cela, bien au contraire, surtout ne vous en sentez pas coupable.