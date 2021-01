L'horoscope du 29 janvier 2021

publié le 29/01/2021 à 05:30

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

2ème décan, la conjoncture indique que vous êtes en bonne voie de concrétiser un projet ou un espoir. Mais il y a encore du boulot, il faut être un peu plus persévérant si vous voulez atteindre votre but. Certes, vous avez peut-être eu une bonne idée, vous avez mis ce projet en route, mais à présent, vous laissez les choses se faire d'elles-mêmes (ou vous les laissez à d'autres), alors qu'il faudrait continuer à vous y investir, à y insuffler votre énergie. Même chose avec une relation : persévérez.

Taureau

Il semble, natif de fin avril, que cette conjonction Soleil/Jupiter vous confronte à une injustice, peut-être une réclamation de l'administration, ou un problème juridique. En tout cas, cela vous met en colère peut-être parce que vos réactions ne sont pas adaptées. Il faudrait garder votre sang-froid et ne pas répondre avant d'avoir soigneusement examiné les faits. Il se peut que vous ayez négligé un détail et que, quoi que vous en pensiez, vous ayez commis une faute...

Gémeaux

Je pense que vous allez beaucoup apprécier la rencontre Soleil/Jupiter, elle est en harmonie avec vous si vous êtes né fin mai et elle peut vous valoir un épisode chanceux, où tout marchera comme vous le voulez, même parfois des détails peu importants. Toutefois, il est possible que vous ayez l'occasion de prouver ce que vous valez et que vous gagniez ainsi la confiance de ceux qui vous emploient, ou de vos collaborateurs. Et vous serez à l'aise en toutes circonstances.

Cancer

La conjoncture se situe en Verseau, un secteur de votre zodiaque qui est rattaché à votre productivité. Jupiter étant un amplificateur, il est possible que vous fassiez une très bonne affaire, surtout si vous êtes né fin juin, début juillet. Mais nous avons évoqué aussi la possibilité que vous touchiez un héritage ou qu'on vous fasse une donation. À moins que vous ne receviez une aide de l'état en réparation des dommages que vous avez subis à cause de la pandémie.

Lion

Le Soleil et Jupiter sont piles face à vous si vous êtes né fin juillet et début août. C'est à double tranchant : les uns pourraient faire une rencontre, recevoir une intéressante proposition ou retrouver l'équilibre dans leur couple... Mais pour les autres, il peut être question d'un problème juridique, d'un divorce, ou de vous fâcher avec un partenaire. Avec Jupiter les tracasseries ne durent pas plus de 15 jours, surtout qu'elle ne rétrogradera pas dans votre décan.



Vierge

L'association du Soleil et de Jupiter se fait dans votre secteur du travail, celui qui est en pointe cette année. Vous avez de l'espoir, celui de retrouver du boulot si vous n'en avez plus, ou celui de pouvoir refaire fonctionner votre affaire si vous êtes indépendant. Peut-être que ça marchait déjà un peu, mais comme Jupiter et Saturne étaient conjointes, disons que ça n'avançait pas vraiment. Il semble que la conjoncture va donner une nouvelle impulsion à vos affaires (né fin août et début septembre).

Balance

Pour vous aussi, la conjoncture est top, notamment né début octobre. L'un de vos projets prend un bel essor, la rencontre Soleil/Jupiter jouant le rôle d'un super-amplificateur ! Vous serez content de la tournure des événements et il se pourrait que vous attiriez l'attention sur vous, d'une manière ou d'une autre. Tout projet, quelle que soit sa nature, pourrait prendre son envol ces jours-ci - ou très bientôt si vous êtes encore en train de travailler dessus.

Scorpion

La rencontre Soleil/Jupiter a lieu, pour vous, dans un secteur intime, familial, qui représente aussi la maison. Il se peut que vous trouviez celle de vos rêves si vous êtes de ceux qui cherchent à déménager... Mais ne vous précipitez pas, il se peut qu'elle ait des défauts structurels. Maintenant, si vous vous sentez de faire des travaux, pas de problème. La famille pourrait aussi s'agrandir sous l'impulsion de Jupiter, la planète qui amplifie tout (né début novembre surtout).

Sagittaire

Votre planète maîtresse, Jupiter, est donc conjointe au Soleil et c'est peut-être un coup de chance qui vous attend si vous êtes né début décembre. Vous pourriez obtenir l'autorisation d'ouvrir un commerce par exemple, à moins que vous ne réussissiez une épreuve, un examen de passage... Vous pouvez aussi décider d'un futur voyage que vous avez très envie de faire depuis longtemps. Mais attention au côté parfois punitif de Jupiter si vous transgressez les lois.

Capricorne

C'est dans votre secteur des gains et acquisitions que le Soleil et Jupiter se rencontrent. Il se pourrait donc que vous ayez un coup de chance dans ce domaine, ou que vous touchiez enfin une somme qui vous était due depuis longtemps. Vous pourriez également faire une bonne affaire et gagner plus que ce que vous pensiez ; en effet, Jupiter a toujours un effet " loupe ", la planète amplifie tout ce qu'elle touche et là il est question d'argent ou, peut-être, d'un important achat.

Verseau

Dans votre signe, le Soleil est pile conjoint à Jupiter, une configuration qui peut vous donner des ailes et surtout de l'espoir... Toutefois, les deux astres sont en dissonance avec Mars et quelque chose pourrait vous mettre en colère : l'impression qu'on ne vous fait pas confiance, qu'on vous traite un peu comme un enfant irresponsable. Cela concerne surtout ceux qui sont nés fin janvier, début février et qui ont peut-être aussi une importante et difficile décision à prendre.

Poissons

La rencontre Soleil/Jupiter a lieu, pour vous, dans un secteur intime, familial, qui représente aussi la maison. Il se peut que vous trouviez celle de vos rêves si vous êtes de ceux qui cherchent à déménager... Mais ne vous précipitez pas, il se peut qu'elle ait des défauts structurels. Maintenant, si vous vous sentez de faire des travaux, pas de problème. La famille pourrait aussi s'agrandir sous l'impulsion de Jupiter, la planète qui amplifie tout (né début novembre surtout).