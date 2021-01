L'horoscope du 28 janvier 2021

publié le 28/01/2021 à 05:30

Bélier

Pour vous, c'est de la dynamite cette pleine Lune, elle oppose le Lion et le Verseau, tout en étant posée sur Jupiter et en dissonance avec Mars. Vous serez sans concession et imposerez vos volontés envers et contre tous ; il n'y aura pas plus têtu que vous parce que vous sentirez que vous avez raison. Attention à ne pas vous mettre tout le monde à dos parce que, apparemment, vous irez un peu trop loin. Cela dit, il apparaît que vous serez content de vous malgré tout !

Taureau

Vous avez connu mieux comme pleine Lune ! Elle éclaire un peu trop vivement tout ce que vous vivez en ce moment si vous êtes de fin avril-début mai. Et ce n'est pas facile car vos émotions sont fortes et très mélangées... Cela dit, il y a peut-être plusieurs situations compliquées et qui provoquent de la colère... Le seul conseil qu'on peut vous donner c'est de vous protéger, de canaliser vos émotions, mais je pense que vous le ferez automatiquement parce que vous voudrez protéger votre image.

Gémeaux

Vous serez sûrement très utile à certaines personnes de votre entourage qui vivent mal la situation actuelle. Vous saurez les faire rire et leur procurer un moment de détente, tout en leur donnant de bons conseils. Vous serez beaucoup moins sensible qu'eux, ou en tout cas vous ne verrez pas les choses tout à fait de la même manière. Leur donner un éclairage différent sur ce qu'ils vivent peut les aider à prendre de la distance et à être moins atteints. Cela dit si vous avez l'ascendant en Verseau, Taureau, Lion et Scorpion vous en aurez des échos.

Cancer

Encore une fois, ce sont vos affaires financières qui sont au centre de vos préoccupations avec une pleine Lune qui occupe vos secteurs d'argent. Vous avez beau chercher une solution, pour l'instant vous ne pouvez rien faire, vous n'avez pas les cartes en main (1er décan). En revanche, 2ème décan, vous allez trouver le moyen de transgresser certains interdits et tant pis si cela a des conséquences ! Vous ne supportez pas qu'on vous prive de votre liberté en ce moment.

Lion

Vous êtes impliqué dans la pleine Lune puisque l'astre de la nuit est chez vous, en dissonance avec les planètes en Verseau et avec Mars en Taureau. Né début août, vous en avez trop sur le dos ! Heureusement, l'orage est en train de passer et vous retrouverez votre calme d'ici peu. Mais il y a un renoncement à faire, 1er décan jusqu'au 16 mars, et c'est probablement une épreuve pour vous. Cependant, elle est nécessaire car une fois que vous aurez remonté la pente, vous irez encore plus haut qu'avant.

Vierge

Vous avez peut-être un sentiment de révolte, mais vous ne l'exprimerez pas franchement parce que vous aurez peur que cela n'impacte vos projets professionnels. Vous n'êtes pas en position de force, en tout cas c'est ce que dit la pleine Lune, et vous vous en rendez compte. Donc faites le dos rond pour l'instant, les planètes sont en mouvement et la situation évoluera automatiquement. D'ailleurs, les changements finiront par vous convenir.

Balance

Vous échappez à toute forme de tourmente, sauf bien sûr si elle touche l'un de vos proches ; vous êtes très empathique et vous vous mettez presque automatiquement à la place des autres. Mais si personne ne souffre dans votre entourage, vous avez de beaux atouts en main avec la pleine Lune car elle est posée sur Jupiter et cela accentue vos chances si vous êtes né début octobre. Vous pourriez faire parler de vous dans votre cercle, ou même de manière plus large.

Scorpion

Il y a peut-être de quoi, mais vous prendrez la situation bien trop à coeur si vous êtes né début novembre. Il est vrai que vous avez un défi difficile à relever et que vous ne vous sentez pas aidé. Mais dites-vous que toute épreuve qui vous fait passer par des moments aussi difficiles se termine par une sorte de résurrection et qu'elle viendra plus vite que vous le pensez. Probablement à partir du mois de mai : vous sentirez alors que vous regagnez ce que vous avez perdu.

Sagittaire

Vous n'êtes pas concerné par les dissonances et la pleine Lune vous regarde avec amitié. Il semble que cela soit dû aux projets qui sont les vôtres et qui doivent être très excitants au point que vous y pensez sans cesse. Des vacances à venir pour les uns, une avancée professionnelle pour les autres, voire du nouveau dans le cercle de vos intimes : une naissance, un mariage, par exemple. 3ème décan, si vous écrivez un livre, une thèse, un mémoire, vous serez un peu bloqué pendant quelque temps.

Capricorne

Pour vous aussi la pleine Lune est éclairante si vous avez une question d'argent à régler. Il va falloir vous décider, surtout né début janvier, mais vous risquez de peser le pour et le contre pendant un peu trop longtemps et l'affaire pourrait vous passer sous le nez. Essayez de ne pas trop tergiverser. Par ailleurs, 3ème décan, Vénus et Pluton sont encore conjointes et favorables à l'expression de vos désirs les plus secrets. Il faut dire qu'un climat sensuel peut régner entre vous et votre partenaire.

Verseau

Avec la pleine Lune, le choix que vous avez à faire vous prend la tête, vous devez probablement tourner une page et c'est difficile pour vous car quelque chose en vous s'accroche et résiste. Et c'est actualisé aujourd'hui par la pleine Lune, c'est-à-dire que c'est à cause d'un partenariat qui se termine, ou de quelque chose qu'on vous a proposé et qui serait un changement radical, que vous vous posez des questions et que vous n'arrivez pas à passer à autre chose.

Poissons

Elle parle de travail la pleine Lune, des tâches que vous avez à accomplir et que vous auriez envie de laisser tomber si vous le pouviez. Vous êtes pris entre deux feux, votre nature contemplative qui a besoin de rêver, et l'obligation qui vous est faite de soigner votre travail, en tout cas d'y être attentif et surtout précis dans vos activités quotidiennes. Pour tout vous dire, ce n'est pas une pleine Lune essentielle, attendez la prochaine pleine Lune qui impliquera votre signe.