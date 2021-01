L'horoscope du 26 janvier 2021

publié le 26/01/2021 à 05:30

Bélier

Vous serez un brin susceptible aujourd'hui, un peu trop réactif, mais apparemment vous garderez vos petites remarques assassines pour vous ! Vous serez conscient du fait que vous pouvez blesser la sensibilité des autres, en particulier si vous êtes en compagnie d'amis ou de collègues que vous appréciez. En famille, essayez de canaliser vos humeurs changeantes, ce que vous parviendrez à faire, 1er décan, étant donné que Saturne est bien située et vous incite à respecter les règles qui régissent les relations humaines.

Taureau

Vos relations avec votre entourage, personnel ou professionnel, risquent d'être un peu compliquées parce qu'agressives. Et c'est probablement vous qui serez monté sur ressorts (1er décan) et qui, parfois sans le vouloir, provoquerez les autres et les pousserez à se défendre, alors que selon vous, vous ne les attaquez pas. Tout sera une affaire de " ressenti " et il faudra vous méfier de votre imagination parce qu'elle amplifiera précisément tout ce que vous ressentez de positif ou de négatif.

Gémeaux

Vous serez gourmand de tendresse et de câlins aujourd'hui et il est vrai que Vénus en Capricorne (3ème décan en ce moment) n'est pas particulièrement généreuse de ce côté-là. En revanche, étant donné qu'elle occupe votre secteur d'argent, et qu'elle est conjointe à Pluton, il est très possible que vous ayez une rentrée d'argent que vous n'attendiez peut-être plus (3ème décan toujours). Il peut s'agir d'une prime qui vous avait été promise ou d'un dédommagement auquel vous avez droit.

Cancer

Chaque fois que la Lune passe par votre signe, vos humeurs sont changeantes et dépendent du monde extérieur. La météo joue un rôle, mais les humeurs de vos proches également ; vous y serez sensible aujourd'hui, surtout si vous travaillez et que vous êtes entouré de collègues ou de collaborateurs. Protégez-vous sans vous isoler, c'est encore et toujours la meilleure solution, et surtout essayez de traduire les émotions qui vous traversent en mots, de manière à ce qu'elles ne se transforment pas en maux.

Lion

Vous êtes encore un peu en vrille si vous êtes du 1er décan, mais il est toujours difficile pour votre signe de devoir tourner une page ou de devoir supporter une situation sur laquelle vous n'avez pas de pouvoir. Comme je vous l'ai dit hier, une union ou une association professionnelle peuvent être sérieusement remises en cause, surtout né fin juillet. Né début août, c'est Mars qui vous regarde et accentue votre nature parfois inflexible ; ne le soyez pas avec tous, adaptez-vous à la sensibilité de vos interlocuteurs si vous ne voulez pas que ça tourne mal.

Vierge

La conjoncture est peut-être légèrement stressante pour ceux du mois d'août, mais vous cherchez à trop bien faire, tout simplement parce que vous avez peur qu'on vous fasse des remarques critiques ou d'être mal jugé. Ce n'est pas à l'ordre du jour, aussi essayez de garder votre calme. Et surtout de ne pas vous faire trop de noeuds au cerveau, parce que c'est de là que part votre nervosité et plus vous vous posez de questions, plus cela crée de l'énervement. Mais il est vrai que les autres peuvent en rajouter.

Balance

Vous prendrez tout trop à coeur aujourd'hui, surtout si vous êtes du 3ème décan. L'un de vos projets est sur le point de se concrétiser et vous avez peur qu'il ne plaise pas. C'est un des effets (entre autres) d'une rapide dissonance de Vénus qui vous fait voir les choses de manière un peu trop pessimiste. Mais surtout ne vous inquiétez pas, tout marchera comme sur des roulettes. Né autour du 19 octobre, il serait possible que vous tombiez sur un/e ex. ou sur quelqu'un que vous avez connu dans le passé.

Scorpion

Une journée positive et constructive, tout simplement parce que vous serez vous-même positif et que vous ne compterez pas sur les autres pour vous aider. Vous agirez par vous-même et c'est ce que vous avez de mieux à faire en ce moment, surtout 1er décan. Vous ne pouvez pas compter sur autrui et parfois même sur votre partenaire. 3ème décan, un bon mais rapide aspect de Vénus (né autour du 14/11) donne un côté plus profond et plus affectueux à vos relations avec vos proches.

Sagittaire

Votre imagination risque de vous tourmenter aujourd'hui, alors que vous n'avez aucune raison de vous en faire. Cependant, si vous êtes du 3ème décan, ou si votre ascendant est dans le 3ème décan du Sagittaire, la rencontre entre Vénus et Pluton peut faire remonter une vieille histoire à la surface. Une histoire de coeur mal digérée pour les uns, une histoire d'argent qui n'en finit pas et pourrit la vie des autres. Une somme que vous devez ou qu'on vous doit depuis des années.

Capricorne

Soyez à l'écoute des autres et compréhensif surtout. Votre tendance à l'exigence vis-à-vis de ceux qui vous entourent, ou avec qui vous travaillez est accentuée par la conjoncture et vous risquez de leur demander plus qu'ils ne peuvent vous donner. Il est vrai que vous serez aussi exigeant avec vous-même, mais il faut tenir compte quand même des différences qu'il peut y avoir entre vous et les autres. Tout le monde n'est pas aussi sérieux, appliqué et travailleur que vous !

Verseau

Lune et Mars fraternisent aujourd'hui, alors si vous travaillez, vous aurez de l'entrain et surtout une énergie qui vous poussera à terminer ce que vous entreprenez, avec une persévérance que vous n'avez pas toujours. Les questions de santé seront également dans votre actualité, peut-être serez-vous légèrement patraque ou alors vous lirez tout ce que vous trouvez sur l'affaire du virus parce que, finalement, cette histoire vous passionne.

Poissons

C'est une agréable journée pour les signes d'Eau comme le vôtre, vous vous sentirez en phase avec l'univers et si vous êtes du 2ème décan, vous aurez une forte détermination dès qu'il s'agira de convaincre (clients, acheteurs, prestataires, proches) ou d'agir pour le bien de ceux que vous aimez. Notamment né fin février et début mars, vous disposerez des énergies de Mars pendant quelques jours... Mais attention, vos propos pourraient parfois être mal interprétés, ou vécus comme manipulateurs.