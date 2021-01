L'horoscope du 31 décembre 2020

publié le 31/12/2020 à 05:30

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Vous aimez les fiestas, même en petit comité, du moment que vous êtes avec ceux que vous avez choisis et ce soir, vous aurez choisi les meilleurs, ou ce sont eux qui vous auront choisi... Toujours est-il que vous êtes un des rares signes qui profitera bien de sa soirée en dépit du contexte, mais ceux qui vous entourent, même si ce sont vos meilleurs amis de toujours, ne seront peut-être pas au diapason de vos humeurs à vous, surtout au moment de basculer en 2021.

Taureau

Les contraintes qui accompagnent cette fin d'année sont mal vécues par votre signe et surtout par le 1er décan. Essayez de ne pas voir que le côté négatif de la situation, cela gâcherait votre soirée. Certes, vous ne serez peut-être pas nombreux, peut-être même que certains seront seuls, mais gardez espoir car à partir d'avril, le ciel vous réserve de bonnes surprises, précisément si vous êtes né en avril. Un bon aspect de Jupiter peut vous aider à concrétiser un projet ou à gagner en liberté.

Gémeaux

Pour le vrai Gémeaux, rien n'est jamais vraiment grave et tout s'arrange toujours. C'est exactement l'état d'esprit dans lequel vous serez ce soir, et qui vous permettra de passer une plutôt bonne soirée. Même si le contexte n'est pas particulièrement joyeux, vous trouverez ce qu'il y a de positif dans la situation. 1er décan surtout : il est vrai que vous avez de très bons aspects et que vos perspectives sont meilleures que pour d'autres signes. C'est ce qui vous rend plus optimiste que votre entourage.

Cancer

Si vous faites partie des Cancer qui sont gourmands, vous ne serez pas mécontent de votre réveillon, mais comme les propos échangés avec vos proches ne seront pas très optimistes, cela gâchera un peu votre plaisir de consommer ce que vous aimez. Ne cherchez pas à contredire ceux qui tiendront des discours pessimistes, c'est leur problème, et dites-vous que pour vous 2021 sera nettement meilleur que 2020 ; il n'y a pas de comparaison, surtout pour le 1er et le 2ème décan entre mai et juillet.

Lion

Autant cela se passera de manière joyeuse pour le 3ème décan, même et surtout si vous n'êtes qu'à deux, autant ce sera plus difficile pour le 1er décan au moment de faire vos premiers pas en 2021. La Lune sera dans votre décan et s'opposera à Saturne et à Jupiter, ce qui plombera votre optimisme habituel. Vous ferez un bref retour sur cette année 2020 qui a pu être horrible pour beaucoup d'entre vous et c'est justement ce que vous ne devriez pas faire ! Et puis certains pourraient se sentir très seuls...

Vierge

Vous vous demanderez si vous avez vraiment envie de faire quelque chose ce soir, vous vous y sentirez peut-être obligé, mais dans le fond vous préféreriez rester tranquillement chez vous et ne prendre aucun risque à fréquenter du monde, même des proches. Le choix vous appartient, l'important est que vous ne fassiez que ce qui vous fait plaisir. Même si votre entourage vous reproche de ne pas vouloir vous retrouver en leur compagnie. Ça leur passera aussi vite que ça leur sera venu.

Balance

Même si vous n'êtes pas nombreux pour franchir le seuil de la nouvelle année, vous serez satisfait, surtout natif du 1er décan. Vous avez en effet des perspectives pour 2021 qui sont des plus excitantes et rien ne pourra altérer votre humeur. Ceux du 2ème décan devront veiller à ne pas remuer les mauvais souvenirs de 2020, il faut les laisser là où ils sont ! Quant au 3ème décan, soutenu par Vénus en Sagittaire, il se sentira bien entouré, en bonne compagnie et détendu. Sauf né après le 20 octobre, il y a encore un rapport de force à supporter.

Scorpion

Ça devrait normalement être une soirée spéciale, où vous relâchez le contrôle et vous laissez un peu aller, mais vous ne serez pas très rassuré sur les perspectives qu'offre 2021. Vous risquez même d'être pessimiste, surtout si vous êtes né en octobre : vous aurez tendance à tout voir en noir. Alors que précisément, si vous êtes d'octobre, 2021 vous réserve une bonne surprise à partir d'avril : un bon aspect de Jupiter qui pourrait vous faire remarquer, vous faire briller, vous donner bonne réputation... ou vous permettre d'avoir un enfant.

Sagittaire

Normalement, vous êtes le roi de la fête, celui ou celle qui met de l'ambiance et ce sera le cas pour le 3ème décan, qui reçoit Vénus à partir d'aujourd'hui. Le 1er décan pourrait également passer un bon moment, peut-être loin de chez lui (si c'est possible), surtout parce qu'il songera aux perspectives positives qui se présentent déjà et qui ne feront qu'augmenter dans les prochains mois. Mais les autres natifs, ceux du 2ème décan, seront beaucoup plus réservés et seront même un peu trop réalistes pour pouvoir passer un bon moment.

Capricorne

Pas sûr que ce réveillon soit très joyeux, certes la Lune occupe un signe festif, le Lion, mais justement, au moment crucial, à minuit, elle sera opposée à Saturne et à Jupiter. C'est-à-dire que le plaisir de la bonne bouffe et celui d'être avec des amis risque d'être un peu gâché par le contexte de la crise sanitaire. Cependant, certains feront contre mauvaise fortune bon coeur, ceux nés autour des 8, 9, 10 janvier, qui sont sous l'influence d'une harmonie entre Mercure et Neptune : ils sauront redonner confiance aux autres.

Verseau

Évidemment, ça ne sera pas comme d'habitude, mais est-ce que cela vous déplaira tant que ça ? Passé un certain âge, vous n'aimez pas trop les fêtes sur commande et vous vous accommoderez parfaitement de ce que vous pourrez faire ou ne pas faire. D'ailleurs vous ne serez pas le convive idéal, surtout 1er décan, vous aurez d'autres choses en tête, un projet peut-être, qui vous semblera plus excitant que cette soirée dont vous jugerez que l'ambiance est faussement gaie. Sauf peut-être 3ème décan.

Poissons

Si ce réveillon vous paraît trop peu excitant, voire d'une grande banalité, n'oubliez pas que 2021 sera, pour certains du 1er décan, votre année, un temps fort de votre vie. Je vous l'ai déjà dit mais vous l'avez peut-être raté : Jupiter stationnera dans votre 1er décan de mai à juillet - vous sentirez ses influx déjà en avril, et vous allez connaître normalement une période d'expansion, où vous réussirez tout ce que vous entreprenez. Mais pour cela, il faut que dans votre thème natal Jupiter ne soit pas trop mal aspectée.