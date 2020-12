L'horoscope du 30 décembre 2020

publié le 30/12/2020 à 05:30

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

La pleine Lune oppose votre secteur de la famille (Lune au Cancer) et celui qui gère vos ambitions et vos réussites (Soleil Capricorne). Cela pourrait signifier que vous allez mettre toute votre énergie dans votre travail et vous occuper un peu moins de vos affaires familiales. La PL pourrait aussi correspondre à un petit déconfinement personnel, le Soleil étant en harmonie avec la planète de la liberté, Uranus. Mais comme Saturne va entamer une dissonance avec Uranus, cela pourrait changer rapidement...

Taureau

Profitez bien de cette pleine Lune, il y a de la détente dans l'air, surtout né fin avril et début mai. Pour ceux nés au tout début du signe, en revanche, ce n'est pas le nirvana : Jupiter et Saturne vous en font voir de toutes les couleurs dans le domaine professionnel, vous ne savez pas si vous allez quitter votre job ou y rester, si vous allez grimper un échelon ou vous sentir poussé vers la sortie. Mais, la pleine Lune vous dit de ne pas penser à tout ça et de profiter à fond du moment présent.

Gémeaux

La pleine Lune vous parle d'argent, de profits à faire, mais attention à bien garder les pieds sur terre, comme je vous l'ai dit hier, vous risquez d'affronter une désillusion, surtout né après le 8 juin. Maintenant, la pleine Lune devrait être favorable au 1er décan car elle est en harmonie avec Uranus et il pourrait y avoir un changement, une progression dans le domaine du travail ; cela dit, on peut craindre de nouveau quelques restrictions courant janvier.

Cancer

Comme je vous le disais lundi, cette pleine Lune vous est favorable, surtout 1er et 2ème décan. Vous constatez que votre situation évolue mieux que vous ne le pensiez et ce n'est pas fini car vous êtes en phase avec le contexte actuel. Ce que vous faites semble plaire... En outre, Mars entrera en Taureau mardi prochain et cela vous donnera la pêche pour qu'enfin certains projets se concrétisent. Bon an, mal an, car nous aurons peut-être quelques restrictions dans le courant du mois de janvier.

Lion

Un léger lâcher-prise grâce à la pleine Lune ? En tout cas il est possible que vous soyez en vacances et que ceci explique cela. Vous travaillez moins et cela vous donne l'occasion de réfléchir à votre avenir, surtout 1er décan. Né après le 29 juillet, vous vous posez encore des questions dans la mesure où il pourrait y avoir une nouvelle remise en question de votre statut... Peut-être pas aujourd'hui, mais les trois semaines à venir ne seront pas faciles et seront une source de stress.

Vierge

Non seulement la pleine Lune peut vous voir fier de ce que vous avez accompli récemment, mais elle indique aussi que vous saurez communiquer sur vos succès. Le mots succès est peut-être un peu fort, mais il dit ce que vous pourriez ressentir et il faut que vous laissiez ces émotions positives s'exprimer. Elles ne peuvent que vous faire du bien ! Né autour du 11 septembre, Vénus et Neptune sont en exacte dissonance, gare aux manipulations et aux mauvais choix passés ou présents.

Balance

Si les liens familiaux se resserrent à l'occasion de cette pleine Lune, il est aussi possible que vous soyez plus productif et que l'argent rentre plus facilement. Surtout si vous travaillez en famille et que vous produisez quelque chose qui pourrait plaire au public... Parce que la pleine Lune dit que l'argent que vous allez gagner dans les 15 jours qui viennent sera relié à la famille. On peut donc supposer que c'est un travail fait avec vos proches qui vous rapportera ; parfois plus que vous le pensiez.

Scorpion

En plus de ce que je vous ai dit lundi à propos de la pleine Lune, il semble qu'elle sera également très positive pour vous imposer et montrer ce dont vous êtes capable, notamment 2ème décan né après le 8 novembre. Et né autour du 1er novembre, vous constaterez qu'une affaire sensible pourrait être bientôt réglée. Cependant, né au tout début du signe (23 au 28 octobre) les vents sont contraires ; ne cherchez pas à résister, au contraire, il faudrait accompagner le mouvement.

Sagittaire

La pleine Lune oppose vos secteurs d'argent, il sera donc le nerf de la guerre pendant quelques jours. Et si certains sont en vacances et ne s'en préoccupent pas, d'autres se feront du souci pour leur trésorerie ; vous voudriez qu'elle reprenne du galon à toute allure, mais vous savez très bien que ça va prendre du temps et que votre impatience n'accélérera rien. Par ailleurs, né autour du 10 décembre, vous vous vous faites des illusions depuis quelques jours : gardez les pieds sur terre.

Capricorne

C'est votre pleine Lune, elle accentue votre sensibilité et votre réceptivité, et si vous vous sentez débordé par des émotions, ne les refoulez pas, laissez-les s'exprimer. Plus vous refoulerez vos émotions, plus vous dépenserez de l'énergie pour les maintenir à distance. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais cela vous coûte quotidiennement. Ensuite, soyez attentif à la sensibilité des autres, n'allez pas dire des choses qui pourraient les blesser alors que ce n'est pas votre intention.

Verseau

Il faudra vous concentrer sur un travail, mais le problème c'est que vous serez distrait par des pensées qui ne seront pas toujours très optimistes. Ou alors vous n'aurez pas la forme car la Lune occupe votre secteur de santé. Mais vous pouvez aussi être très intéressé par tout ce qui touche à la crise sanitaire. Et, justement la pleine Lune est bien reliée à Uranus, elle pourrait donc être porteuse d'espoir, surtout pour ceux d'entre vous qui ont beaucoup perdu avec les confinements.

Poissons

Une jolie pleine Lune pour vous, elle est positive pour vos projets et il est possible que vous vous sentiez comme libéré d'un poids. Ces prévisions sont écrites le 18 novembre, il se peut donc que quelques mesures restrictives soient levées, ou aient été levées il y a quelque temps et que cela vous ait permis de reprendre espoir par rapport à votre activité. Cette PL parle aussi d'argent, que ce soit pour votre signe ou pour d'autres et elle pourrait bien signer une reprise des affaires. Le problème étant que cela peut être temporaire...